«Спартак» продолжает переговоры по Промесу. ЦСКА все еще интересуется Данило

Трансферные новости и слухи дня — в обзоре «СЭ».

ЦСКА продолжает интересоваться Данило...

Продолжается история с переходом полузащитника «Ниццы» Данило Барбозы в ЦСКА. В субботу вечером издание Le10Sport сообщило, что 24-летний бразилец отправится в российский клуб на правах аренды с возможностью выкупа.

Однако вскоре эту информацию опроверг футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы Данило Барбозы.

«Они интересуются, но пока ничего больше. Ничего еще не согласовано, но посмотрим, что будет на следующей неделе», — сказал Пасторелло «СЭ».

Напомним, что в текущем сезоне Данило провел пять матчей за «Ниццу» и не отметился результативными действиями. Его контракт с французской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 6,5 миллиона евро.

...и приобрел защитника «Авангарда»

Согласован переход защитника курского «Авангарда» Алексея Сухарева в ЦСКА. Об этом сообщил официальный сайт курян.

«Я в клубе с самого детства. Очень благодарен «Авангарду» за то, что воспитали меня как футболиста и человека. Хочу сказать отдельное спасибо пацанам, которые поддержали меня в тот момент, когда я попал в основную команду. Они старались подбодрить, подсказать, за это им большое спасибо! «Авангард» привил мне любовь к футболу. Раньше меня приглашали и в «Чертаново», и в «Краснодар», но тогда я был еще не готов к переходу. Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы попробовать свои силы где-то еще. Хочу пожелать удачи команде! Я, конечно же, буду следить за родным клубом. Надеюсь, что курский футбол будет процветать и все цели, которые поставлены к тысячелетию города, будут выполнены», — сказал Сухарев.

18-летний футболист в нынешнем сезоне провел за «Авангард» 13 матчей, забив один гол.

«Спартак» продолжает переговоры по Промесу

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о ходе переговоров по трансферу 29-летнего полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

«По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым. Сейчас все так же идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», — сказал Фетисов «СЭ».

«Химки» подписали защитника «Норрчепинга»

«Химки» объявили о переходе в команду защитника «Норрчепинга» Филипа Дагерстоля.

Сумма трансфера и срок действия контракта с 23-летним шведом не сообщаются. В ближайшее время футболист присоединится к команде, которая находится на сборе в Турции.

Дагерстоль — воспитанник «Норрчепинга». На его счету семь голов и десять результативных передач в 156 матчах за команду. Также футболист провел две встречи за сборную Швеции.

«Рубин» интересуется защитником «Сент-Трюйдена»

«Рубин» проявляет интерес к защитнику «Сент-Трюйдена» Сами Ммае. Также на игрока претендует команда из Франции, сообщает Footmercato.

Сам 24-летний игрок сборной Марокко готов покинуть команду. Его контракт с «Сент-Трюйденом» истекает летом 2021 года (предусмотрена возможность продления еще на сезон).

В нынешнем сезоне Ммае провел десять матчей в чемпионате Бельгии. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 850 тысяч евро.

Папастатопулос продолжит карьеру в «Лацио»

Защитник Сократис Папастатопулос продолжит карьеру в «Лацио», сообщает La Gazzetta dello Sport. 32-летний грек подпишет контракт, действующий до июня 2022 года. Его зарплата составит 2 миллиона евро.

Ранее Сократис расторг соглашение с «Арсеналом», за который выступал с 2018 года.