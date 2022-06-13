«Торпедо» хочет подписать защитника «Спартака», ЦСКА берет серба, в Англии зреет большой трансфер

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Кутепов — в «Торпедо»?

По информации «СЭ», защитник «Спартака» Илья Кутепов может перейти в «Торпедо». Самому футболисту уже поступило предложение о трансфере. Однако москвичи не являются единственным вариантом для продолжения карьеры центрбека. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 900 тысяч евро. В прошедшем сезоне РПЛ Кутепов провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

ЦСКА подпишет защитника «Црвены Звезды»

По информации «СЭ», защитник «Црвены Звезды» Милан Гаич станет игроком ЦСКА. Серб перейдет в стан красно-синих в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает латераля в 2,8 миллиона евро. До этого 26-летний футболист выступал за «Бордо» и «ОФК Белград». В прошедшем сезоне игрок принял участие в 43 матчах, забил один мяч и отдал десять голевых передач.

Рахим Стерлинг. Фото Global Look Press

«Челси» ведет Стерлинга

По информации Mirror, нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг попал в сферу интересов «Челси». Как сообщает источник, форвард недоволен своим положением в клубе, так как хочет получать больше игрового времени. Манчестерцы готовы расстаться с англичанином за 60 миллионов евро. Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. В прошедшем сезоне 27-летний игрок принял участие в 30 матчах, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач.

Марко Асенсио. Фото Global Look Press

«Арсенал» следит за Асенсио

По информации Mirror, нападающий «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в «Арсенале». Сам игрок предпочитает остаться в мадридском клубе. Как сообщает источник, судьба игрока должна решиться на следующей неделе. Ранее Асенсио имел опыт выступлений за «Мальорку» и «Эспаньол». В минувшем сезоне 26-летний футболист сыграл 31 матч и забил десять голов.

Брайан Мансилья. cap.org.ar

«Оренбург» может взять в аренду игрока «Расинга»

По данным «СЭ», «Оренбург» арендует нападающего «Атлетико Платенсе» Брайана Мансилью. Права на хавбека принадлежат «Расингу». Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро. Действующее соглашение игрока рассчитано до 2023 года. Ранее 25-летний форвард выступал за «Кильмес», «Химнасию», «Виторию» и «Фаренсе».