Дркушич перешел в «Зенит», Де Лигт и Мазрауи — в «МЮ», ЦСКА подпишет Сергеева?
Дркушич — в «Зените»
Пресс-служба «Зенита» объявила о переходе словенского защитника Вани Дркушича. Контракт бывшего игрока «Сочи» рассчитан на пять лет.
24-летний защитник выступал за «Сочи» с зимы 2022 года. В сезоне-2023/24 Дркушич провел 24 матча, в которых забил два гола.
Коваленко покидает «Зенит»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник «Зенита» Александр Коваленко может на полноценной основе стать игроком оренбургского клуба.
«[Планируется] не аренда, а трансфер. Пока переход не состоялся, все в процессе», — цитирует Андреева «РБ Спорт».
Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». В сезоне-2023/24 он сыграл 14 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.
Сутормин — в «Ростове»
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на правах аренды переходит в «Ростов», сообщает инсайдер Иван Карпов.
«Зенит» подписал Сутормина из «Рубина» летом 2019 года. Вторую половину прошлого сезона футболист провел в «Сочи» на правах аренды, забил два гола и отдал одну результативную передачу в 10 матчах РПЛ.
Гайч — в «Антальяспоре»
Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешел в «Антальяспор» на правах аренды до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба российской команды. В контракте прописана опция выкупа.
«Желаем Адольфо успехов в Турции», — говорится в сообщении армейцев.
25-летний Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Прошедший сезон аргентинец провел в аренде в турецком «Ризеспоре», за который сыграл 35 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу.
«Зенит» пытался подписать форварда АЕКа
«Зенит» предлагал за нападающего греческого АЕКа Леви Гарсию 17 миллионов евро, сообщает Sport24.
По сведениям источника, афинский клуб отказался от продажи. В АЕКе готовы рассмотреть предложения от 25 миллионов евро за тринидадского футболиста.
В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел три матча за АЕК, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
ЦСКА зовет Сергеева
ЦСКА хочет приобрести нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. Об этом сообщают Telegram-канал «Мутко против», а также инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, руководство московского клуба уже направило запрос на трансфер в Санкт-Петербург. Однако переход может состояться в том случае, если петербуржцы купят еще одного нападающего.
29-летний Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2023/24 форвард провел за клуб 37 матчей, в которых забил 11 голов и сделал три результативные передачи.
Де Лигт и Мазрауи — в «МЮ»
Пресс-служба «МЮ» объявила о переходе 25-летнего нидерландского центрального защитника Маттейса Де Лигта и 26-летнего марокканского правого защитника Нуссайра Мазрауи. Ранее оба футболиста выступали за «Баварию».
Де Лигт перешел в мюнхенский клуб в 2022 году. За это время он провел 73 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал два ассиста.
Мазрауи тоже выступал за «Баварию» с 2022 года. Он провел 55 игр, отметился одним голом и девятью результативными передачами.
Альварес — в «Атлетико»
Нападающий Хулиан Альварес перешел из «Манчестер Сити» в «Атлетико», сообщает пресс-служба мадридского клуба. Контракт подписан до 2030 года.
По информации As, сумма трансфера составила 75 миллионов евро, также английский клуб может получить в качестве бонусов 10 миллионов.
Альварес выступал за «Манчестер Сити» с 2022 года. В минувшем сезоне АПЛ аргентинец забил 11 голов и сделал девять результативных передач в 36 матчах.
Эмерсон — в «Милане»
«Милан» объявил о трансфере защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла. Бразилец подписал с итальянским клубом контракт, рассчитанный до 2028 года.
Клуб объявил, что новичок будет играть под номером 22.
25-летний Эмерсон Роял выступал за «Тоттенхэм» с 2021 года. В минувшем сезоне футболист забил один гол в 22 играх английского чемпионата.
Шомуродов станет одноклубником Миранчука?
Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может стать игроком «Атланты», сообщает журналист Фабрицио Романо. По данным источника, стороны ведут переговоры о возможном трансфере 29-летнего узбекского футболиста.
Экс-игрок «Ростова» Шомуродов играет в «Роме» с 2021 года. Его контракт действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Кальяри». В серии А он провел 22 матча, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
Серхи Роберто перейдет в «Фиорентину»?
Бывший полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может перейти в «Фиорентину», сообщает Relevo.
По данным источника, итальянский клуб готов предложить контракт 32-летнему испанцу, который является свободным агентом. Также на футболиста претендуют «Рома» и «Комо».
Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2023/24 игрок забил три гола и сделал три результативные передачи в 24 матчах.
Винисиус остается в «Реале»
Marca сообщает: мадридский «Реал» отклонил предложение саудовского «Аль-Ахли» по трансферу нападающего Винисиуса Жуниора.
Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии хотят сделать форварда послом страны в преддверии чемпионата мира 2034 года. В СМИ появлялась информация, что саудиты предложили «Реалу» миллиард евро за трансфер Винисиуса, а самому игроку — зарплату в размере 350 миллионов евро в год.
Как утверждает источник, сам бразилец также не намерен переезжать в Саудовскую Аравию. Руководство испанского клуба считает его важной фигурой в команде, главный тренер Карло Анчелотти тоже заинтересован в сохранении нападающего.
24-летний Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В прошлом сезоне бразилец сделал 24+11 по системе «гол+пас» в 39 матчах.