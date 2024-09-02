Чемпион мира, легенда «Реала» и угасший талант. Топ-10 свободных агентов

Удивительно, что некоторые из них без контрактов.

30 августа в Европе закрылось трансферное окно. До января клубам придется справляться с имеющимися составами — либо подцепить кого-то из свободных агентов. На рынке есть несколько обжигающих вариантов.

Адриен Рабьо, 29 лет, полузащитник

Француз — настоящий специалист по сводящим с ума переговорам и камбэкам на топ-уровень после провальных этапов. Рабьо впечатлил на ЧМ-2022, после чего вернулся на лидирующие роли в «Ювентусе». В прошлом сезоне полузащитник провел более 3000 минут во всех турнирах и даже выходил с капитанской повязкой. «Старая синьора» предлагала контракт с зарплатой 7-8 миллионов евро в год, однако мать — агент футболиста — потребовала мощные комиссионные и не дала заключить сделку на предложенных условиях. В итоге Адриена не продлили, и он до сих пор без клуба, хотя в медиа регулярно всплывают новости о заинтересованности к нему со стороны больших команд. L'Equipe информировал, что хавбек хочет в АПЛ, а с «Баварией», «Интером» и «Атлетико» не сошелся из-за завышенных запросов. Мама Рабьо уже показала, что умеет выгодно для семейства продавать услуги талантливого сына. Должно получиться и на этот раз, торопиться некуда.

Марио Эрмосо, 29 лет, защитник

Испанец пять лет рубился за «Атлетико» и большую часть времени был основным — в сумме отбегал 174 матча во всех турнирах. Летом Эрмосо отпустили ради экономии: тогда казалось, что качественный левоногий центральный защитник мгновенно найдет клуб, тем более еще в начале июня сообщалось об успешно идущих переговорах с «Наполи». Однако Эрмосо так и не материализовался в Неаполе, а остальные клубы почему-то не особо торопились. Шептались про «МЮ», но на «Олд Траффорд» высадились другие защитники. Теперь Фабрицио Романо подсказал возможный переход в «Рому», если римляне скинут Криса Смоллинга в саудовскую «Аль-Фейху».

Мемфис Депай. