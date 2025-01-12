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Сегодня, 08:30

Месси может вернуться в Европу, Селихов и Николсон в шаге от ухода из «Спартака», «Реал» готовит распродажу

Лионель Месси может вернуться в европейский футбол
Отдел футбола «СЭ»
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Лионель Месси.
Фото AFP
Обзор трансферных слухов.

Что в России?

«Краснодар» продает Арутюняна

В прошлом сезоне молодой защитник Георгий Арутюнян активно задействовался в ротации Владимира Ивича, но при Мураде Мусаеве перестал получать игровую практику. Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время Арутюнян с высокой долей вероятности переберется в венгерскую «Академию Пушкаша». Речь идет о полноценном трансфере.

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«Спартак» готовится расстаться с Селиховым и Николсоном

Александр Максименко уверенно выиграл конкуренцию за место в стартовом составе, потому на Александра Селихова в «Спартаке», похоже, не рассчитывают. Да и сам вратарь хочет получать больше игровой практики. По данным Metaratings, красно-белые могут расторгнуть контракт с 30-летним футболистом уже этой зимой.

Также, как пишет «Чемпионат», в ближайшее время «Спартак» может покинуть и Шамар Николсон. 27-летний форвард, который не входит в планы Деяна Станковича, интересен мексиканским клубам «Атлас» и «Тихуана». Правда, пока стороны не могут сойтись в вопросах зарплаты.

Иван Илич.
Фото Global Look Press

Илич не спешит в Россию

Ранее появлялась информация, что «Спартак» намерен приобрести полузащитника «Торино» Ивана Илича. Однако, по информации Sport24, 23-летний серб не собирается покидать серию А, а сам «Торино» не получал конкретных предложений от «Спартака». Transfermarkt оценивает Илича в 18 миллионов евро.

Главное в Европе

Доннарумма и Зинченко могут перейти в «Интер»

Следующим летом итальянский вратарь может вернуться на родину — в его услугах, по информации Джанлуки Ди Марцио, заинтересован «Интер». Все будет зависеть от того, продлит ли вратарь истекающий летом 2026 года контракт с «ПСЖ».

А вот Александр Зинченко может стать футболистом «Нерадзурри» уже этой зимой. Как пишет Fotospor, «Интер» уже вступил в переговоры с «Арсеналом» по поводу трансфера. Также в футболисте заинтересован «Фенербахче», готовый предложить за украинца 35 миллионов евро.

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«Реал» готов продать Лунина, Менди и Себальоса

Как пишет Defensa Central, президент «Реала» Флорентино Перес составил список футболистов, которых клуб выставит на продажу. В него вошли украинский вратарь Андрей Лунин, левые защитники Ферлан Менди и Фран Гарсия, а также центральный полузащитник Дани Себальос. Все они входят в интересы определенных клубов, но пока «Реалу» не поступало конкретных предложений по их продаже.

«МЮ» нацелился на Мбеумо

По информации Daily Star, «Манчестер Юнайтед» готов предложить 47 миллионов евро за нападающего «Брентфорда» Брайана Мбеумо. Возможно, это произойдет, когда команду покинет Маркус Рэшфорд, на которого претендуют «Милан» и «Барселона». В текущем сезоне на счету Мбеумо 13 голов и четыре ассиста. Transfermarkt оценивает 25-летнего камерунца в 50 миллионов евро.

Рональд Араухо.
Фото Global Look Press

«Ювентус» хочет Араухо

По информации целого ряда источников, в данный момент идут активные переговоры между «Барселоной» и «Ювентусом» по трансферу Рональда Араухо. Marca пишет, что первое предложение составило 35 миллионов евро, что категорически не устроило каталонцев, которые хотят выручить за игрока в два раза большую сумму. Вероятно, сам Араухо заинтересован в переходе, так как не спешит продлевать истекающий летом 2026 года контракт.

Месси вернется в Европу?

Во всяком случае, такой пункт должен быть в его новом контракте с «Интер Майами». Как пишет Football Espana, Месси хочет включить в договор возможность аренды в любой европейский клуб в сезоне 2025/26 во время межсезонья МЛС. Это позволит ему поддерживать форму и как следует подготовиться к чемпионату мира в США. Действующий контракт Месси с «Интер Майами» действует до декабря 2026-го, планируется продлить его еще на год.

Александр Селихов
Джанлуиджи Доннарумма
Иван Илич
Лионель Месси
ФК Интер (Интернационале)
ФК Краснодар
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
ФК Ювентус
Шамар Николсон
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