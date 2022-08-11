Миранчук и Влашич переходят в «Торино», «Спартак» расстается с Хендриксом, «Химки» подпишут Урунова

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Торино» арендует Миранчука

По информации журналиста Николо Скиры, «Торино» возьмет в аренду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Как сообщает источник, хавбек уже заселился в один из отелей Турина и сегодня пройдет медосмотр, после которого подпишет соглашение с новым клубом. В договор будет включена сумма выкупа в размере 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что после окончания аренды «Торино» может предложить 26-летнему россиянину контракт до 2026 года. Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года.

«Спартак» хочет избавиться от Хендрикса

По информации Metaratings, «Спартак» ведет переговоры с полузащитником Йорритом Хендриксом о расторжении контракта. Как сообщает источник, в этом заинтересованы обе стороны. Детали сделки могут быть улажены в ближайшее время.

Transfermarkt оценивает хавбека в 1,8 миллиона евро. Ранее 27-летний футболист выступал за «Фейеноорд» и ПСВ.

Влашич близок к переходу в «Торино»

По информации журналиста Николо Скиры, экс-игрок ЦСКА Никола Влашич, который сейчас выступает за «Вест Хэм», в ближайшее время станет футболистом «Торино». Перед этим хорват пройдет медосмотр. Ради трансфера хавбек согласился на понижение зарплаты на 500 тысяч евро.

До этого сообщалось, что в договор будет включена опция выкупа, которая составит 15 миллионов евро. 24-летний футболист выступает за «молотобойцев» с 2021 года.

Никола Влашич. Фото Reuters

Урунов — в «Химках»?

По информации Eurostavka, полузащитник «Спартака» Остон Урунов может стать игроком «Химок». Как сообщает источник, 21-летний футболист готов пойти на понижение зарплаты ради трансфера в подмосковный клуб. Сейчас «Химки» ждут отмены бана на регистрацию игроков, чтобы подписать контракт с хавбеком.

Соглашение Урунова с красно-белыми рассчитано до июня 2025 года. Ранее узбек играл за «Пахтакор», «Навбахор», «Локомотив» Ташкент и «Уфу».

Остон Урунов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

ЦСКА отдал Конюхова

Защитник ЦСКА Вадим Конюхов перешел в «Уфу» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон. У башкирского клуба есть право выкупа футболиста. Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 200 тысяч евро.

Конюхов является воспитанником академии ЦСКА. Его соглашение с москвичами действует до лета 2026 года.