Кутепов — в «Торпедо», защитник «Рубина» может перейти в «Зенит», «Динамо» ведет Баринова

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Оздоев может оказаться в Турции, Катаре или Саудовской Аравии

Агент Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал «СЭ» о возможных вариантах продолжения карьеры полузащитника. «Я помогаю структурировать все предложения, которые поступают. В зарубежных клубах лучше вести диалоги не через агентов, а через спортивных директоров, руководителей, когда они звонят напрямую. Так намного легче обсуждать. У Магомеда есть хорошие предложения из Катара, Саудовской Аравии, Турции. Но когда человек не играл за границей — это тяжелый психологический шаг. Поэтому Магомед не торопится в принятии решения. У него есть семья, дети, которым нужна школа. Магомед тренируется, не спеша принимает решение. Ошибиться не хочется», — сказал Гаргаев. До этого Metaratings сообщал, что хавбеком интересуется «Аль-Хиляль». Transfermarkt оценивает 29-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро, но на данный момент Оздоев находится в статусе свободного агента.

«Торпедо» подписывает Кутепова

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Илья Кутепов станет игроком московского «Торпедо». В среду экс-центрбэк «Спартака» пройдет медобследование. Условия личного контракта стороны уже согласовали. В прошедшем сезоне РПЛ 28-летний игрок принял участие в четырех мачтах и не отметился результативными действиями.

Илья Кутепов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Эступиньян попал в сферу интересов ЦСКА

По информации «СЭ», ЦСКА следит за нападающим «Витории Гимарайнш» Оскаром Эступиньяном. Футболист может перейти в стан армейского клуба в статусе свободного агента, так как его контракт с португальцами рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии 25-летний форвард сыграл 28 матчей, забил 15 мячей и отдал две голевые передачи.

Оскар Эступиньян. Фото Global Look Press

«Зенит» ведет Самошникова

По данным «РБ Спорт», «Зенит» следит за защитником «Рубина» Ильей Самошниковым. Как сообщает источник, руководство питерцев рассматривает вариант с подписанием россиянина на случай потери легионеров. Казанцы могут потребовать за 24-летнего футболиста три миллиона евро. Латераль играет за «Рубин» с 2020 года. В минувшем сезоне РПЛ он провел 24 матча и забил один гол.

Баринов может уйти из «Локомотива»

Как сообщает в Telegram-канале журналист Иван Карпов, «Динамо» хочет подписать контракт с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым. Россиянин является приоритетным вариантом для усиления центральной зоны бело-голубых. Сумма отступных за хавбека составляет 13 миллионов евро, однако реальная цена за опорника на данный момент — 6-8 миллионов. До этого сообщалось, что 25-летним игроком интересуется «Зенит». Баринов — воспитанник «Локо», в составе железнодорожников он становился чемпионом, три раза выигрывал БЕТСИТИ Кубок России и один раз — Суперкубок.