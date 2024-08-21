Изидор переходит в «Сандерленд», Гюндоган возвращается в «Ман Сити», ЦСКА подпишет форварда «Маккаби» Тургемана?

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Изидор в шаге от «Сандерленда»

Как стало известно «СЭ», 23-летний нападающий «Зенита» Вильсон Изидор в среду, 21 августа, пройдет медицинский осмотр для завершения перехода в «Сандерленд». Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ», что Изидор едет в Англию .

Французский футболист перешел в «Зенит» осенью 2023 года. За это время он сыграл в 26 матчах и забил четыре гола.

Гойло — в Махачкале

«Зенит» объявил о переходе вратаря Никиты Гойло в махачкалинское «Динамо» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

26-летний россиянин прошедший сезон провел в аренде в «Сочи». В 10 матчах он пропустил 15 голов и отыграл одну встречу на ноль.

Гомес и Яханбакш интересны «Динамо»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» интересуется футболистом «Крузейро» Артуром Гомесом. 26-летний бразилец может сыграть как на флангах полузащиты (преимущественно слева), так и в атаке. В Европе Гомес выступал за «Эшторил» и «Спортинг». Сам игрок готов к переезду в Россию, однако с «Крузейро» достигнуть договоренности пока не удалось.

Один из альтернативных вариантов для бело-голубых ( по данным «СЭ» ) — 31-летний игрок сборной Ирана Алиреза Яханбакш. Последние пять лет он выступал за «Брайтон» и «Фейеноорд», а сейчас находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне футболист отдал две голевые передачи в 16 матчах нидерландского чемпионата.

Гомес в 2024 году забил два гола и выполнил один ассист в 19 играх чемпионата Бразилии.

Руслан Литвинов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Литвинов не хочет в «Зенит»

Полузащитнику «Спартака» Руслану Литвинову предлагал трансфер «Зенит», но игрок отказался от переговоров, сообщает Metaratings. По данным источника, футболист не собирается уходить в другую команду РПЛ и готов рассматривать предложения только из Европы.

Ранее источник сообщал: «Зенит» ищет кандидатов на усиление позиции центрального полузащитника, в приоритете у клуба игроки с российским гражданством.

23-летний Литвинов является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне он сыграл за команду в пяти матчах, не отметившись результативными действиями.

Тургеман перейдет в ЦСКА?

ЦСКА ведет переговоры с «Маккаби» о трансфере нападающего Дора Тургемана и уже сделал предложение, сообщает Sport5.co.il.

Источник, близкий к переговорному процессу со стороны «Маккаби», утверждает: израильский клуб хочет сохранить форварда в своем составе до конца сезона. Однако «Маккаби» не будет препятствовать трансферу в случае предложения на сумму в пять миллионов евро.

В минувш ем сезоне футболист сделал 9+1 по системе «гол+пас» в 35 матчах местного чемпионата.

Тезе — в «Монако»

Защитник ПСВ Джордан Тезе перешел в «Монако», сообщает пресс-служба монегасков.

24-летний нидерландец подписал соглашение до лета 2029 года. Футболист будет выступать под четвертым номером.

Тезе — воспитанник ПСВ. Он провел за клуб 189 матчей, забил четыре гола и сделал 23 голевые передачи.

Георгий Мамардашвили. Фото AFP

«Ливерпуль» завершает трансфер Мамардашвили

«Ливерпуль» в шаге от подписания вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, мерсисайдцы подпишут контракт с 23-летним грузинским голкипером и оставят его в аренде в испанском клубе до конца текущего сезона. Сумма трансфера составит более 30 миллионов евро.

Мамардашвили выступает за «Валенсию» с зимы 2022 года. Он провел за испанский клуб 101 матч, пропустил 114 мячей и 31 раз отыграл на ноль.

Гюндоган близок к переходу в «Ман Сити»

Полузащитник Илкай Гюндоган в ближайшее время расторгнет контракт с «Барселоной», после чего вернется в «Манчестер Сити», сообщает Diario AS.

По сведениям источника, «Барселона» не станет препятствовать желани ю немецкого хавбека, поскольку клубу все равно нужны игроки «на выход», чтобы внести в заявку на сезон полузащитника Дани Ольмо.

Гюндоган выступал за «Ман Сити» с 2016 по 2023 год. В прошлом сезоне Гюндоган провел 51 матч за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 14 результативных передач.

Федерико Кьеза. Фото Global Look Press

«Барселона» подпишет Кьезу?

Представители нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезы контактируют с «Барселоной» по поводу возможного трансфера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее главный тренер туринцев Тиагу Мотта подтвердил, что игрок покинет клуб летом.