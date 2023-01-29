Лунев может оказаться в «Карабахе», «Шальке» отдал бывшего форварда «Спартака», «ПСЖ» договорился со Шкриньяром

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Шкриньяр почти в «ПСЖ»

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, защитник «Интера» Милан Шкриньяр не будет продлевать контракт с миланским клубом, срок действия которого истекает 30 июня 2023 года, и станет новым игроком «ПСЖ».

27-летний словак уже подписал предварительный контракт с чемпионами Франции. Единственный вопрос, который все еще обсуждается, касается возможности выкупа игрока у итальянской команды в зимнее трансферное окно. «ПСЖ» готов заплатить «Интеру» за Шкриньяра 10 миллионов евро, но «нерадзурри» считают данную цену заниженной. «Интер» хочет получить как минимум вдвое больше, чтобы дать добро на трансфер в январе. В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Милан Шкриньяр. Фото Global Look Press

Шомуродов покидает «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил, что нападающий Элдор Шомуродов перейдет в другую команду. «Элдор — фантастический парень, который должен играть, однако здесь у него было не слишком много возможностей. Он нуждается в этой аренде, он заслуживает играть больше. Шомуродов уходит от нас сейчас, но, возможно, через полгода он вернется. На данном этапе для него важно получать игровую практику», — цитирует Моуринью TMW. Ранее сообщалось, что нападающий «Ромы» перейдет в «Специю» на правах аренды. Срок действующего контракта 27-летнего узбека с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в семь миллионов евро.

Ларссон стал игроком «Копенгагена»

«Копенгаген» арендовал на оставшуюся часть сезона шведского нападающего Джордана Ларссона из «Шальке». В соглашении также есть возможность выкупа трансфера игрока, сообщает сайт датского клуба. В нынешнем сезоне он провел за «Шальке» 12 матчей и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость шведского форварда в четыре миллиона евро. У Ларссона еще действует контракт с «Шальке» до 2025 года. 25-летний швед выступал за «Спартак» с 2019 года, в апреле 2022-го он был отдан в аренду в шведский АИК.

27 июня 2022 года форвард расторг трудовой договор со «Спартаком» по соглашению сторон. Всего за российский клуб с 2019 по 2022 год он провел 83 матча и забил 27 мячей.

Джордан Ларссон. Фото Global Look Press

Где продолжит карьеру Лунев

Европейский сезон перевалил за экватор, а у российского вратаря «Байера» по-прежнему всего один сыгранный официальный матч за немецкую команду. Логичным образом появились слухи, что в поисках игровой практики Андрей Лунев может сменить команду. Интерес к игроку проявляет «Карабах», а также клубы из Турции и английского чемпионшипа.

Малком перейдет в «ПСЖ»?

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможных переговорах с «ПСЖ» по переходу бразильца. «ПСЖ» действительно интересовался, но был только запрос. Они консультировались. Официального предложения не было и не будет. Малком остается в «Зените», где он счастлив», — сказал Гарсия «СЭ». Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал семь результативных передач. Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.