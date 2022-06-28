ЦСКА рассчитывает взять трех новых игроков, «Спартак» расстался с Ларссоном, Мозес может оказаться в АПЛ

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

ЦСКА планирует мощное усиление

По информации «СЭ», ЦСКА хочет качественно усилить состав в летнее трансферное окно. Москвичи намерены взять 3-4 игроков. Красно-синие рассчитывают подписать центрального и левого защитников, а также опорного хавбека и форварда. Ранее ЦСКА уже подписал соглашение с защитником Миланом Гайичем. Контракт с 26-летним игроком рассчитан до 2025 года.

Фольмер может перейти в «Ахмат»

Как сообщает пресс-служба «Ахмата», полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер прибыл в клуб на просмотр. Хавбек уже успел провести тренировку с грозненцами. Отмечается, что 22-летний футболист выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с пензенским «Зенитом». Transfermarkt оценивает россиянина в 400 тысяч евро. В прошедшем сезоне Фольмер принял участие в 15 матчах РПЛ и отдал одну голевую передачу.

Ларссон расторг контракт со «Спартаком»

«Спартак» расторг контракт с нападающим Джорданом Ларссоном по соглашению сторон. Форвард покидает российский клуб на правах свободного агента. «Благодарим Джордана за время, проведенное в «Спартаке», — говорится в заявлении москвичей. Transfermarkt оценивает шведа в восемь миллионов евро. Ларссон выступал за «Спартак» с 2019 года.

Игнатьев покинул «Рубин»

Нападающий Иван Игнатьев ушел из «Рубина». Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию — игрок получил две зарплаты. Изначально договор россиянина с казанцами был подписан до лета 2024 года. 23-летний футболист является воспитанником академии «Краснодара». Прошедший сезон Игнатьев заканчивал в аренде в «Крыльях Советов».

За Мозесом следят в Англии

По информации Metaratings, у защитника «Спартака» Виктора Мозеса есть одно предложение от команды из АПЛ и два — из Чемпионшипа. В ближайшее время игрок должен определиться со своим будущим.

Контракт Мозеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. До этого 31-летний игрок выступал за «Челси», «Интер», «Фенербахче», «Вест Хэм», «Сток Сити», «Ливерпуль» и «Уиган». Ранее красно-белые сообщили, что игрок не прибыл на сбор.