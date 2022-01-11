Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Сергеев — в «Зените»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал игроком «Зенита». Контракт 26-летнего игрока рассчитан до 2025 года. Сумма трансфера составила 2,15 миллиона евро. Также питерцы потратят около 4 миллионов на агентские и подъемные. В текущем сезоне Сергеев провел 18 матчей в чемпионате России, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Оливейра перейдет в «Рому»

Как сообщает журналист Николо Скира, полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра в ближайшее время станет игроком «Ромы». Договор между клубами будет представлять из себя аренду с правом выкупа. Если римляне пожелают активировать эту опцию, то должны будут подписать с 29-летним полузащитником трехлетний контракт. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро. В текущем сезоне Оливейра провел 13 матчей в чемпионате Португалии и забил два мяча.

«Зенит» интересуется игроком сборной Казахстана

По информации Metaratings, защитник «Кайрата» Нуралы Алип может подписать контракт с «Зенитом». Казахстанский клуб получил письмо с приглашением футболиста на первый зимний сбор. Отмечается, что 22-летний игрок уже вылетел в Санкт-Петербург. Его нынешний договор рассчитан до декабря 2023 года. В составе «Кайрата» защитник выигрывал золото чемпионата Казахстана и брал Кубок страны.

«Ювентус» заинтересован в подписании Азмуна

Главной потерей «Зенита» в зимнее трансферное окно может стать уход Сердара Азмуна. Ранее форвардом интересовался «Лион», который, по информации журналиста Санти Ауна, в понедельник увеличил предложение.

Через несколько часов выступил генеральный директор Александр Медведев, который дал понять, что клуб не заинтересован в продаже форварда: «Без возможности замены Азмуна на игрока уровнем по крайней мере не ниже он в зимнее окно никуда не уйдет», — сказал Медведев «СЭ».

В ночь с понедельника на вторник ситуация снова изменилась. По данным Sky и Джанлуки Ди Марцио, в гонку за Азмуна экстренно включился «Ювентус». Туринский клуб в понедельник получил результаты МРТ Федерико Кьезы, который в матче с «Ромой» порвал крестообразную связку и выбыл минимум на полгода, и приступил к поискам замены итальянцу. Источники утверждают, что «Юве» ищет вариант покупки игрока за небольшие деньги, а также имеет бесплатный слот для игроков из стран, не входящих в ЕС.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в которых забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Бергвейн может покинуть «Тоттенхэм»

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» намерен продать полузащитника Стивена Бергвейна. Одним из претендентов на 24-летнего игрока является «Аякс». Но на данный момент стороны не приступали к согласованию сделки. Transfermarkt оценивает голландца в 18 миллионов евро. Контракт Бергвейна рассчитан до июня 2025 года. В этом сезоне футболист принял участие в восьми встречах АПЛ и отдал одну голевую передачу.

ЦСКА хочет взять Языджи

По информации турецкого телеканала 61SAAT, полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи в ближайшее время может подписать контракт с ЦСКА. Турок уже дал свое согласие на трансфер. Агент 24-летнего игрока подтвердил факт переговоров с армейцами. Ожидается, что московский клуб возьмет Языджи в аренду с обязательным правом выкупа. В нынешнем кампании футболист провел 15 матчей в чемпионате Франции и оформил два результативных действия.