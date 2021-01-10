В «Спартак» едет голландец, «Зениту» нужен форвард «Фиорентины»

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

В «Спартак» едет опорник

«Спартак» договорился с ПСВ о трансфере полузащитника Йоррита Хендрикса. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

«Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Вопрос заключения сделки зависит от итогов медосмотра», — сказал «СЭ» директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.

Контракт с 25-летним футболистом, выступающим на позиции опорного полузащитника, видимо, будет подписан сроком на четыре года. У Хендрикса летом истекал договор с ПСВ, поэтому игрок обошелся «Спартаку», по разным данным, от 500 до 750 тысяч евро, не считая бонусов.

«Он ищет новые вызовы в карьере, хочет изменить жизнь. При этом Хендрикс в том возрасте, когда это можно сделать. В феврале ему исполнится 26 лет — нормальный возраст для смены команды. «Спартак» — топ-клуб, хороший вариант для игрока. Но, думаю, если бы Йоррит все время играл в стартовом составе, ПСВ продлил бы с ним контракт. Ну а сейчас, получается, этот переход выгоден всем», — сказал «СЭ» журналист Voetbal International Марко Тиммер, отвечающий в этом голландском издании за ПСВ.

Кокорин хочет выиграть титул со «Спартаком»

Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что «Фиорентина», «Рома» и «Болонья» следят за 29-летним нападающим «Спартака» Александром Кокориным. Однако, по информации «СЭ», никаких реальных контактов красно-белых с клубами серии А не было.

— Поступали ли какие-то предложения от итальянских клубов или кто-то проявлял интерес, наверное, известно «Спартаку», мы на это не смотрели, — сказал агент игрока Тимофей Бердышев «СЭ». — Саша хочет играть за «Спартак», никуда уходить не собирается. Он пришел сюда, чтобы играть, показывать свой лучший футбол и завоевать с красно-белыми титул. Другие варианты нас сейчас не интересуют. Если только «Спартак» готов будет рассмотреть какое-то предложение и придет с ним к нам, тогда будем все вместе думать. Мы только полгода в клубе, Саша хочет и пришел приносить пользу «Спартаку».

В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за московскую команду, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Зенит» интересуется форвардом «Фиорентины»

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Кристиану Куаме, информирует обозреватель firenzeviola.it Марио Тенерани. Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересован московский «Локомотив».

23-летний ивуариец участвовал в 17 матчах текущего чемпионата Италии и забил один гол. Его контракт с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Моуринью нужен защитник «Реала»

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Реала» Эдером Милитау, сообщает AS. По данным источника, в футболисте заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуринью. «Реал», в свою очередь, готов отпустить бразильского игрока на выгодных условиях.

Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Милитау в 30 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний футболист провел три матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.