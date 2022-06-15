Черышев может перейти в «Торпедо», «Марсель» зовет Витселя, «Динамо» назначит Йокановича

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Торпедо» интересуется Черышевым

По информации «РБ Спорт», полузащитник Денис Черышев может перейти в «Торпедо». Как сообщает источник, московский клуб начал диалог с игроком, чтобы заинтересовать его в переходе. Отмечается, что хавбек готов рассматривать варианты для продолжения карьеры в России. До этого Черышев выступал за «Валенсию», «Вильярреал», «Реал» и «Севилью». В прошедшем сезоне ла лиги 31-летний игрок провел 17 матчей и отдал один ассист.

«Нижний Новгород» арендует Коновалова

По информации «СЭ», полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов на правах аренды перейдет в «Нижний Новгород». Минувший сезон хавбек провел в аренде в «Ахмате». Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро. Коновалов является воспитанником академии «Спартака». До этого он выступал за «Арсенал» и «Кубань».

Матич — в «Роме»

Полузащитник Неманья Матич перешел в «Рому» на правах свободного агента. Контракт рассчитан до лета 2023 года. Серб будет играть за римлян под 21-м номером. Жозе Моуринью уже дважды подписывал серба — в «Челси» в 2014 году и в «Манчестер Юнайтед» в 2017-м.

Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в шесть миллионов евро. В прошедшем сезоне АПЛ футболист сыграл 23 матча и отдал четыре голевые передачи.

«Бавария» следит за защитником «Севильи»

Как сообщает журналист Руди Галетти, защитник «Севильи» Жюль Кунде попал в сферу интересов «Баварии». Немцы готовы вести борьбу за центрбэка с «Челси». Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро. Контракт 23-летнего игрока с «Севильей» рассчитан до июня 2024 года. В минувшем сезоне француз принял участие в 32 матчах ла лиги, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

«Марсель» ведет Витселя

По информации L'Equipe, полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить карьеру в «Марселе». Как сообщает источник, французский клуб уже ведет переговоры с хавбеком.

Transfermarkt оценивает бельгийца в четыре миллиона евро. Контракт 33-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне бундеслиги Витсель провел 29 матчей и отдал две голевые передачи.

«Динамо» определилось с тренером

По данным «СЭ», Сандро Шварца в «Динамо» сменит Славиша Йоканович — 53-летний специалист из Сербии, последним клубом которого был «Шеффилд Юнайтед». Также Славиша работал в «Фулхэме» и «Уотфорде». Сторонам осталось уладить последние детали контракта.

Первым ассистентом Йокановича должен стать Хавьер Перейра. 56-летний испанец с 2014-го по 2018-й год помогал Йокановичу в «Уотфорде», «Маккаби» Т-А и «Фулхэме». А в 2021-м работал главным тренером «Леванте» в ла лиге.