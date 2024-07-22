Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Дркушич — в «Севилье»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич согласовал контракт с «Севильей», сообщает «Чемпионат». По данным источника, российский клуб намерен выручить с продажи игрока 5 миллионов евро и бонусы. «Севилья» предлагает 3,5 миллиона.

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 2,8 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил два мяча.

В «Динамо» будет новый форвард?

Как стало известно «СЭ», «Динамо» предлагает 21-летнему форварду «Реджи Касабланки» и олимпийской сборной Марокко Мехди Маухубу контракт на пять лет. В случае успешного завершения сделки игрок присоединится к бело-голубым после окончания Олимпийских игр.

Переговоры с марокканским клубом затрудняются арестом его президента в Германии.

Ранее о возможности перехода в московский клуб Маухуба за 1,8 миллиона евро сообщило издание Futbol Marroqui 212.

Нападающий во взрослом футболе провел 73 матча. В прошлом сезоне Маухуба в 19 играх забил восемь голов.

Чалов — в Греции

Нападающий ЦСКА Федор Чалов покинет московский клуб. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 26-летний футболист переходит в ПАОК. Он подпишет контракт на три года, сумма выкупа у ЦСКА — три миллиона евро. Зарплата Чалова в ПАОКе составит 1,3 миллиона евро плюс бонусы до 300 тысяч.

По данным источника, в ближайшее время футболист вылетит в Салоники на медосмотр. Официальное представление новичка чемпиона Греции должно произойти до 24 июля, когда ПАОК сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов против боснийского «Бораца».

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 262 матча, забил 89 голов и сделал 44 голевые передачи. В минувшем сезоне Чалов провел 29 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач.

Мемфис Депай. Фото Global Look Press

Депая не будет в «Спартаке»

Агент нападающего Мемфиса Депая Себастьян Ледюр ответил на вопрос «СЭ» о возможности перехода голландца в «Спартак».

Ранее издание Legalbet сообщило, что окружение Депая неофициально контактировало со «Спартаком» по поводу возможного трансфера. «Не слышал об этом. Думаю, что это фейк», — сказал Ледюр «СЭ».

Контракт 30-летнего Депая с «Атлетико» закончился 30 июня 2024 года. В сезоне ла лиги-2023/24 голландец провел 23 матча, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Эсанов — в «Акроне»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Андижана» Шерзод Эсанов близок к переходу в «Акрон». Игрок вылетел в Москву для прохождения медосмотра, после чего с ним будет подписан контракт.

В прошедшем сезоне 21-летний игрок из Узбекистана провел за «Андижан» 15 матчей и забил два гола.

Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Антон Миранчук перейдет в «Панатинаикос»?

Бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Панатинаикосе», сообщает News Pao .

По информации источника, 28-летний россиянин входит в шорт-лист греческого клуба для усиления полузащиты. Кроме Миранчука, «Панатинаикос» рассматривает варианты с подписанием Лукаса Окампоса из «Севильи» и Икера Муньяина из «Атлетика».

Контракт футболиста с «Локомотивом» истек летом. 28-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 38 матчей, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Де Брейне уезжает в Саудовскую Аравию?

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне дал согласие на переход в «Аль-Иттихад», сообщает Daily Mail . Как отмечает источник, на данный момент английский и саудовский клубы ведут переговоры по поводу трансфера 33-летнего игрока.

Бельгиец выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. Вместе с «горожанами» он стал шестикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка английской лиги, двукратным победителем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Де Брейне отметился шестью голами и 18 результативными передачами в 26 матчах «Сити» во всех турнирах.

Н`Голо Канте. Фото AFP

«Барселона» зовет Канте?

Полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в Испании, сообщает Sport . es .

Ранее сообщалось об интересе к Канте со стороны «Вест Хэма», однако «Аль-Иттихад» отклонил предложение.

Канте перешел в «Аль-Иттихад» в 2023 году. Всего за клуб из Саудовской Аравии футболист провел 44 матча, отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

«Барселона» выкупит Канселу?

«Барселона» приступила к переговорам с «Манчестер Сити» по полноценному трансферу Канселу, сообщает издание Dario Sport .

Прошлый сезон футболист провел в каталонском клубе на правах аренды. По данным источника, в «Барсе» довольны выступлением игрока и хотят выкупить права на него. Сам Канселу готов перейти в каталонский клуб. Главный тренер Ханси Флик также настаивает на переходе Канселу.

На его счету 42 матча за каталонскую команду во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью ассистами.

Нико Уильямс — в «Барселоне» ?

На следующей неделе «Барселона» намерена добиться прогресса в переговорах по приобретению полузащитника «Атлетик» Нико Уильямса, сообщает Sport . es .

По данным источника, клуб готов задействовать пункт о выкупе игрока за 58 миллионов евро, прописанный в его контракте. Ранее сообщалось, что этим летом каталонцы также хотят приобрести хавбека «Реала Сосьедад» Микеля Мерино и полузащитника «Лейпцига» Даниэля Ольмо.