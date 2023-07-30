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Сегодня, 08:30

Оздоев может вернуться в РПЛ, «Динамо» интересуется игроком «Бенфики», Зайнутдинов близок к трансферу в Турцию

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Магомед Оздоев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Оздоев может перейти в «Крылья Советов»

30-летний полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев интересен «Крыльям Советов», сообщает Sport24.

Футболист может перейти в клуб из Самары за 1 миллион евро. Россиянину предлагают контракт с окладом в 50 миллионов рублей в год.

Контракт Оздоева с турецким клубом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны «Динамо» и ПАОКа.

Шикинью.
Фото ФК «Бенфика»

«Динамо» интересуется хавбеком «Бенфики» Шикинью

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает об интересе московского «Динамо» к 28-летнему полузащитнику «Бенфики» Шикинью.

Игроком также интересуются итальянские и турецкие клубы. Через год у португальца истекает контракт с «Бенфикой» — в ближайшее время он намерен принять решение о своем будущем.

Transfermarkt оценивает стоимость Шикинью в 6 миллионов евро.

Федор Чалов и Бахтиер Зайнутдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Бешикташ» хочет арендовать Зайнутдинова

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов может перейти в «Бешикташ» на правах годичной аренды с опцией выкупа, сообщает турецкое издание Takvim.

По данным источника, в настоящий момент турецкий клуб находится на стадии подписания контрактов с Алексом Окслейд-Чемберленом и Зайнутдиновым.

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Ранее портал Vesti.kz сообщал о том, что в «Бешикташе» впечатлены игрой 25-летнего футболиста в составе ЦСКА на старте нового сезона.

При этом Зайнутдинов в интервью недельной давности не стал опровергать слухи о возможном трансфере в турецкий чемпионат.

«Сейчас много информации. Давайте дождемся официальной. Я пока ничего не знаю, жду», — цитирует футболиста Sports.ru.

Нуралы Алип (слева).
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» продает Алипа в «Фенербахче»

Портал Takvim также сообщает о вероятной сделке «Зенита» и «Фенербахче» по трансферу 23-летнего защитника Нуралы Алипа.

Источник отмечает, что за казахстанского игрока готовы заплатить 2,5-3 миллиона евро. При этом «Зенит» намерен выручить со сделки не менее 5 миллионов.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Алипа пытался приобрести «Бешикташ», но отказался от сделки из-за высокой стоимости.

Важно, что в случае перехода в турецкий клуб Алип не будет считаться легионером.

Расмус Хойлунд.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» покупает Хойлунда и Амрабата

«Манчестер Юнайтед» готовит два больших трансфера. Английский клуб близок к подписанию 20-летнего датского нападающего Расмуса Хойлунда из «Аталанты». По данным The Athletic, «МЮ» заплатит за игрока 75 миллионов евро и еще 10 миллионов в виде бонусов.

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Форвард в прошлом сезоне забил 9 голов в 32 матчах серии А. «Аталанта» рассчитывала выручить с его продажи 90 миллионов евро, но готова и на сумму, предложенную «МЮ».

Другой потенциальный новичок манкунианцев — 26-летний марокканец Софьян Амрабат, принадлежащий «Фиорентине». The Guardian отмечает, что сделка возможна, если «МЮ» продаст кого-то из ненужных игроков. Сумма трансфера Амрабата может составить около 50 миллионов евро.

Кавани расторг контракт с «Валенсией» и перешел в «Бока Хуниорс»

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани покинул «Валенсию». Он расторгнул контракт с испанским клубом, который действовал еще год.

Затем 36-летний футболист оформил переход в «Бока Хуниорс».

Уругваец подписал с аргентинским клубом соглашение до 2024 года.

«Реал» не будет выкупать Мбаппе этим летом

Журналист As Хоакин Марото сообщил, что «Реал» планирует подписать Килиана Мбаппе в 2024 году в статусе свободного агента и не будет выплачивать компенсацию этим летом.

Королевский клуб в это трансферное окно не вел с «ПСЖ» переговоров по форварду — и не планирует их начинать. Более того, в «Реале» даже не проводили оценку, во сколько обойдется трансфер 24-летнего француза, если сделку оформить в ближайшее время.

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Ранее Marca сообщала, что «Реал» также не хочет напрямую вести переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, который в 2022 году проигнорировал три официальных запроса мадридцев по трансферу Мбаппе.

Сам Килиан, как отмечает издание, понимает, что подорвал доверие «Реала» и сожалеет о срыве перехода.

Бактиер Зайнутдинов
Килиан Мбаппе
Магомед Оздоев
Эдинсон Кавани
Футбол
Нуралы Алип
Расмус Хойлунд
Софьян Амрабат
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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