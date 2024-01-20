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Сегодня, 08:00

ЦСКА может забрать Кругового зимой, Моуринью отказал саудовцам, «МЮ» обновит оборону

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

ЦСКА может арендовать Кругового из «Зенита-2»

По информации «СЭ», армейцы могут взять в аренду 25-летнего защитника Данила Кругового из «Зенита-2» в зимнее трансферное окно. В «двойку» футболист был отправлен после того, как отказался продлевать контракт с сине-бело-голубыми и договорился о бесплатном переходе в ЦСКА — соглашение начнет действовать в июне 2024 года. Переговоры между клубами об аренде начнутся в ближайшее время.

Жозе Моуринью.
Фото Reuters

Моуринью не возглавит «Аль-Шабаб»

По данным издания Asharq Al-Awsat, Жозе Моуринью устно договорился с «Аль-Шабабом» о контракте. 60-летнего специалиста в январе уволили из «Ромы», с тех пор он находится без работы. Как сообщает газета, Моуринью сообщил, что хорошо знает саудовский проект, и якобы даже представил клубу план развития.

Позднее издание Sky Sport Italia опровергло эту информацию. Как утверждает источник, Жозе действительно получил оффер от саудовцев, но не примет его.

Жозе Моуринью. «Вряд ли кто-то удивится, если Моуринью поедет в Саудовскую Аравию». Итальянский журналист — об увольнении Жозе

«МЮ» летом будет перестраивать защиту

По информации ESPN, «Манчестер Юнайтед» планирует летом серьезно обновить линию обороны. Издание сообщает, что под вопросом будущее Рафаэля Варана, Харри Магуайра и Виктора Линделефа, а также Джонни Эванса, у которого истекает контракт. На замену им «дьяволы» могут взять Маттейса де Лигта из «Баварии», Джерредома Брентуэйта из «Эвертона» и Жан-Клера Тодибо из «Ниццы».

Мойзе Кин.
Фото Global Look Press

Мойзе Кин едет в «Атлетико»

Инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что 23-летний нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин может продолжить карьеру в «Атлетико». По данным журналиста, это будет аренда, однако ее срок пока неизвестен. В ближайшие дни клубы должны оформить сделку. Отдельно отмечается, что «Ювентус» не планирует обсуждать с Кином продление контракта, который действует до 2025 года.

Тео Бонгонда, Данил Круговой и&nbsp;Роналдо Сезар дос Сантос. Трансферы РПЛ: Бонгонда может покинуть «Спартак», Круговой перейдет в ЦСКА из «Зенита»

Иосифов будет играть в третьей лиге Испании

Российский полузащитник Никита Иосифов перешел из «Мирандеса» в клуб «Кастельон» из третьего дивизиона Испании.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 22-летнего игрока рассчитан до конца июня 2025 года.

Ранее Иосифов играл за «Локомотив» и «Вильярреал». В текущем сезоне футболист провел за «Мирандес» восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Кастельон» занимает первое место в третьем дивизионе чемпионата Испании.

Данил Круговой
Маттейс де Лигт
Мойзе Кин
Футбол
Жозе Моуринью
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