Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Гонду — в «Зените»

Нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду стал игроком «Зенита», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Контракт с футболистом рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

По данным «СЭ», сумма трансфера 23-летнего аргентинца составила около 12 миллионов евро.

Гонду играл в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал пять результативных передач.

«Локомотив» арендует Севикяна

Вингер венгерского «Ференцвароша» Эдгар Севикян дал согласие на переход в «Локомотив» на правах аренды, сообщает «Чемпионат». По информации Metaratings, полузащитник уже вылетел в Москву на медосмотр.

«Локомотив» согласовал с «Ференцварошем» платную аренду за 200 тысяч евро. Сейчас идут переговоры по опции выкупа и ее сумме. Московский клуб надеется завершить переход в ближайшее время.

Футболист перешел в венгерский клуб в 2024 году. Всего за «Ференцварош» Севикян сыграл 12 раз, отметился одним голом и одним ассистом.

Риччели. Фото Global Look Press

Риччели интересен «Рубину»

Как стало известно «СЭ», «Рубин» интересуется бразильским защитником «Фамаликана» Риччели.

По нашим данным, казанский клуб сделал официальное предложение португальцам по 25-летнему футболисту в размере двух миллионов евро.

Контракт Риччели с «Фамаликаном» рассчитан до лета 2027 года. Бразилец выступает за португальский клуб с 2019-го. В минувшем сезоне Риччели принял участие в 27 играх во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Кравцов останется в «Сочи»?

Клубы РПЛ и европейских лиг проявляют интерес к полузащитнику «Сочи» Кириллу Кравцову, сообщает Metaratings.

Отмечается, что возможный трансфер 22-летнего футболиста с сочинцами обсуждал французский «Нант», но значительно переговоры не продвинулись. Также предложение делал «Локомотив», однако компромисса найти не удалось.

По сведениям источника, «Сочи» установил довольно высокий ценник на Кравцова, что отпугивает потенциальных покупателей. При этом главный тренер команды Роберто Морено очень хочет сохранить игрока.

Кравцов выступает за «Сочи» с 2022 года. Всего за команду он провел 62 матча, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.

Фрэнк Оньека. Фото Global Look Press

ЦСКА пытался арендовать Оньеку

ЦСКА интересовался полузащитником «Брентфорда» Фрэнком Оньекой, сообщает BBC.

По данным источника, армейцы сделали предложение об аренде 26-летнего нигерийца, но английский клуб заинтересован только в продаже футболиста.

Оньека выступает за «Брентфорд» с 2021 года. Он провел за команду 77 матчей, забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.

Канселу перешел в «Аль-Хиляль»

«Манчестер Сити» объявил об уходе защитника Жоау Канселу в саудовский «Аль-Хиляль».

«Жоау Канселу завершил полноценный переход в «Аль-Хиляль». Спасибо за все, Жоау», — говорится в заявлении «горожан» в соцсетях.

Канселу выступал за «Манчестер Сити» с 2019 года. Он провел за команду 154 матча, забил девять мячей и сделал 21 результативную передачу.

Микель Мерино в сборной Испании на Евро-2024. Фото Global Look Press

Мерино — в «Арсенале»

Полузащитник Микель Мерино перешел из «Реал Сосьедад» в «Арсенал», сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Мерино начал свою карьеру в «Осасуне», пройдя через молодежные ряды в первую команду. Затем он играл за «Боруссию» из Дортмунда, «Ньюкасл», а в 2018 году стал игроком «Реал Сосьедад».

В минувшем сезоне Микель забил пять мячей и отдал три голевые передачи в 32 матчах чемпионата Испании.

Патрисиу — в «Аталанте»

Бывший вратарь «Ромы» Руй Патрисиу стал игроком «Аталанты», сообщает пресс-служба бергамасков.

36-летний португалец присоединился к новой команде в статусе свободного агента. Летом у голкипера истек контракт с римским клубом, за который он выступал с 2021 года.

В минувшем сезоне на счету Патрисиу 24 матча во всех турнирах, 28 пропущенных мячей и шесть игр на ноль.

Хамес вернулся в Европу

«Райо Вальекано» объявил о переходе полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса.

Срок контракта 33-летнего колумбийца не раскрывается. Последний год Хамес выступал за «Сан-Паулу». Он провел за бразильский клуб 22 матча, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.

Мамардашвили — в «Ливерпуле»

Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили подписал контракт с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

23-летний грузин присоединится к новой команде перед началом сезона-2025/26. До этого момента он продолжит выступать за «Валенсию».

Мамардашвили играет в «Валенсии» с января 2022 года. Он провел за испанскую команду 100 матчей, пропустил 112 мячей и 31 раз отыграл на ноль.