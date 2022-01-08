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Медина переходит в ЦСКА, «Краснодар» подписал Алонсо, «Локомотив» следит за Адамовым

Матвей Морозов
Матвей Морозов
Корреспондент
Сегодня, 08:30
Хесус Медина (справа). Фото Getty Images
Хесус Медина (справа). Фото Getty Images
Теги:
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.
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Медина перейдет в ЦСКА

Экс-полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина станет игроком ЦСКА. Об этом рассказал его представитель. Контракт рассчитан на три с половиной года. Зарплата 24-летнего полузащитника составит 1,8 миллиона евро. В текущем сезоне MLS хавбек провел 37 матчей, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

«Краснодар» оформил трансфер Алонсо

Защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо стал игроком «Краснодара». В ближайшее время 28-летний парагваец пройдет медобследование и подпишет контракт. Договор будет рассчитан до лета 2025 года. По некоторым данным, сумма сделки составит 8 миллионов долларов плюс бонусы. Ранее футболист выступал за «Серро Портеньо», «Лилль», «Бока Хуниорс» и «Сельту» .

Коутиньо в «Астон Вилле»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перешел в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона. Договор включает в себя опцию выкупа за 40 миллионов евро. Английская команда будет платить 29-летнему бразильцу 65 процентов его зарплаты. В нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в 12 встречах чемпионата Испании и забил 2 гола.

«Локомотив» хочет подписать Адамова

По информации «Чемпионата», «Локомотив» продолжает вести защитника «Урала» Арсена Адамова. С игроком договоренность уже достигнута. На данный момент клубы ведут переговоры. По данным источника, проблема заключается в графике выплаты отступных — они составляют 5 миллионов евро. Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро. В этом сезоне Адамов сыграл в РПЛ 17 матчей и забил 1 мяч.

«Челси» следит за Кунде

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» не оставляет попыток подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде. В данный момент лондонцы обсуждают условия трансфера с окружением 23-летнего француза. Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провел в чемпионате Испании 16 матчей и отметился 1 голевой передачей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

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Матвей Морозов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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