Кутепов — в «Торпедо», защитник «Рубина» может перейти в «Зенит», «Динамо» ведет Баринова
Оздоев может оказаться в Турции, Катаре или Саудовской Аравии
Агент Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал «СЭ» о возможных вариантах продолжения карьеры полузащитника. «Я помогаю структурировать все предложения, которые поступают. В зарубежных клубах лучше вести диалоги не через агентов, а через спортивных директоров, руководителей, когда они звонят напрямую. Так намного легче обсуждать. У Магомеда есть хорошие предложения из Катара, Саудовской Аравии, Турции. Но когда человек не играл за границей — это тяжелый психологический шаг. Поэтому Магомед не торопится в принятии решения. У него есть семья, дети, которым нужна школа. Магомед тренируется, не спеша принимает решение. Ошибиться не хочется», — сказал Гаргаев. До этого Metaratings сообщал, что хавбеком интересуется «Аль-Хиляль». Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро, но на данный момент Оздоев находится в статусе свободного агента.
«Торпедо» подписывает Кутепова
Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Илья Кутепов станет игроком московского «Торпедо». В среду экс-центрбэк «Спартака» пройдет медобследование. Условия личного контракта стороны уже согласовали. В прошедшем сезоне РПЛ 28-летний игрок принял участие в четырех мачтах и не отметился результативными действиями.
Эступиньян попал в сферу интересов ЦСКА
По информации «СЭ», ЦСКА следит за нападающим «Витории Гимарайнш» Оскаром Эступиньяном. Футболист может перейти в стан армейского клуба в статусе свободного агента, так как его контракт с португальцами рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии 25-летний форвард сыграл 28 матчей, забил 15 мячей и отдал две голевые передачи.
«Зенит» ведет Самошникова
По данным «РБ Спорт», «Зенит» следит за защитником «Рубина» Ильей Самошниковым. Как сообщает источник, руководство питерцев рассматривает вариант с подписанием россиянина на случай потери легионеров. Казанцы могут потребовать за 24-летнего футболиста три миллиона евро. Латераль играет за «Рубин» с 2020 года. В минувшем сезоне РПЛ он провел 24 матча и забил один гол.
Баринов может уйти из «Локомотива»
Как сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов, «Динамо» хочет подписать контракт с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым. Россиянин является приоритетным вариантом для усиления центральной зоны бело-голубых. Сумма отступных за хавбека составляет 13 миллионов евро, однако реальная цена за опорника на данный момент — 6-8 миллионов. До этого сообщалось, что 25-летним игроком интересуется «Зенит». Баринов — воспитанник «Локо», в составе железнодорожников он становился чемпионом, три раза выигрывал БЕТСИТИ Кубок России и один раз — Суперкубок.