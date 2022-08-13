Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:45

Карцев переходит в «Динамо», «Рома» возьмет Белотти вместо Шомуродова, Дзюба перейдет в «Истанбул»?

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эден Карцев.
Фото ФК «Динамо»
Артем Дзюба.
Фото ФК «Рубин»
1/2
Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Карцев — в «Динамо»

Полузащитник «Маккаби» (Нетанья) Эден Карцев стал игроком «Динамо». Стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере хавбека. Арендное соглашение рассчитано на один сезон с эксклюзивной опцией выкупа, сообщает сайт московского клуба.

Футболист в ближайшее время подпишет контракт с бело-голубыми. На счету 22-летнего игрока три матча за сборную Израиля.

«Рома» возьмет Белотти

По информации Sky Sport Italia, нападающий Андреа Белотти станет игроком «Ромы». Контракт будет рассчитан до 2025 года. Отмечается, что римляне смогут подписать форварда только в том случае, если расстанутся с Элдором Шомуродовым.

До этого итальянец выступал за «Торино» и «Палермо». Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 20 миллионов евро, но в настоящий момент он находится в статусе свободного агента.

Педро Роша, Артем Дзюба и&nbsp;другие: кто останется, кто сменит клубы? РПЛ, таблица переходов: Дзюба может перейти в «Истанбул», Карцев — игрок «Динамо», Роша покинул «Спартак»

«Фулхэм» договаривается с Виллианом

По информации talkSPORT, Виллиан может перейти в «Фулхэм». Стороны ведут интенсивные переговоры уже несколько дней. Ожидается, что 34-летний футболист присоединится к лондонскому клубу в ближайшее время.

До этого форвард расторг соглашение с «Коринтиансом». Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 миллиона евро.

Артем Дзюба. Фото ФК «Рубин»
Артем Дзюба.
ФК «Рубин»

«Истанбул» ведет Дзюбу?

В пресс-службе «Истанбул Башакшехира» отреагировали на информацию «СЭ» об интересе к нападающему Артему Дзюбе.

«Пока у нас нет никакой информации касательно интереса к Дзюбе. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но в то же время у нас есть договоренность по переходу другого форварда», — заявили в пресс-службе.

До этого 33-летний игрок выступал за «Спартак», «Томь», «Арсенал», «Ростов» и «Зенит». В прошедшем сезоне РПЛ Артем провел 28 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

Карлос Эдуардо, Бруну Алвеш, Гус Тил. Педро Роша и еще 6 провальных трансферов в РПЛ. «Спартак» и «Зенит» — в лидерах

Костич — в «Айнтрахте»

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич перешел в «Ювентус». Соглашение с сербом рассчитано до 2026 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

29-летний игрок выступал за «Айнтрахт» с 2018 года. В минувшем сезоне бундеслиги футболист провел 31 матч, забил четыре мяча и отдал девять ассистов.

Андреа Белотти
Артем Дзюба
Виллиан да Силва (Виллиан)
Элдор Шомуродов
Футбол
РПЛ
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Динамо (Москва)
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Рома
ФК Фулхэм
ФК Ювентус
Эден Карцев
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
Образ Тараса Бульбы и больше никаких интервью на русском и Крыма. Как боксер Александр Усик теперь относится к России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РПЛ, таблица переходов: Дзюба может перейти в «Истанбул», Карцев — игрок «Динамо», Роша покинул «Спартак»
Источник: «Ахмат» интересуется Дзагоевым
Новичок «Динамо» Карцев выбрал 90-й номер
Бывший тренер «Базеля» назвал Чалова одним из своих любимых футболистов
Тарас Бурлак: «Сочувствую болельщикам «Арсенала». Все, что сейчас происходит в Туле — работа одного человека»
Педро Роша и еще 6 провальных трансферов в РПЛ. «Спартак» и «Зенит» — в лидерах
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Экс-защитник «Зенита» Лепехин: «Мне хочется думать, что финансовый момент для Дзюбы не определяющий»
Игонин считает, что Дзюба может завершить карьеру, если не подпишет контракт с клубом
В «Истанбуле» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
Комментатор Генич сообщил, что Дзюбы не будет в «Краснодаре»
Пономарев — о возможном переходе Дзюбы в «Истанбул»: «Выгонят его из клуба в первый же год!»
Колосков считает, что Дзюба сможет заиграть в Турции: «Он высококвалифицированный футболист!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчук и Влашич переходят в «Торино», «Спартак» расстался с Хендриксом, «Химки» подпишут Урунова
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости