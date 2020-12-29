Хонда хочет уехать из Бразилии, в Турции недовольны Фалькао

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

Хонда расстается с «Ботафого»

Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда попросил руководство отпустить его из клуба, утверждает Globo Esporte. У игрока есть действующий контракт до конца февраля 2021 года. Чемпион России в составе ЦСКА в этом сезоне провел 27 матчей за «Ботафого» и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что 34-летний японец может вернуться в Европу: предложение ему сделал «Портимоненсе», занимающий последнее место в чемпионате Португалии. Сам Хонда еще не решил, оставаться ли ему в Бразилии или ехать обратно в Европу.

В январе 2014 года Хонда перешел из ЦСКА в «Милан». После трех с половиной лет в Италии японца здорово помотало по миру: мексиканская «Пачука», австралийский «Мельбурн Виктори», голландский «Витесс» (там он воссоединился с Леонидом Слуцким), а затем уже «Ботафого». Параллельно с карьерой игрока в Австралии, Кейсуке был приглашен на пост главного тренера и генерального менеджера сборной Камбоджи.

Фалькао поедет в Америку?

Следующей весной исполнится ровно 10 лет легендарной фразе Валерия Карпина о Радамеле Фалькао. И непонятно, где к тому времени будет играть колумбиец. «Галатасарай», нынешний клуб 34-летнего футболиста, хочет расстаться с форвардом. Как сообщает Foot Mercato, Фалькао может продолжить карьеру на Ближнем Востоке или в MLS.

Главная причина недовольства «Галатасарая» заключается в постоянных травмах Фалькао, которому в Стамбуле платят 5 миллионов евро в год. В этом сезоне он забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи в 6 матчах чемпионата Турции.

Ориги ждут в Италии

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги будет одной из самых востребованных фигур на рынке в ближайшее трансферное окно. Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что 25-летний бельгиец зимой может стать игроком «Интера». Миланцы собираются арендовать футболиста с последующим правом выкупа за 10 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Ориги провел 7 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Transfermarkt.de оценивает стоимость бельгийца в 16 миллионов евро.

Украинец для «Ромы»

Нападающий Роман Яремчук может стать вторым украинским легионером в чемпионате Италии после Руслана Малиновского из «Аталанты». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летним форвардом интересуется «Рома». Римляне рассчитывают завершить сделку в зимнее трансферное окно — если получится отправить Карлеса Переса в аренду.

Яремчук перешел в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. В этом сезоне он принял участие в 22 матчах за клуб во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Яремчук вызывается в национальную команду Украины.

Диего Коста попросился из «Атлетико»

AS пишет, что нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может покинуть команду за полгода до завершения срока контракта, рассчитанного до лета 2021 года. 32-летний форвард обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в ближайшее время по семейным причинам. Все идет к тому, что стороны расторгнут договор. Ранее «Атлетико» решил не продлевать соглашение с Костой.

Спрос на бразильца, который выступал за сборную Испании, существует: форвардом интересуются клубы с его исторической родины и из Китая. Коста играл за «Атлетико» с 2010 года, не считая отъезда в «Челси» на три года. В нынешнем сезоне он принял участие в 7 матчах испанской примеры и забил 2 гола.