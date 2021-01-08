«Боруссия» хочет Азмуна, «МЮ» потратился на тинейджера, Бекхэм ищет тренера

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Азмун уедет в Германию?

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии», сообщает tuttomercatoweb.com. По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга оценивает 26-летнего иранца в 20 миллионов евро.

Азмун, как и весь «Зенит», не проявил себя ярко в Лиге чемпионов-2020/21. Однако иранца и так хорошо знают во всем мире. Например, в недавнем голосовании Fox Sports Asia за лучшего футболиста Азии по итогам 2020 года он занял второе место. Первым, естественно, стал Сон Хын Мин, соревноваться с ним бесполезно.

В этом сезоне Азмун провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил 11 голов и сделал две результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2022 года.

Ивуарийский тинейджер — в «МЮ»

От слухов — к состоявшимся трансферам. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе из «Аталанты» 18-летнего нападающего Амада Диалло. Контракт рассчитан до 2025 года с возможностью продления на еще один сезон.

Стороны достигли договоренности о переходе футболиста еще в октябре 2020 года, к началу января трансфер был завершен. Ранее появлялась информация, что «МЮ» заплатит за ивуарийца 25 миллионов евро. Еще 15 «Аталанта» может получить в качестве бонусов. Как сообщает пресс-служба «Юнайтед», Диалло присоединится к команде сразу после того, как получит британскую визу.

Диалло забил в своем первом же матче в серии А — в октябре 2019 года «Аталанта» разгромила «Удинезе» со счетом 7:1. Тогда ивуариец стал самым юным игроком, отличившимся в дебютной встрече в чемпионате Италии. Диалло было всего 17 лет и 109 дней. В этом сезоне он принял участие всего в двух матчах.

Кутроне вернулся в Англию

Еще одним футболистом, перебравшимся из Италии в Англию, стал Патрик Кутроне. «Фиорентина» объявила о досрочном расторжении контракта с форвардом, и он возвращается в «Вулверхэмптон».

Кутроне — воспитанник «Милана», в системе которого находился с 2006 по 2019 год. Перед сезоном-2019/20 он перешел в «Вулверхэмтон» за 22 миллиона евро, однако уже через полгода «волки» отдали его в аренду в «Фиорентину». За год он провел 34 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Бекхэм уволил тренера

Диего Алонсо покинул пост главного тренера «Интер Майами», совладелец и президент которого Дэвид Бекхэм. Алонсо стал первым тренером клуба, основанного в 2019 году. В сезоне-2020 команда заняла десятое место в Восточной конференции с 7 победами, 3 ничьими и 13 поражениями.

The Telegraph сообщает, что новым тренером может стать бывший партнер Бекхэма по «МЮ» и сборной Англии Фил Невилл. Сейчас он возглавляет женскую сборную страны, и является главным претендентом на пост главного тренера сборной Великобритании на предстоящей Олимпиаде. Важно, что боссы английского футбола не рассматривают вариант совмещения с клубной работой. Естественно, Футбольную ассоциацию не устраивает такое поведение Невилла, который неоднократно высказывал желание руководить сборной Великобритании на Олимпиаде.