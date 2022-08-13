Карцев переходит в «Динамо», «Рома» возьмет Белотти вместо Шомуродова, Дзюба перейдет в «Истанбул»?

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Карцев — в «Динамо»

Полузащитник «Маккаби» (Нетанья) Эден Карцев стал игроком «Динамо». Стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере хавбека. Арендное соглашение рассчитано на один сезон с эксклюзивной опцией выкупа, сообщает сайт московского клуба.

Футболист в ближайшее время подпишет контракт с бело-голубыми. На счету 22-летнего игрока три матча за сборную Израиля.

«Рома» возьмет Белотти

По информации Sky Sport Italia, нападающий Андреа Белотти станет игроком «Ромы». Контракт будет рассчитан до 2025 года. Отмечается, что римляне смогут подписать форварда только в том случае, если расстанутся с Элдором Шомуродовым.

До этого итальянец выступал за «Торино» и «Палермо». Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 20 миллионов евро, но в настоящий момент он находится в статусе свободного агента.

«Фулхэм» договаривается с Виллианом

По информации talkSPORT, Виллиан может перейти в «Фулхэм». Стороны ведут интенсивные переговоры уже несколько дней. Ожидается, что 34-летний футболист присоединится к лондонскому клубу в ближайшее время.

До этого форвард расторг соглашение с «Коринтиансом». Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 миллиона евро.

Артем Дзюба. ФК «Рубин»

«Истанбул» ведет Дзюбу?

В пресс-службе «Истанбул Башакшехира» отреагировали на информацию «СЭ» об интересе к нападающему Артему Дзюбе.

«Пока у нас нет никакой информации касательно интереса к Дзюбе. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но в то же время у нас есть договоренность по переходу другого форварда», — заявили в пресс-службе.

До этого 33-летний игрок выступал за «Спартак», «Томь», «Арсенал», «Ростов» и «Зенит». В прошедшем сезоне РПЛ Артем провел 28 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

Костич — в «Айнтрахте»

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич перешел в «Ювентус». Соглашение с сербом рассчитано до 2026 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

29-летний игрок выступал за «Айнтрахт» с 2018 года. В минувшем сезоне бундеслиги футболист провел 31 матч, забил четыре мяча и отдал девять ассистов.