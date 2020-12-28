«Зенит» купит друга Малкома за 40 миллионов? Халк собрался во Францию

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

«Зенит» готовит новые 40 миллионов за бразильца?

«Зенит» часто критикуют за трансфер Малкома: вложенных в него 40 миллионов евро он пока не оправдывает. По данным Fichajes.net, питерцы готовят очень похожий трансфер. На этот раз речь идет о 23-летнем форварде «Эвертона» Ришарлисоне, за которого «Зенит» готов заплатить те же 40 миллионов. К слову, Transfermarkt.de оценивает футболиста в 60 миллионов.

Сообщается также, что «Зенит» предложил игроку сборной Бразилии пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон. Ришарлисон — добрый приятель Малкома, и их личные отношения могут поспособствовать трансферу.

Летом 2018 года Ришарлисон перешел в «Эвертон» из «Уотфорда» за 39 миллионов евро. В этом сезоне он провел в 11 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Халка приглашают во Францию

Лучший бразилец в истории «Зенита» по-прежнему остается без клуба. Речь идет о Халке, который в начале декабря 2020 года сообщил об уходе из «Шанхай СИПГ».

Предложений у 34-летнего форварда много, он сам об этом рассказывал. Бразилия, Англия, Испания, Турция, Китай... Халк остается востребованным во всем мире.

Появилась новая страна, где может продолжить карьеру Халк. Как сообщает The Sun, руководство французского «Сент-Этьена» готово предложить бразильцу контракт. Ранее сообщалось, что Халк станет игроком «Вулверхэмптона», однако трансфер не удалось совершить из-за новых правил в Великобритании. Футболисту не могут дать разрешение на работу.

Не ждите Месси в Мадриде

Лионель Месси продолжает устанавливать новые рекорды, однако новый контракт с «Барселоной» по-прежнему не подписан (действующий закончится летом 2021 года). Аргентинец заявил, что не покинет команду до конца этого сезона. «Я люблю «Барселону», — сказал Месси в интервью La Sexta. — «Барселона» — это моя жизнь, это клуб, который дал мне все. Я понимаю, что сейчас у нас тяжелые времена и нам будет тяжело вернуться к тем успехам, которых мы достигали. Я не буду вести переговоров с другими клубами. Я подожду до конца сезона и решу».

При этом Месси назвал команды, в которые он точно не перейдет. «Я не перейду в «Реал» или «Атлетико», — заявил аргентинец. — Это абсолютно невозможно. Не знаю, уйду ли я из «Барселоны». Я поговорю об этом в конце сезона. Надеюсь быть частью «Барселоны» как клуба после завершения карьеры».

И еще о рекордах Месси. На прошлой неделе он забил 644-й мяч в футболке «Барсы» и обошел Пеле по количеству мячей за один клуб. Однако в «Сантосе» утверждают, что никакого рекорда Месси не устанавливал: Пеле на самом деле забил за бразильскую команду 1091 мяч, и нельзя выкидывать из статистики 448 голов, забитых в товарищеских матчах.

Фоден заменит Иско в «Реале»?

Тем временем в «Реале» не все спокойно. Как сообщает Diario Gol, Иско попросил выставить его на трансфер. Причиной стал конфликт с капитаном команды Серхио Рамосом, который раскритиковал Иско за наплевательское отношение к работе на тренировках. Да и вообще вся команда недовольна тем, как ведет себя Иско. Он, в свою очередь, хочет получать больше игровой практики, чтобы попасть в состав сборной Испании на Евро-2020, поэтому попросил о трансфере.