Вилена может оказаться в «Галатасарае», «Наполи» ведет Дивеева, ЦСКА интересуется игроком «Севильи»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Галатасарай» интересуется Виленой

Как сообщает Sportcell, полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена может перейти в «Галатасарай». «Быки» уже предложили хавбека желто-красным. Сам 27-летний футболист хочет перебраться в Турцию. Трансфер оценивается в 10 миллионов евро. Контракт голландца с «Краснодаром» действует до лета 2024 года. В текущей кампании игрок принял участие в 13 матчах РПЛ, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Дивеев может оказаться в «Наполи»

По информации «Матч ТВ», «Наполи» следит за защитником ЦСКА Игорем Дивеевым. Итальянская команда ищет игрока на позицию центрбека, в том числе рассматривая футболистов РПЛ. В любом случае финальное решение будет принимать главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти. Transfermarkt оценивает Дивеева в 6 миллионов евро. В этом сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей в чемпионате России и отметился одним забитым мячом.

Российские клубы ведут игрока молодежной сборной Швеции

По информации Sport24, полузащитник «Хеккена» Патрик Волемарк может продолжить карьеру в чемпионате России. Им интересуются «Ростов» и «Рубин». Transfermarkt оценивает 20-летнего шведа в 3,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до декабря 2024 года. На счету Волемарка 8 матчей за молодежную сборную Швеции. В нынешнем сезоне он сыграл 29 матчей в чемпионате своей страны, забил 9 голов и отдал 6 ассистов.

Игрок «Севильи» попал в сферу интересов ЦСКА

По информации Estadio Deportivo, ЦСКА ведет полузащитника «Севильи» Неманью Гуделя. Сам 30-летний хавбек хочет остаться в клубе минимум до конца сезона. Сербом также интересуются «Валенсия» и «Алавес». Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро. Контракт игрока рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне Гудель провел 8 матчей в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

Жирков может перейти в «Химки»

По информации Metaratings, Юрий Жирков продолжит карьеру в «Химках». Генеральный директор клуба Владимир Габулов заявил, что ясность по поводу трансфера 38-летнего игрока наступит в ближайшие дни. Transfermarkt оценивает Жиркова в 300 тысяч евро. Последним клубом защитника был «Зенит», в составе которого он трижды выигрывал чемпионат России.