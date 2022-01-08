Медина переходит в ЦСКА, «Краснодар» подписал Алонсо, «Локомотив» следит за Адамовым

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Медина перейдет в ЦСКА

Экс-полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина станет игроком ЦСКА. Об этом рассказал его представитель. Контракт рассчитан на три с половиной года. Зарплата 24-летнего полузащитника составит 1,8 миллиона евро. В текущем сезоне MLS хавбек провел 37 матчей, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.

«Краснодар» оформил трансфер Алонсо

Защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо стал игроком «Краснодара». В ближайшее время 28-летний парагваец пройдет медобследование и подпишет контракт. Договор будет рассчитан до лета 2025 года. По некоторым данным, сумма сделки составит 8 миллионов долларов плюс бонусы. Ранее футболист выступал за «Серро Портеньо», «Лилль», «Бока Хуниорс» и «Сельту» .

Коутиньо в «Астон Вилле»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перешел в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона. Договор включает в себя опцию выкупа за 40 миллионов евро. Английская команда будет платить 29-летнему бразильцу 65 процентов его зарплаты. В нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в 12 встречах чемпионата Испании и забил 2 гола.

«Локомотив» хочет подписать Адамова

По информации «Чемпионата», «Локомотив» продолжает вести защитника «Урала» Арсена Адамова. С игроком договоренность уже достигнута. На данный момент клубы ведут переговоры. По данным источника, проблема заключается в графике выплаты отступных — они составляют 5 миллионов евро. Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро. В этом сезоне Адамов сыграл в РПЛ 17 матчей и забил 1 мяч.

«Челси» следит за Кунде

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» не оставляет попыток подписать защитника «Севильи» Жюля Кунде. В данный момент лондонцы обсуждают условия трансфера с окружением 23-летнего француза. Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провел в чемпионате Испании 16 матчей и отметился 1 голевой передачей.