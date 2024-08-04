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«Спартаку» интересен защитник «Ференцвароша», ПАОК может подписать Дркушича, де Хеа перейдет в «Фиорентину»?

«Спартаку» интересен защитник «Ференцвароша», ПАОК может подписать Дркушича
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
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Миенти Абена (справа).
Фото Global Look Press
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Абена интересен «Спартаку»

«Спартак» может подписать защитника «Ференцвароша» Миенти Абену, сообщает Metaratings. По сведениям источника, в приглашении игрока заинтересован лично главный тренер красно-белых Деян Станкович.

По информации «Чемпионата», московский клуб уже согласовал контракт с центральным защитником.

Действующий контракт 29-летнего суринамца рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.

В минувшем сезоне Абена сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Маркиньос — в «Спартаке»

Теперь официально: «Спартак» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником «Ференцвароша» Маркиньосом. Бразильский футболист заключил соглашение с красно-белыми на три года. Маркиньос будет выступать за москвичей под восьмым номером.

С февраля 2022 года Маркиньос играл за «Ференцварош». На его счету 97 проведенных матчей за команду, в которых он забил 14 голов и сделал 26 результативных передач.

Галдамес — в «Крыльях»

«Крылья Советов» объявили о переходе чилийского защитника Томаса Галдамеса. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до окончания сезона-2026/27. Галдамес будет выступать под третьим номером.

Прошлым клубом 25-летнего футболиста был «Годой Крус», за который он выступал с января 2023 года. В общей сложности чилиец провел в составе аргентинской команды 50 матчей, забил два мяча и сделал пять голевых передач.

Криштиану Роналду и Ваня Дркушич.
Фото Global Look Press

ПАОК интересуется Дркушичем

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе ПАОКа к игроку. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Да, ПАОК проявляет интерес к Ване», — сказал Ратковица «СЭ».

24-летний Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Он провел за команду 66 матчей, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Кордоба уедет в зарубежный чемпионат?

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может продолжить свою карьеру за рубежом, сообщает «РБ Спорт». По данным источника, 31-летний колумбиец интересен нескольким турецким клубам и одному клубу из ОАЭ. В руководстве «Краснодара» пока нет решения по будущему Кордобы.

Первого августа сообщалось, что «Зенит» предложил «быкам» девять миллионов евро за форварда, но президент клуба Сергей Галицкий выступил против продажи игрока.

Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года. За это время он провел 86 матчей, забил 45 голов и отдал 20 результативных передач.

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Коуто — в «Боруссии»

Защитник «Манчестер Сити» Ян Коуто перешел в «Боруссию», сообщает пресс-служба дортмундского клуба. Дортмундцы арендовали 22-летнего бразильца до конца сезона с правом выкупа за 25 миллионов евро.

Коуто последние два сезона на правах аренды выступал за «Жирону». Бразильский защитник провел 95 матчей за испанский клуб, забил пять голов и сделал 17 результативных передач.

Робен Ле Норман.
Фото Global Look Press

Ле Норман — в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» объявил о переходе в клуб защитника «Реал Сосьедад» и сборной Испании Робена Ле Нормана. 27-летний футболист подписал контракт с «матрасниками» на пять лет. Сумма трансфера игрока составила 34,5 миллиона евро (по данным портала Transfermarkt).

Ле Норман выступал за «Реал Сосьедад» с 2016 года. В общей сложности защитник принял участие в 221 матче испанской команды, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Этим летом Ле Норман стал чемпионом Европы вместе со сборной Испании.

Сидибе — в «Тулузе»

Защитник сборной Франции Джибриль Сидибе вернулся в лигу 1. 32-летний француз перешел из греческого АЕКа в «Тулузу», сообщает пресс-служба клуба. Чемпион мира 2018 года сменил команду на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Сидибе сыграл в 25 матчах, в которых забил два гола.

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Серлот — в «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте объявил о переходе нападающего сборной Норвегии Александра Серлота из «Вильярреала». Контракт игрока с «матрасниками» рассчитан на четыре года.

28-летний Серлот выступал за «Вильярреал» с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провел за испанцев 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и шестью результативными передачами.

Юссуфа Мукоко.
Фото Global Look Press

«Марсель» возьмет в аренду Мукоко?

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может стать игроком «Марселя», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, личные условия уже согласованы. Сообщается, что между клубами ведутся переговоры и с высокой степенью вероятности Мукоко перейдет в «Марсель» на правах аренды с опцией выкупа.

Мукоко выступает за «Боруссию» с 2020 года. В минувшем сезоне нападающий провел за дортмундцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами.

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Де Хеа перейдет в «Фиорентину»?

Услуги 32-летнего бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа были предложены «Фиорентине». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, испанский футболист просит контракт, рассчитанный до 2026 года, с заработной платой в размере 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

В июле 2023 года закончился контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед», с того момента 33-летний футболист остается в статусе свободного агента. За «красных дьяволов» испанский вратарь провел 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл на ноль.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
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