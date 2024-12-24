Месси в «Ман Сити», Дьокереш в «МЮ», Угальде в АПЛ. 10 самых ожидаемых трансферов зимы-2025

Некоторые скорее напоминают новогоднее чудо.

В футболе новогодняя пора всегда становится вдвойне особенным временем, потому что в большинстве чемпионатов открывается зимнее трансферное окно. Пока многие из нас будут отдыхать и отмечать, Фабрицио Романо и другие инсайдеры, наоборот, с головой уйдут в работу.

Лето превосходит зиму и по общему количеству полноценных переходов, и по громким сделкам — в межсезонье легче принимать стратегические решения и встраивать новых игроков, все логично. Но из-за этого январские большие покупки впечатляют еще сильнее, ведь если вспышек меньше, каждую из них проще заметить. Грядущий месяц может принести несколько очень мощных трансферов.

Виктор Дьокереш. Фото Reuters

Виктор Дьокереш

Шведский нападающий с вероятностью 99,99% станет лучшим бомбардиром 2024 года. Сейчас на счету форварда «Спортинга» 61 гол, а впереди еще один матч — против «Бенфики» в чемпионате Португалии. За последние десять лет только Роберт Левандовски забил больше мячей за календарный год — 69 в 2021-м.

Дьокереш, как и весь клуб, сдал после ухода Рубена Аморима, но спрос на него вряд ли упадет. Слишком ярко Виктор играет в Лиссабоне. Transfermarkt оценивает форварда в 75 миллионов евро, вполне подъемная сумма для топов, которые нуждаются в эффективном наконечнике, а таких немало — «Арсенал», «ПСЖ», «Реал» и другие.

Сильнее всего слухи связывают скандинава, конечно, с «МЮ», куда ушел тренер, сделавший из игрока монстра. Португалец говорил, что не собирается никого забирать из «Спортинга» зимой, но результаты его нового клуба в АПЛ, вероятно, внесут коррективы. Хотя непонятно, что тогда делать с Хейлунном. Дьокереш в любом случае находится в статусе одного из главных лотов Европы. Куда-нибудь да уйдет. Если не сейчас, то летом точно.

Маркус Рэшфорд. Фото Reuters

Маркус Рэшфорд

Продолжаем тему «МЮ». Нестабильность Рэшфорда давно удручает болельщиков и руководство гранда, с появлением Аморима ничего не поменялось. Наоборот, ситуация обострилась, и уход англичанина кажется вероятным больше, чем когда-либо. В последних трех матчах нападающий даже в заявку не попадал.

«Лично я думаю, что готов к новому вызову и следующим шагам, — сказал Маркус в середине декабря. — Когда я покину клуб, это пройдет без каких-либо обид. Вы не получите от меня никаких негативных комментариев о «Манчестер Юнайтед» или чего-то в этом духе. Я такой человек. Если я знаю, что ситуация и так плохая, то не собираюсь ее усугублять. Я видел, как другие игроки уходили в прошлом, и не хочу быть таким же. В настоящий момент я только на полпути своей карьеры. Я провел девять лет в премьер-лиге, и это многому меня научило, это помогло мне вырасти как игроку и как личности. Не жалею ни о чем, что было за последние девять лет, и не буду жалеть в будущем».

Очередь за ним пока не выстроилась. Несколько лет назад Рэшфордом активно интересовался «ПСЖ», в разное время появлялись и другие заметные соискатели. Сейчас — лишь слухи о Саудовской Аравии и какие-то отголоски о возможном переезде в Испанию. Если нападающий не найдет новую команду в ближайшее время, велик риск потерять ценные полгода карьеры и лишиться остатка формы. Желание задержаться в Европе понятно — все-таки Маркусу всего 27. Значит, надо умерить аппетиты и двигаться навстречу потенциальным работодателям.

Манфред Угальде. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Манфред Угальде

Как за один месяц обратить на себя внимание всей верхушки АПЛ? Отвечает нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Вернее, уже ответил. Костариканец стал лучшим бомбардиром РПЛ в 2024 году, забив все 15 голов в текущем сезоне. А девять из них — в период с 10 ноября по 7 декабря. Чемпионат России никогда не видел столь стремительного разгона.

