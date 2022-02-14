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Сегодня, 07:00

«Зенит» следит за Фелипе, «Барселона» ведет Фекира, игрок «Ювентуса» может оказаться в «Базеле»

«Зенит» следит за защитником «Лацио» Луисом Фелипе
Матвей Морозов
Корреспондент
Луис Фелипе.
Фото Getty Images
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Фелипе может уйти из «Лацио»

По информации Corriere dello Sport, «Лацио» все еще хочет сохранить в клубе защитника Луиса Фелипе. «Орлы» сделали улучшенное предложение бразильцу, но тот пока не ответил согласием.

Ранее то же издание сообщало, что за 24-летним игроком следит «Зенит». Также футболистом интересуются «Бетис», «Интер» и «Атлетико».

В текущем сезоне центральный защитник принял участие в 22 матчах серии А и не отметился результативными действиями.

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«Барселона» ведет Фекира

По информации Sport.es, полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Барселоны». Отмечается, что в переходе хавбека заинтересован лично президент каталонцев Жоан Лапорта. Сине-гранатовые готовы потратить на трансфер 60 миллионов евро.

Контракт француза действуют до июня 2026 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист сыграл в ла лиге 21 матч, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

«Базель» хочет взять форварда «Ювентуса»

По информации Calciomercato, нападающий «Ювентуса» Кайю Жорже может перейти в «Базель». Швейцарцы хотят оформить трансфер до 15 февраля. Отмечается, что за футболистом также следят несколько клубов из РПЛ.

Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 12 миллионов евро. В этом сезоне бразилец провел в серии А девять матчей и не отметился результативными действиями.

Гранат продолжит карьеру в ФНЛ

Защитник Владимир Гранат стал игроком «Олимп-Долгопрудного», за который уже выступал в прошлом сезоне. Он не принимал участие в матчах с мая 2021 года.

До этого 34-летний футболист играл за «Динамо», «Ростов», «Рубин» и «Спартак». Transfermarkt оценивает Граната в 250 тысяч евро.

Владимир Гранат
Набиль Фекир
Футбол
ФК Базель
ФК Барселона
ФК Бетис
ФК Зенит
ФК Лацио
ФК Ювентус
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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