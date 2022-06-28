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Сегодня, 08:30

ЦСКА рассчитывает взять трех новых игроков, «Спартак» расстался с Ларссоном, Мозес может оказаться в АПЛ

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джордан Ларссон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

ЦСКА планирует мощное усиление

По информации «СЭ», ЦСКА хочет качественно усилить состав в летнее трансферное окно. Москвичи намерены взять 3-4 игроков. Красно-синие рассчитывают подписать центрального и левого защитников, а также опорного хавбека и форварда. Ранее ЦСКА уже подписал соглашение с защитником Миланом Гайичем. Контракт с 26-летним игроком рассчитан до 2025 года.

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Фольмер может перейти в «Ахмат»

Как сообщает пресс-служба «Ахмата», полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер прибыл в клуб на просмотр. Хавбек уже успел провести тренировку с грозненцами. Отмечается, что 22-летний футболист выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с пензенским «Зенитом». Transfermarkt оценивает россиянина в 400 тысяч евро. В прошедшем сезоне Фольмер принял участие в 15 матчах РПЛ и отдал одну голевую передачу.

Ларссон расторг контракт со «Спартаком»

«Спартак» расторг контракт с нападающим Джорданом Ларссоном по соглашению сторон. Форвард покидает российский клуб на правах свободного агента. «Благодарим Джордана за время, проведенное в «Спартаке», — говорится в заявлении москвичей. Transfermarkt оценивает шведа в восемь миллионов евро. Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 года.

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Игнатьев покинул «Рубин»

Нападающий Иван Игнатьев ушел из «Рубина». Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию — игрок получил две зарплаты. Изначально договор россиянина с казанцами был подписан до лета 2024 года. 23-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара». Прошедший сезон Игнатьев заканчивал в аренде в «Крыльях Советов».

За Мозесом следят в Англии

По информации Metaratings, у защитника «Спартака» Виктора Мозеса есть одно предложение от команды из АПЛ и два — из Чемпионшипа. В ближайшее время игрок должен определиться со своим будущим.

Контракт Мозеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. До этого 31-летний игрок выступал за «Челси», «Интер», «Фенербахче», «Вест Хэм», «Сток Сити», «Ливерпуль» и «Уиган». Ранее красно-белые сообщили, что игрок не прибыл на сбор.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
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Виктор Мозес
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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