Реакция последовала быстро. Фабрицио Романо подсветил форварда в соцсетях, напомнив о 30-миллионных отступных в его контракте, а британские медиа написали об интересе «Сити», «Арсенала», «Челси», «Ньюкасла» и прочих представителей английской элиты.

Угальде сильнее всех представителей премьер-лиги вырос в цене по итогам традиционного обновления Transfermarkt — стало 15 миллионов евро. «Спартак» точно рассчитывает выручить за Манфреда сумму повнушительнее. Та самая клаусула — прекрасная компенсация. И европейцам по карману.

Поль Погба. Фото AFP

Поль Погба

Единственный свободный агент в списке. Совсем недавно все, включая самого француза, похоронили мысли о его возвращении в профессиональный футбол, но дисквалификация за допинг внезапно сократилась с четырех лет до 18 месяцев. Уже в январе полузащитнику разрешат вернуться к тренировкам, а в марте — к официальным матчам.

Вопрос один: за кого? «Ювентус» от Погба избавился, других желающих подписать чемпиона мира до сих пор не нашлось. Всплывала информация о «Ман Сити», но верится с трудом. Что уж там, не верится вовсе. Да и улеглось быстро, реальности в этом вбросе почти не было.

Самые свежие новости связывают Поля с бразильским «Коринтианс». Наверное, не худший расклад для 31-летнего футболиста (в марте исполнится 32), который не выходил на поле с сентября 2023 года, а до этого в основном лечился. Пример Н'Голо Канте показывает, что и с других континентов можно заслужить приглашение в сборную от Дешама. Главное, чтобы организм не подвел, пауза получилась чересчур долгой.

Лионель Месси. Фото USA Today Sports

Лионель Месси

Вариант из области фантастики. Несколько дней назад итальянское издание Tuttosport на полном серьезе заявило, что Гвардиола хочет арендовать Месси. «Сити» явно необходима помощь, в МЛС сезон закончился — почему нет? Говорят, даже Бекхэм не против отпустить Лео на полгода.

Звучит как-то сказочно. Ну представьте: приближающийся к пенсии восьмикратный обладатель «Золотого мяча» в 37 лет все-таки доезжает до АПЛ. И воссоединяется с Пепом. В «Сити»! Получается поверить? Наверняка нет. Смущает отсутствие хоть какого-нибудь развития истории, все ограничилось одной новостью, которая ураганом прошлась по всем-всем-всем СМИ.

Лионель мог оказаться в Манчестере гораздо раньше, причем неоднократно. Известно минимум о двух попытках шейхов заманить аргентинца, но успешных, как вы понимаете, ноль. Сценарий, безусловно, эпичнее не придумаешь. Жаль, что маловероятный. В чудеса верим?

Неймар. Фото Reuters

Неймар

Сюжет, который практически не сочетается с предыдущим. Бекхэм хочет собрать в «Интер Майами» всю троицу МСН, разрывавшую Европу в середине 2010-х. Месси и Суарес на месте, осталось привезти бразильца, у которого ощутимые проблемы в течение всего пребывания в Саудовской Аравии.

За полтора года в «Аль-Хиляле» Неймар из-за разрыва «крестов» сыграл всего семь раз. 428 минут на поле при зарплате около 150 миллионов евро в год — мягко говоря, трансфер провальный. Изначально Дэвид планировал договориться с вингером зимой, чтобы задействовать его в начале сезона.

Впоследствии появилась другая идея: оформить все чуть позже, летом. В таком случае и Месси может сгонять в АПЛ, и легендарное трио спустя семь лет переоденется в розовое. О потенциальной январской сделке все равно не стоит забывать, потому что чемпион Саудовской Аравии наверняка не против спихнуть Неймара как можно быстрее.

Эмерик Ляпорт. Фото Global Look Press

Эмерик Ляпорт

Центр защиты «Реала» превратился в проклятое место. Милитао вылетел со вторыми «крестами» за два сезона, Алаба вообще оказался на волоске от завершения карьеры. Только Рюдигер всегда доступен — Антонио входит в топ-15 футболистов в мире по сыгранным минутам за последние восемь лет.

