«Спартак» оформил визу Промесу. «Ростов» подписывает нового форварда?

Собрали самые свежие трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Спартак» оформил визу Промесу

По информации «СЭ», московский «Спартак» оформил российскую визу нападающему «Аякса» Квинси Промесу. Ожидается, что долгая история с переходом футболиста в стан красно-белых завершится в начале этой недели. Читайте: Переход Промеса: хитрый «Аякс», спокойный «Спартак»

Напомним, 29-летний футболист пропустил субботнюю игру своей команды против «Хераклеса». Данная встреча стала второй подряд, когда Промес не был включен в заявку на матч.

«Крылья» договариваются о переходе бывшего игрока ЦСКА

Самарские «Крылья Советов» объявили о приезде трех футболистов, которые могут пополнить состав команды. Речь идет о 25-летнем полузащитнике Дмитрии Ефремове — бывшем футболисте ЦСКА, его ровеснике — нападающем «Кайрата» и сборной Казахстана Абате Аймбетове, а также 27-летнем форварде Рикарду Алвеше, который в прошлом сезоне выступал за «Оренбург». Ведутся переговоры о переходе всех троих футболистов в самарский клуб.

В «Ростов» едет новый нападающий

«Ростов» в ближайшее время должен объявить о подписании контракта с 26-летним нападающим из Гамбии Али Соу, сообщает 24chasa.bg. Отмечается, что футболист софийского ЦСКА и его агент уже приняли предложение ростовчан.

Сайт Transfermarkt.de оценивает футболиста в 2 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий появлялся на поле 26 раз, в которых забил 13 мячей и отдал две голевые передачи.

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о заключении нового контракта с 17-летним полузащитником команды Арсеном Захаряном. Игрок подписал соглашение, которое будет действовать до конца сезона 2023/2024.

В октябре прошлого года издание The Guardian отметило футболиста как одного из самых талантливых игроков 2003 года рождения. «Универсальный и быстрый центральный полузащитник, одинаково владеющий обеими ногами, умеющий читать игру, хорошо действующий в борьбе за верховые мячи», — характеризовали игру Захаряна британцы.

Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 500 тысяч евро. За основную команду бело-голубых футболист дебютировал в нынешнем сезоне.

Арсен Захарян. Фото ФК «Динамо»

Центральный защитник «Лейпцига» и сборной Франции Дайо Упамекано покинет клуб по окончании сезона. Накануне мюнхенская «Бавария» официально объявила о заключении пятилетнего контракта с 22-летним футболистом. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2021 года. Сообщается, что «Бавария» выплатила за игрока отступные, прописанные в контракте футболиста.

Данную сделку прокомментировал спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич: «Мы счастливы, что смогли выиграть битву за Упамекано у других клубов. Дайо станет очень важной частью нашей команды на ближайшие годы, мы уверены в этом». В «Лейпциге» выразили сожаление по поводу ухода своего основного футболиста, однако заявили, что были готовы к такому повороту событий: «Конечно жаль, что Дайо покинет нас после окончания сезона, учитывая его достижения за нашу команду, но в то же время этого стоило ожидать, ведь за последние годы он превратился в настоящую крепость нашей обороны. Он является неординарным защитником и отличным парнем», — отметил спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше.

На текущий момент защитник провел 139 матчей за «Лейпциг», в которых забил четыре гола и оформил три результативные передачи. Напомним, ранее игроком игроком интересовалось несколько европейских клубов, в том числе «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Филипп Нагорный