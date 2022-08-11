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Миранчук и Влашич переходят в «Торино», «Спартак» расстается с Хендриксом, «Химки» подпишут Урунова

Матвей Морозов
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Остон Урунов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Никола Влашич.
Фото Reuters
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Торино» арендует Миранчука

По информации журналиста Николо Скиры, «Торино» возьмет в аренду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Как сообщает источник, хавбек уже заселился в один из отелей Турина и сегодня пройдет медосмотр, после которого подпишет соглашение с новым клубом. В договор будет включена сумма выкупа в размере 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что после окончания аренды «Торино» может предложить 26-летнему россиянину контракт до 2026 года. Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года.

«Спартак» хочет избавиться от Хендрикса

По информации Metaratings, «Спартак» ведет переговоры с полузащитником Йорритом Хендриксом о расторжении контракта. Как сообщает источник, в этом заинтересованы обе стороны. Детали сделки могут быть улажены в ближайшее время.

Transfermarkt оценивает хавбека в 1,8 миллиона евро. Ранее 27-летний футболист выступал за «Фейеноорд» и ПСВ.

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Влашич близок к переходу в «Торино»

По информации журналиста Николо Скиры, экс-игрок ЦСКА Никола Влашич, который сейчас выступает за «Вест Хэм», в ближайшее время станет футболистом «Торино». Перед этим хорват пройдет медосмотр. Ради трансфера хавбек согласился на понижение зарплаты на 500 тысяч евро.

До этого сообщалось, что в договор будет включена опция выкупа, которая составит 15 миллионов евро. 24-летний футболист выступает за «молотобойцев» с 2021 года.

Никола Влашич. Фото Reuters
Никола Влашич.
Фото Reuters

Урунов — в «Химках»?

По информации Eurostavka, полузащитник «Спартака» Остон Урунов может стать игроком «Химок». Как сообщает источник, 21-летний футболист готов пойти на понижение зарплаты ради трансфера в подмосковный клуб. Сейчас «Химки» ждут отмены бана на регистрацию игроков, чтобы подписать контракт с хавбеком.

Соглашение Урунова с красно-белыми рассчитано до июня 2025 года. Ранее узбек играл за «Пахтакор», «Навбахор», «Локомотив» Ташкент и «Уфу».

Остон Урунов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Остон Урунов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

ЦСКА отдал Конюхова

Защитник ЦСКА Вадим Конюхов перешел в «Уфу» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. У башкирского клуба есть право выкупа футболиста. Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 200 тысяч евро.

Конюхов является воспитанником академии ЦСКА. Его соглашение с москвичами действует до лета 2026 года.

Алексей Миранчук
Йоррит Хендрикс
Никола Влашич
Остон Урунов
Футбол
РПЛ
ФК Аталанта
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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