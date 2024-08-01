«Химки» подписали воспитанника «Реала», «Зенит» не отпускает Вендела, Маркиньос переходит в «Спартак»

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Вендел останется в «Зените»?

«Зенит» отказался продавать полузащитника команды Вендела в «Галатасарай», сообщает РИА «Новости Спорт».

По сведениям источника, сине-бело-голубые отклонили последние предложения турецкого клуба по 26-летнему бразильцу. Клуб готов рассмотреть продажу полузащитника, только если оффер будет сопоставим по условиям с трансфером Малкома — в 2023 году «Зенит» продал форварда в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду четыре матча, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

Маркиньос (справа). Фото Global Look Press

Маркиньос в шаге от «Спартака»

Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос готов присоединиться к «Спартаку», сообщает инсайдер Иван Карпов. По сведениям источника, красно-белые уладили последние детали сделки с венгерским клубом по переходу 24-летнего вингера.

Отмечается, что скоро бразилец вылетит в Москву, где подпишет трехлетний контракт со «Спартаком». Сумма трансфера составит 5 миллионов евро, а зарабатывать в московской команде полузащитник будет 1,2 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что Маркиньос склоняется к тому, чтобы принять предложение «Локомотива» и отказаться от перехода в «Спартак». Футболист выступает за венгерскую команду с февраля 2022 года.

В прошедшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, забил семь голов и сделал десять результативных передач.

Силвы не будет в «Краснодаре»?

Как стало известно «СЭ», вингер «Витории» Жота Силва отказался от перехода в «Краснодар» в пользу «Ноттингем Форест» из-за мечты играть в АПЛ.

Во вторник, 30 июля, издание Record сообщило, что «Краснодар» сделал предложение в размере 11 миллионов евро. По данным источника, у «Витории Гимарайнш» также были офферы от «Ноттингем Форест» и «Панатинаикоса» — по семь миллионов от каждой команды.

Силва выступает за «Виторию» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 42 матча за клуб во всех турнирах, отметившись 15 голами и семью результативными передачами.

Фернандес — в «Химках»

Испанский защитник Дани Фернандес подписал контракт с «Химками», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

С 2012 по 2015 год испанец выступал за юношеские и молодежные команды мадридского «Реала». Его последним клубом был «Расинг».

В прошедшем сезоне Фернандес провел 22 матча во втором по силе испанском дивизионе, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Мрезиг — в Махачкале

Алжирский полузащитник Уссем Мрезиг продолжит карьеру в России. Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании контракта с хавбеком, который ранее играл за алжирский «Белуиздад».

24-летний футболист выступал за «Белуиздад» с 2020 года. В чемпионате Алжира он провел 82 матча, забил три мяча и сделал три голевые передачи.

Фаринья — в «Химках»

«Химки» объявили о переходе защитника «Индепендьенте» и сборной Панамы Фариньи.

В 2024 году он принял участие в Кубке Америки в составе сборной Панамы. На турнире он сыграл в матчах против Уругвая, США, Боливии и Колумбии. Всего на его счету семь матчей за сборную.

Сезон-2023/24 Фаринья провел в аренде в гватемальском клубе «Мунисипаль». Он сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Павлович — в «Милане»

Защитник «Зальцбурга» Страхиня Павлович подписал контракт с «Миланом».

Соглашение с 23-летним сербом рассчитано до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Павлович провел за австрийскую команду 37 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

«Рома» подписывает Довбика

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик переходит в «Рому», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Рома» заплатит за трансфер лучшего бомбардира ла лиги прошлого сезона 30,5 миллиона евро. Еще 6 миллионов «Жирона» сможет получить в качестве бонусов. Также испанский клуб заработает 10% от суммы будущей продажи украинца «волками».

Довбик заключит с «Ромой» пятилетний контракт — до июня 2029 года. В прошлом сезоне Довбик забил 24 гола в 36 матчах чемпионата Испании.

Карлос Солер. Фото Global Look Press

Солер станет одноклубником Захаряна?

Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 27-летним испанцем интересуется «Реал Сосьедад». Баски рассматривают футболиста в качестве возможной замены Микелю Мерино, который близок к переходу в «Арсенал».

В прошедшем сезоне Солер провел 28 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

«Милан» арендует Абрахама?

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может стать игроком «Милана», сообщает журналист Николо Скира. По данным источника, «волки» могут отдать в аренду английского форварда.