Решение по Мозесу примет новый тренер «Спартака». Рибери может покинуть команду Кокорина

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

Глушенков в «Химках», вопрос с Мозесом открыт до конца сезона

Вопрос будущего 29-летнего Виктора Мозеса, которого «Спартак» арендовал у «Челси» до конца текущего сезона, остается открытым. Об этом «СЭ» рассказал директор по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов:

— Пока мы не обсуждали возможный выкуп Мозеса. По Виктору будет решать главный тренер, сейчас рано об этом говорить. Вопрос о выкупе будем поднимать уже только в конце сезона.

Еще одна спартаковская новость дня — переход Максима Глушенкова в «Химки». Восстанавливающийся после операции на крестообразных связках 21-летний полузащитник будет выступать за подмосковную команду на правах аренды.

Тарасов будет играть в любительской лиге

Покинув в декабре «Рубин», 33-летний полузащитник Дмитрий Тарасов как минимум в ближайшее время будет выступать на любительском уровне. Как сообщил «РБ Спорт», новой командой экс-полузащитника «Локомотива» и «Рубина» стал «Сахалинец», который принадлежит блогеру Михаилу Литвину.

Тарасов уже приступил к тренировкам и будет играть под 23-м номером в чемпионате Москвы среди любительских клубов. Напомним, что 29 января пресс-служба «Сахалинца» разместила в Instagram фото Тарасова с владельцем клуба и сообщила: футболисту предложено подписать пятилетний контракт, и у него будет два дня на раздумье.

Берлускони приглашает Рибери

Занимающая сейчас второе место в итальянской серии В «Монца» привлекает все больше внимания. Иначе и быть не могло, так как этим проектом занимаются бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его верный помощник Адриано Галлиани. После славной эпохи в «Милане» два с небольшим года назад они взялись за выступавшую в третьем по статусу итальянском дивизионе «Монцу» и вот-вот выведут ее в высшее футбольное общество.

Клуб уже подписал таких известных мастеров, как Кевин-Принс Боатенг и Марио Балотелли, а летом, как утверждает Sky Sport Italia, собирается пригласить Франка Рибери. Сам 37-летний футболист на днях заявил, что хотел бы продолжить выступления в «Фиорентине». Вопрос — в планах клуба, куда недавно перешел Александр Кокорин. «Фиалки» ближе к лету должны решить, предлагать ли французскому нападающему новый контракт, так как нынешнее соглашение истекает летом.

В Россию может переехать полузащитник сборной Армении

В один из российских клубов может перейти 25-летний полузащитник сборной Армении Эдгар Бабаян. До недавнего времени уроженец Берлина выступал во втором по статусу датском дивизионе за «Хобро» и забил в текущем сезоне пять мячей. До этого Бабаян в течение семи сезонов играл в суперлиге за воспитавший его «Раннерс» и свой последний клуб, с которым удалось добиться повышения в классе.

— Эдгар стал свободным агентом, у него много предложений, — рассказал «СЭ» представляющий интересы футболиста Койку Калгар. — Могу оценить его переход в Россию на 50%. Мы общаемся с клубами оттуда, но посмотрим.

Неймар продлит контракт с «ПСЖ»

Пандемия серьезно подорвала футбольную экономику. Мало кто готов на большие трансферы и безумные контракты. В долгах «Барселона», три трансферных окна нет новичков в «Реале», все просчитывает едва не лишившийся Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Потому новость о том, что Неймар останется в «ПСЖ» и подпишет новый контракт, была ожидаемой. Из окружения бразильца давно просачивалась информация, что он комфортно чувствует себя в парижском клубе. Выход в финал Лиги чемпионов убедил в перспективах проекта, а приход Маурисио Покеттино означает сохранение у французского суперклуба максимально высоких амбиций. С деньгами тоже проблем нет. В минувшее воскресенье Неймар заявил о желании остаться в «ПСЖ» и, согласно информации сразу нескольких источников, уже на этой неделе может подписать новое четырехлетнее соглашение.