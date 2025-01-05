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Промес может вернуться в «Спартак», Кински переходит в «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» готовит трансфер Мармуша

Квинси Промес намекнул на возможное возвращение в «Спартак»
Отдел футбола «СЭ»
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор трансферных слухов.

Что в России?

Промес готовится к возвращению?

По информации «СЭ», уже скоро «Спартак» может оформить возвращение Квинси Промеса в Россию. В феврале суд может разрешить футболисту выезд из ОАЭ, и после этого красно-белые смогут подписать с ним контракт. В данный момент 33-летний Промес заявлен за клуб «Дубай Юнайтед».

Сам Квинси отреагировал на пост в соцсетях «Спартака» с поздравлением с днем рождения эмодзи в виде часов и сердца. На что-то намекает?

Квинси Промес. Промеса могут выпустить из ОАЭ. Квинси уже намекнул на возвращение в «Спартак»

«Краснодар» нашел вингера в Бразилии

«Быки» ведут активные переговоры с бразильской «Баией» о трансфере 29-летнего крайнего полузащитника Адемира, сообщает «Чемпионат». В 42 матчах этого сезона на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро.

Вендел.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вендел и Артур могут покинуть «Зенит»

Артур полузащитник не проходит в стартовый состав сине-бело-голубых, потому клуб может продать его уже этой зимой. По информации Metaratings, «Зенит» готов рассмотреть разные варианты — от продажи в рассрочку до аренды, но собирается заработать на трансфере порядка 15 миллионов евро. Ранее интерес к Артуру проявляли бразильские «Крузейро» и «Фламенго.

В нынешнем сезоне на счету футболиста гол и две результативные передачи в 11 встречах. Год назад «Зенит» купил Артура «Палмейраса» за 15+3 миллиона евро.

Что касается Вендела, то по информации журналиста Жоао ван Бойсена, на него претендует «Палмейрас» и обратится к «Зениту» в случае срыва трансфера Андреаса Перейры из «Фулхэма». Также интерес к хавбеку проявляет «Ботафого».

Главное в Европе

«Барселона» готовит обмен

Пока «Барса» пытается разобраться с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, и, по слухам, ла лига вскоре даст добро на это действие. Также каталонцы планируют летнюю трансферную кампанию. El Nacional пишет, что сине-гранатовые собираются подписать нападающего «Ньюкасла» Александра Исака, забившего 13 голов в 20 матчах этого сезона. Чтобы снизить сумму трансфера, «Барселона» готова включить в сделку Феррана Торреса, к которому «сороки» ранее проявляли интерес.

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Мармуш в шаге от перехода в «Ман Сити»

Омар Мармуш стал открытием сезона в бундеслиге — на счету египтянина 18 голов и 12 ассистов в 24 матчах. Foot Mercato сообщает, что «Манчестер Сити» ведет активные переговоры по трансферу форварда, сам футболист также заинтересован в переходе. Ранее интерес к Мармушу проявляли «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

Параллельно «Сити» готовится к продаже молодого полузащитника Джеймса Макэти, к которому проявляют интерес «Боруссия» Д и «Байер». Пока речь идет об аренде с правом выкупа. Сумма возможного трансфера оценивается примерно в 15 миллионов евро.

Антонин Кински.
Фото Global Look Press

«Тоттенхэм» подпишет Кински

Речь про сына экс-вратаря «Сатурна» Антонина Кински, который носит имя отца. Антонин Кински-младший, по информации Фабрицио Романо, уже прибыл в Лондон для прохождения медобследования. Сообщается, что чешская «Славия» получит за вратаря 15 миллионов евро.

«Арсенал» нацелился на Комана

После серьезной травмы Букайо Саки «Арсенал» вышел на рынок в поисках нового вингера. По информации todofichajes, «канониры» собираются подписать полузащитника «Баварии» Кингсли Комана. Правда, не уточняется, идет ли речь об аренде или о полноценном трансфере. Стоимость 28-летнего француза оценивается в 35 миллионов евро, в текущем сезоне на его счету 4 гола и 2 ассиста в 19 встречах.

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«Жирона» хочет игрока «Барселоны»

«Жирона» в ближайшее время собирается оформить трансфер защитника «Барсы» Эрика Гарсии. В прошлом сезоне футболист уже выступал за эту команду на правах аренды и произвел впечатление на главного тренера Мичела, который настаивает на его возвращении. В нынешнем сезоне Гарсия не проходит в стартовый состав, и после возвращения в строй Рональда Араухо «Барселона» готова рассмотреть его продажу. По слухам, «Жирона» может предложить за 23-летнего футболиста 10 миллионов евро.

Квинси Промес
Кингсли Коман
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Барселона
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Артур (Зенит)
Дани Ольмо
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