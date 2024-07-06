«Спартак» подпишет Барко из «Ривер Плейта», Дзюба отказывает зарубежным клубам, «Зенит» выкупил Изидора

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

«Спартак» договорился о трансфере Барко

Как сообщает журналист Герман Грова, «Спартак» договорился с «Ривер Плейтом» о трансфере полузащитника Эсекьеля Барко за 16 миллионов евро. По данным инсайдера, переход уже согласован, теперь осталось решить вопрос перевода денег из России в Аргентину.

25-летний аргентинец присоединился к «Ривер Плейту» в январе этого года, перейдя из американского клуба «Атланта Юнайтед». Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

В 2024 году Барко забил 1 гол и отдал 6 ассистов в 20 играх чемпионата Аргентины.

Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Дзюба хочет играть в России

Как сообщает Sport24, за последние 10 дней Артем Дзюба получал предложения от клубов из Китая, Турции и Саудовской Аравии.

По информации источника, нападающий и его агент решили отказаться от иностранных вариантов продолжения карьеры и сосредоточиться на поисках клуба в России. 35-летний форвард находится в статусе свободного агента с конца минувшего сезона, когда покинул «Локомотив» по истечени и контракта.

В прошлом сезоне Артем провел 21 игру в РПЛ, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Койта — в ЦСКА?

ЦСКА близок к подписанию нападающего сборной Мали Секу Койта, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, российский клуб продвинулся в переговорах по трансферу 24-летнего форварда. Отмечается, что стороны близки к подписанию контракта на 3 года.

Ранее сообщалось, что Койта также интересен английскому «Эвертону», французскому «Лансу» и немецкому «Штутгарту».

Койта находится в статусе свободного агента. Его последний клуб — австрийский «Зальцбург», за который он играл с 2019 по 2024 год. В минувшем сезоне форвард забил 8 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах чемпионата Австрии.

«Ахмат» зовет Кареасо

По информации Metaratings, «Ахмат» ведет переговоры с софийским ЦСКА о переходе полузащитника Марселино Кареасо.

По данным Transfermarkt, стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро. Контракт Кареасо с софийским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне Марселино Кареасо провел за софийский ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач.

Вильсон Изидор. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Изидор — в «Зените»

«Зенит» выкупил французского нападающего Вильсона Изидора у «Локомотива». Об этом сообщается пресс-служба московского клуба.

Изидор провел предыдущий сезон в петербургском клубе на правах аренды. По данным Transfermarkt, ее стоимость состав ила 1,35 миллиона евро . А с умма выкупа контракта француза — 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне за «Зенит» Изидор провел 27 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Родриго Саравия — в «Ростове»

«Ростов» усилил состав уругвайским полузащитником Родриго Саравией, сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта 23-летнего игрока пока не разглашаются.

С 2023 года Саравия выступал за «Химнасию», провел за аргентинский клуб 33 матча и забил один гол.

Дзаньоло — в «Аталанте»

Теперь официально: Николо Дзаньоло перешел в «Аталанту» из «Галатасарая». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Итальянский клуб на год арендовал полузащитника. У «Аталанты» есть право выкупа футболиста.

Прошлый сезон игрок провел в «Астон Вилле», где выступал на правах аренды. Дзаньоло 40 раз вышел на поле во всех турнирах, отметился 3 голами.

«Наполи» подписывает Спинаццолу

Защитник Леонардо Спинаццола близок к переходу в «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, 31-летний итальянец договорился о заключении контракта до лета 2026 года. Соглашение с игроком уже подписано.

С 2019-го Спинаццола выступал за «Рому». В сезоне-2023/24 футболист забил 1 мяч и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах во всех турнирах.

Семен Волков