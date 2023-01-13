Месси может уехать в Саудовскую Аравию вслед за Роналду, Баринов может перейти в «Бешикташ», «Арсенал» интересуется Азаром

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Месси может стать игроком «Аль-Хиляля»

По информации Daily Mail, Хорхе Месси, отец и агент нападающего сборной Аргентины и французского «ПСЖ» Лионеля Месси, ведет переговоры с саудовским клубом «Аль-Хиляль» о возможном переходе сына. Как сообщает источник, отец Месси находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, где ведет переговоры о заключении контракта с зарплатой около 300 миллионов евро за сезон. 35-летний форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. Всего за французский коллектив он провел 54 матча, забил 24 мяча и отдал 29 результативных передач. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года.

Баринов может перейти в «Бешикташ»

В последнее время ходит множество слухов о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ». По словам агента игрока, турецкий клуб рассматривает как аренду, так и полноценный трансфер. Однако президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в комментарии для «СЭ» заявил, что информация о переходе Баринова — неправда. Контракт 26-летнего полузащитника с «Локо» истекает летом 2024 года. Его стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 9 миллионов евро. В этом году на счету Баринова 20 матчей за «Локо», в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Дмитрий Баринов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бородин ушел из «Краснодара»

«Краснодар» объявил об уходе защитника Сергея Бородина в аренду до конца сезона в «Бейтар» из Иерусалима. 23-летний игрок является выпускником академии «быков». В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Краснодар» в РПЛ и Кубке России — в них он забил один гол и отдал одну передачу. Соглашение россиянина с «быками» рассчитано до 2023 года.

Сперцян попал в сферу интересов ПСВ

По информации «РБ Спорт», полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в ПСВ в зимнее трансферное окно. Представители голландского клуба планируют договориться с «Краснодаром» о переходе игрока уже в январе. Сперцян является воспитанником краснодарского клуба и дебютировал за основной состав в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

Эдуард Сперцян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Арсенал» следит за Азаром

По информации Mediafoot, «Арсенал» может приобрести этой зимой игрока «Реала» Эдена Азара. Как сообщает источник, бельгиец не входит в планы Карло Анчелотти на сезон, поэтому клуб готов расстаться с игроком.

Ранее Азар завершил карьеру в сборной Бельгии, которой не удалось выйти в плей-офф ЧМ-2022. В текущем сезоне 31-летний вингер провел 6 матчей за «Реал», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Контракт Азара с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Депай может перейти в «Атлетико»

Как пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры по трансферу Мемфиса Депая. Голландец согласен на переход, а мадридский клуб проявляет к нему больше интереса, чем команды АПЛ. Еще более вероятным возможный переход делает возможный скорый переход из «Атлетико» в «Вулверхэмптон» бразильца Матеуса Куньи.