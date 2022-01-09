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Вилена может оказаться в «Галатасарае», «Наполи» ведет Дивеева, ЦСКА интересуется игроком «Севильи»

Матвей Морозов
Матвей Морозов
Корреспондент
Сегодня, 08:45
Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Галатасарай» интересуется Виленой

Как сообщает Sportcell, полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена может перейти в «Галатасарай». «Быки» уже предложили хавбека желто-красным. Сам 27-летний футболист хочет перебраться в Турцию. Трансфер оценивается в 10 миллионов евро. Контракт голландца с «Краснодаром» действует до лета 2024 года. В текущей кампании игрок принял участие в 13 матчах РПЛ, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Дивеев может оказаться в «Наполи»

По информации «Матч ТВ», «Наполи» следит за защитником ЦСКА Игорем Дивеевым. Итальянская команда ищет игрока на позицию центрбека, в том числе рассматривая футболистов РПЛ. В любом случае финальное решение будет принимать главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти. Transfermarkt оценивает Дивеева в 6 миллионов евро. В этом сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей в чемпионате России и отметился одним забитым мячом.

Российские клубы ведут игрока молодежной сборной Швеции

По информации Sport24, полузащитник «Хеккена» Патрик Волемарк может продолжить карьеру в чемпионате России. Им интересуются «Ростов» и «Рубин». Transfermarkt оценивает 20-летнего шведа в 3,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до декабря 2024 года. На счету Волемарка 8 матчей за молодежную сборную Швеции. В нынешнем сезоне он сыграл 29 матчей в чемпионате своей страны, забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

Игрок «Севильи» попал в сферу интересов ЦСКА

По информации Estadio Deportivo, ЦСКА ведет полузащитника «Севильи» Неманью Гуделя. Сам 30-летний хавбек хочет остаться в клубе минимум до конца сезона. Сербом также интересуются «Валенсия» и «Алавес». Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро. Контракт игрока рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне Гудель провел 8 матчей в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

Жирков может перейти в «Химки»

По информации Metaratings, Юрий Жирков продолжит карьеру в «Химках». Генеральный директор клуба Владимир Габулов заявил, что ясность по поводу трансфера 38-летнего игрока наступит в ближайшие дни. Transfermarkt оценивает Жиркова в 300 тысяч евро. Последним клубом защитника был «Зенит», в составе которого он трижды выигрывал чемпионат России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83

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Матвей Морозов все материалы автора

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