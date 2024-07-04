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Сегодня, 08:30

Брат Мбаппе переходит в «Лилль», Дзаньоло возвращается в Италию, Сулейманов остается в Греции

Итан Мбаппе продолжит карьеру в «Лилле»
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Итан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Трансферы и слухи — об обзоре дня «СЭ».

Петр Зелиньски — в «Интере»

Польский полузащитник Петр Зелиньски на правах свободного агента перешел в «Интер». О его трансфере в миланский клуб было известно еще зимой. Теперь «Интер» официально объявил о переходе.

Футболист покидает «Наполи», где выступал с 2016 года. За 364 матча Петр забил 51 мяч и отдал 46 голевых передач. В минувшем сезоне у игрока 4+3 по системе «гол+пас».

Пальинья.
Фото AFP

Пальинья — в «Баварии»

Как сообщает журналист BBC Sport Низаар Кинселла, полузащитник сборной Португалии Жоау Пальинья переходит в мюнхенскую «Баварию».

Немецкий клуб согласовал с «Фулхэмом» трансфер 28-летнего полузащитника за 51 миллион евро и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Это рекордная продажа в истории «Фулхэма».

Хавбек отметился четырьмя голами и одной передачей в 39 матчах прошлого сезона.

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Сулейманов покинул «Краснодар»

Воспитанник академии «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал полноценный контракт с «Арисом». Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба. Сумма сделки составила 1 миллион евро. Контракт подписан до лета 2026 года.

Последние три сезона футболист проводил в арендах. В минувшем сезоне Сулейманов забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 31 встрече.

«Бачка Топола» арендовала Баньяца

Также «Краснодар» отправил сербского полузащитника Михайло Баньяца в годичную аренду в клуб «Бачка Топола». Об этом сообщила пресс-служба «быков».

В 2022 году сербский клуб продал футболиста в «Краснодар» за 1,6 миллиона евро. В прошлом сезоне 24-летний хавбек принял участие в 18 матчах и отметился одной результативной передачей.

Луис Энрике и Итан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Итан Мбаппе переходит в «Лилль»

Брат Килиана Мбаппе Итан продолжит карьеру в «Лилле». По информации Фабрицио Романо, сейчас экс-футболист «ПСЖ» проходит медицинское обследование в новом клубе. Скоро должен быть подписан контракт.

По данным инсайдера, 17-летний игрок никогда не вел переговоров с мадридским «Реалом», где будет в следующем сезоне выступать Мбаппе-старший.

Итан вместе с братом пришел в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. За основную команду футболист сыграл пять раз. Голевыми действиями юниор не отметился.

Копмейнерс — в «Ювентусе»?

По информации Фабрицио Романо, туринский «Ювентус» готовит официальное предложение «Аталанте» по нидерландскому полузащитнику Тену Копмейнерсу. Инсайдер сообщает: 26-летний футболист заинтересован в потенциальном трансфере и готов к «новой главе в карьере». Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Игрок выступает за «Аталанту» с 2021 года. В прошлом сезоне Копмейнерс сыграл в 51 матче, забил 15 голов и отдал семь ассистов.

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Хуан Миранда — в «Болонье»

Пресс-служба «Болоньи» объявила о переходе защитника «Бетиса» Хуана Миранды. Трансфер испанца в итальянский клуб состоялся на правах свободного агента. Контракт был подписан на три года.

В прошлом сезоне 24-летний футболист провел 32 матча за «Бетис», в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Николо Дзаньоло.
Фото Global Look Press

Дзаньоло возвращается в Италию

Полузащитник Николо Дзаньоло переходит в «Аталанту» из «Галатасарая».

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2025 года. Бергамаски заплатят 6 миллионов евро. Также у них будет право выкупа за 14,5 миллиона евро — эта опция может стать обязательной при определенных условиях. В четверг утром игрок пройдет медосмотр.

Минувший сезон футболист провел в «Астон Вилле», где выступал на правах аренды. Он появился на поле в 40 матчах и отметился тремя голами.

Семен Волков

Магомед-Шапи Сулейманов
Петр Зелиньски
Футбол
Михайло Баньяц
Николо Дзаньоло
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