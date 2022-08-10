«Торино» арендует экс-хавбека ЦСКА, «Кельн» следит за форвардом «Краснодара», Вернер будет играть у Тедеско

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Влашич перейдет в «Торино»

По информации Sky Sports, полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич перейдет в «Торино» на правах аренды. Договор между сторонами включает опцию выкупа хорвата за 15 миллионов евро плюс бонусы. Итальянцы будут в полном объеме платить 24-летнему игроку зарплату, которая составляет 2,5 миллиона евро в год. До этого Влашич выступал за «Хайдук», «Эвертон» и ЦСКА. В минувшем сезоне АПЛ он футболист провел 19 матчей и забил один гол.

Никола Влашич. Фото Global Look Press

Сосы не будет в ЦСКА

Президент «Насьоналя» Хосе Фуэнтес заявил, что трансфер защитника Хоакина Сосы в ЦСКА не будет осуществлен. «ЦСКА очень сложно осуществить трансфер. Это касается возможности перевода денежных средств в текущей ситуации. Встречное предложение, которое они нам сделали, мы уже отклонили», — передает слова Фуэнтеса Sport890. До этого спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско говорил, что армейцы подпишут соглашение с 20-летним футболистом.

Хоакин Соса.

Кордоба — в «Кельне»?

Как сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг, нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может стать игроком «Кельна». По информации источника, сам 29-летний форвард не против того, чтобы вернуться в бундеслигу. Отмечается, что немцы пока не вступали в переговоры с «быками». Препятствием сделки может стать слишком высокая зарплата колумбийца. Transfermarkt оценивает Кордобу в 12 миллионов евро.

Вернер вернулся в «Лейпциг»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер подписал соглашение с «Лейпцигом». Контракт рассчитан до 2026 года. Ранее сообщалось, что без учета бонусов англичане получат за форварда 19,5 миллиона евро. В новой команде 26-летний футболист будут играть под 11-м номером. Вернер уже выступал за «Лейпциг» с 2016-го по 2020-й годы.

Тимо Вернер. Фото Global Look Press

Переговоры «Краснодара» по Перейре встали на паузу

По информации «РБ Спорт», трансфер защитника «Фламенго» Лео Перейры в «Краснодар» может сорваться.

Как сообщает источник, переговоры между сторонами приостановлены.

«Быки» готовы заплатить за 26-летнего игрока не более пяти миллионов евро, что не устраивает бразильцев. Сам Перейра хочет продолжить карьеру в России. На данный момент «Краснодар» планирует сделать второе предложение по футболисту.