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Сегодня, 08:45

Соболев переходит в «Зенит», Лукаку — в «Наполи», «Ливерпуль» подписал Кьезу

Соболев подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «4+1»
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев и Нуралы Алип.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

«Зенит» подписывает Соболева

Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Александр Соболев, если успешно пройдет медосмотр, сегодня подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

По нашим данным, изначально невский клуб предлагал красно-белым шесть миллионов, но получил отказ. Предложение на восемь миллионов также не устроило москвичей, на 10 в «Спартаке» согласились.

27-летний Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за московский клуб 67 минут, а после матча первого тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой.

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Бардачев — в «Урале»

Защитник «Зенита» Матвей Бардачев перешел в екатеринбургский «Урал» на правах аренды, сообщает пресс служба петербургского клуба.

18-летний Бардачев выступал за юношеские и молодежную команды «Зенита». Летом 2023 года защитник стал чемпионом Юношеской футбольной лиги-1 в составе сине-бело-голубых 2006 года рождения.

В текущем сезоне Второй лиги Матвей провел 12 матчей за «Зенит» — 2.

Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

«Наполи» подписал Лукаку

«Наполи» объявил о переходе в клуб форварда сборной Бельгии и «Челси» Ромелу Лукаку. Неаполитанцы подписали контракт с 31-летним футболистом до 30 июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Лукаку перешел в «Челси» в августе 2021 года из «Интера» за 113 миллионов евро. В минувшем сезоне игрок выступал за «Рому» на правах аренды. Он провел 47 матчей, забил 21 гол и отдал четыре ассиста.

Александр Соболев, Артем Дзюба, Керем Актюркоглу (слева направо). Трансферы РПЛ: «Спартак» хочет подписать Актюркоглу, Дзюба может перейти в «Крылья», Соболев — в «Зените»!

Кьеза — в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с форвардом «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезой. 26-летний футболист успешно прошел медосмотр и подписал долгосрочное соглашение с мерсисайдцами. По данным Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за нападающего 12 миллионов евро.

Кьеза выступал за «Ювентус» с лета 2022 года. Игрок провел за итальянскую команду 131 матч, забил 32 гола и сделал 23 результативные передачи.

Теун Копмейнерс.
Фото Global Look Press

Копмейнерс — в «Ювентусе»

«Ювентус» подписал полузащитника «Аталанты» Теуна Копмейнерса, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Отмечается, что контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 2029 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 58 миллионов евро с учетом бонусов.

Копмейнерс выступал за «Аталанту» с лета 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 15 голов и сделал семь результативных передач в 51 матче во всех турнирах.

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Кепа — в «Борнмуте»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага перешел в «Борнмут», сообщает пресс-служба лондонского клуба. Арендное соглашение с 29-летним испанцем рассчитано на один сезон.

«Реал» арендовал Кепу у «Челси» в августе прошлого года. В прошлом сезоне голкипер провел 20 матчей за мадридцев, пропустил 18 мячей и девять раз сыграл на ноль.

Серхио Рамос.
Фото Global Look Press

Рамос будет играть в Саудовской Аравии?

Защитник Серхио Рамос решил перейти в клуб из Саудовской Аравии. Как сообщает журналист Саша Тавальери, 38-летний футболист подпишет контракт с «Аль-Орубой». Между испанцем и новичком Суперлиги уже достигнуто соглашение.

Летом 2024 года Рамос покинул «Севилью» в связи с окончанием срока контракта и стал свободным агентом. В прошедшем сезоне испанец принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Жиго переходит в «Лацио»

Защитник «Марселя» Самюэль Жиго продолжит карьеру в Италии. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, «Лацио» покупает 30-летнего игрока за три миллиона евро. Француз подпишет с итальянской командой трехлетний контракт.

В прошлом сезоне Жиго сыграл 21 матч в чемпионате Франции, в которых забил три мяча. Футболист с лета 2018 по зиму 2022 года выступал за московский «Спартак».

Александр Соболев
Кепа Аррисабалага
Ромелу Лукаку
Самюэль Жиго
Серхио Рамос
Федерико Кьеза
Футбол
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