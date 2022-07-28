ЦСКА подписывает двух новичков, Бека-Бека уходит в «Ниццу», Суарес определился с новым клубом

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Мойзес близок к трансферу в ЦСКА

Защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза в шаге от перехода в московский клуб, заявил агент футболиста Гильермо Миранда.

«Мойзес вылетел в Москву. Прилетает завтра», — сообщил Миранда Sport24 в среду. До этого сообщалось, что ЦСКА возьмет 27-летнего игрока в аренду с обязательным правом выкупа через год.

Transfermarkt оценивает его в 1,6 миллиона евро. Мойзес выступал за «Интернасьонал» с января этого года.

Мендес — в ЦСКА

По информации ADN Deportes, полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес прошел медосмотр в ЦСКА. Как сообщает источник, хавбек находится в Москве с 23 июля. На данный момент стороны согласовывают технические детали трансфера.

Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 2,3 миллиона евро. Контракт Мендеса с чилийцами рассчитан до декабря 2024 года.

«Локомотив» расстается с Бека-Бека

По данным «СЭ», полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека в среду вылетел по Францию, где пройдет медосмотр для «Ниццы». Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

До этого Goal сообщал, что французы заинтересованы в переходе 21-летнего хавбека. Футболист выступает за российскую команду с лета 2021 года. Transfermarkt оценивает Бека-Бека в 3 миллиона евро.

Суарес стал игроком «Насьоналя»

Луис Суарес перешел в «Насьональ». 35-летний форвард вернулся в команду, в которой начал свой путь в профессиональном футболе.

«Счастье снова увидеть тебя в самой красивой футболке в мире. Рады, что ты дома!» — говорится в заявлении уругвайского клуба.

Transfermarkt оценивает футболиста в восемь миллионов евро. До этого Суарес выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».

Зиеш хочет перейти в «Милан»

По информации Daily Mail, полузащитник «Челси» Хаким Зиеш попал в сферу интересов «Милана». Англичане готовы продать игрока за 8,4 миллиона фунтов стерлингов. Футболист также заинтересован в том, чтобы присоединиться к итальянской команде.

Хавбек выступает за лондонцев с 2020 года. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.