Во втором полугодии 2024-го в паре с немцем выходит то неубедительный Тчуамени, то молодой Асенсио. Выбор так себе. Очевидно, надо выходить на рынок и искать, кем заткнуть пробоину, которая мешает успешно выступать в Лиге чемпионов и полноценно гоняться с «Барсой» и «Атлетико».

Самый обсуждаемый кандидат — Эмерик Лапорт. Есть несколько преград, созданных «Аль-Насром». Во-первых, клуб в целом не хочет отпускать свежеиспеченного чемпиона Европы. Во-вторых, если и ударит по рукам, то за немаленькие деньги. Готов ли Перес переплачивать за списанного игрока, чтобы ненадолго укрепить состав? Неизвестно. Но опций лучше пока не наблюдается.

Френки де Йонг. Фото Reuters

Френки де Йонг

Сложная тема. Невозможно сомневаться в квалификации нидерландского полузащитника, Де Йонг действительно хорош. Но постоянно что-то мешает. Травмы, например. С начала 2023 года Френки пропустил 296 дней из-за повреждений. Почти целый год в больнице!

Флик, кажется, не особо рассчитывает на него — всего два раза выпустил игрока в старте в этом сезоне, предпочитая более молодых Педри и Касадо. Даже вернувшийся позже после травмы Гави уже играет чаще. А гигантская зарплата никуда не делась — 19 миллионов евро в год. Всем будет лучше, если голландец уйдет из «Барселоны».

Проблемой может стать все та же зарплата и трансферная стоимость. Пять с половиной лет назад каталонцы покупали Де Йонга за 86 миллионов евро. Прибавляем сюда затраты на исполнение контрактных обязательств и получаем нехилый ценник. Возможно, по этой причине о претендентах на Френки ничего и не слышно. Но, скорее всего, это вопрос времени, а «Барса» в сложившейся ситуации готова будет пойти на уступки.

Мартин Субименди. Фото Reuters

Мартин Субименди

«Я был в отпуске, и это застало меня врасплох. Для меня то время было непростым, и я, взвесив все за и против, посчитал, что правильнее будет остаться. Я не верю в возможности, которые выпадают только однажды в жизни. Если ты хорош и действительно чего-то хочешь, то рано или поздно ты этого добьешься. Не нужно спешить. Это было не такое уж трудное решение. Я знал, что мне предстоит провести важный сезон в «Реал Сосьедад». Было много причин остаться», — заявил Субименди, объясняя летний отказ «Ливерпулю».

Полузащитник решил остаться в родной команде и вряд ли думал, что его слова станут пророческими так скоро. Спрос на Мартина резко вырос после травмы Родри — Пеп видит в баске замену обладателю «Золотого мяча». Те, кто есть в «Сити» сейчас, не то чтобы справляются.

The Telegraph уже сообщил, что «Манчестер» готовит январское предложение, но есть еще ряд желающих приобрести Субименди — «Ливерпуль» сохранил намерения, «Реал» проявляет интерес, Артета тоже заглядывается. Трансфер неизбежен. Осталось понять, когда и куда.

Бен Чилуэлл. Фото Global Look Press

Бен Чилуэлл

Чуть ли не основная трансферная задача «Челси» заключается в продаже Чилуэлла. Летом не срослось, хотя было близко — «Боруссия» отказалась от предложения лондонцев, а переход в «Ньюкасл» сорвался в последних числах августа. Новое окно — новые попытки.

Если кто-то думает, что существуют причины оставаться, вот цитата Энцо Марески: «У него проблемы с выбором позиции. Когда тренируешься каждый день и не получаешь игровое время, это плохо как для игроков, так и для меня. Пожалуй, лучше уйти, чтобы получить игровую практику».

Судя по всему, на горизонте снова два варианта: «Ювентус» и «Вест Хэм». Первый вероятнее — букмекеры дают на него коэффициент в районе 2,50. Бен в нынешнем сезоне сыграл всего в одном матче. Защитник готов пойти на значительное понижение зарплаты, лишь бы бить по мячу не только на тренировках. Должно произойти что-то сверхъестественное, чтобы он не покинул «Стэмфорд Бридж».