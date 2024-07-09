Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:15

Койта — в ЦСКА, Дзюба ведет переговоры с «Химками», Соболев переходит в «Зенит»?

Источник: Соболев находится в шаге от перехода в «Зенит»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Койта — в ЦСКА

Теперь официально: малийский нападающий Секу Койта перешел в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба арамейского клуба. Контракт подписан до лета 2027 года. 24-летний футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента.

Секу Койта. Уникальный «орел» с непростой судьбой. ЦСКА подписал Койта

В минувшем сезоне форвард забил за «Зальцбург» восемь мячей и отдал голевую передачу в 19 играх чемпионата Австрии.

Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дзюба договаривается с «Химками»

Артем Дзюба обсудил возможный трансфер в «Химки» с инвестором клуба Туфаном Садыговым. Об этом сообщает Иван Карпов.

При этом, по данным источника, переход маловероятен. Артем хочет зарабатывать 7 миллионов рублей в месяц — это слишком большая сумма для подмосковного клуба. Также линия атаки у «Химок» уже укомплектована.

В прошлом сезоне Артем провел 21 матч в РПЛ, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Соболев — в «Зените»?

Нападающий «Спартака» Александр Соболев находится в шаге от перехода в «Зенит», сообщает Telegram-канал «Первый спорт» со ссылкой на анонимный источник. Сделка может быть завершена в течение 48 часов.

В прошедшем сезоне форвард забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач в 34 матчах.

Иван Обляков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обляков интересен «Зениту» и «Динамо»

Иван Обляков может продолжить карьеру в «Зените» или «Динамо». Об этом сообщает Иван Карпов.

По данным источника, официальных предложений пока не было, но оба клуба изучают возможность подписания полузащитника ЦСКА. Армейский клуб не планирует отдавать игрока менее чем за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний футболист сыграл в 38 матчах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Клаудиньо вернется в Бразилию?

«Фламенго» направил «Зениту» официальное предложение по Клаудиньо, сообщает UOL. Также интерес к 27-летнему бразильцу подтвердил вице-президент бразильского клуба Маркос Браз.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 38 матчах, в которых забил четыре мяча и сделал восемь голевых передач.

Клаудиньо празнует гол в&nbsp;ворота &laquo;Црвены Звезды&raquo;. Клаудиньо забил прощальный гол за «Зенит»? Питер уступил «Црвене Звезде» и остался без выставочного трофея

Сильянов не уйдет из «Локомотива»?

Как стало известно «СЭ», «Динамо» попыталось приобрести футболиста «Локомотива» Александра Сильянова. Бело-голубые предложили за трансфер 23-летнего защитника 5 миллионов евро. Однако железнодорожники отказали.

В минувшем сезоне игрок провел 23 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Самородов — в «Ахмате»?

Нападающий сборной Казахстана и «Актобе» Максим Самородов может стать игроком «Ахмата». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, грозненский клуб уже начал переговоры по переходу 22-летнего футболиста.

В 2024 году форвард провел 12 матчей в чемпионате Казахстана, отметится пятью голами и тремя результативными передачами.

Рифат Жемалетдинов (слева).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Жемалетдинов — в ЦСКА

Рифат Жемалетдинов подпишет с ЦСКА контракт по схеме 1+1, сообщает Иван Карпов. Официальное объявление планируется в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 20 матчах, забил пять голов.

Вальдемар Антон. Черчесов звал его в сборную России, а теперь он переходит в «Боруссию» и может выиграть Евро. Кто такой Вальдемар Антон

Антон — в «Боруссии»

Защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон перешел в дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба «шмелей». Контракт с 27-летним немцем подписан до лета 2028-го.

В прошедшем сезоне игрок провел 33 матча и отдал три голевые передачи в бундеслиге.

Рафаэль Варан.
Фото Global Look Press

Варан поедет в Италию?

Рафаэль Варан перейдет в итальянский «Комо», сообщает Фабрицио Романо. По сведениям инсайдера, руководство клуба уверено, что 31-летний француз даст согласие уже на этой неделе.

30 июня закончился контракт защитника с «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2021 года. В минувшем сезоне Варан принял участие в 32 матчах во всех турнирах и отметился голом.

Мейсон Гринвуд. Обвиненный в изнасиловании Гринвуд обсуждает уход из «МЮ». Клуб хочет его продать и получил несколько предложений

«Марселю» интересен Гринвуд

Как сообщает Фабрицио Романо, «Марсель» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда.

Французский клуб намерен арендовать Гринвуда. «Марсель» уже сделал «Красным дьяволам» официальное предложение.

В прошлом сезоне Гринвуд на правах аренды выступал за «Хетафе». У футболиста 10+6 по системе «гол+пас» в 36 матчах.

Семен Волков

Александр Сильянов
Александр Соболев
Артем Дзюба
Вальдемар Антон
Иван Обляков
Рафаэль Варан
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
Мейсон Гринвуд
Секу Койта
7
7
Читайте также
Вяхирева перешла из норвежского «Вайперс» во французский «Брест»
Биография Макса Холлоуэя: жизнь и карьера бывшего чемпиона UFC
В России участились случаи использования запрещенной добавки в продуктах
Глушенков может заменить Клаудиньо, Соболева действительно не хватает, а Летний кубок опять проигран. Что происходит в «Зените»
Трамп назвал причину нежелания Байдена добровольно оставить Белый дом
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Химки»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
Сарвели заявил, что рад приходу Воробьева в «Локомотив»
Сарвели — об уходе Миранчука и Жемалетдинова: «Кому-то в «Локомотиве» придется проявлять лидерские качества»
«Пари НН»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Оренбург»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
«Факел»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиняева предлагают «Спартаку», «Химки» подпишут защитника «Монпелье», Сергеев вернется в Самару?

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости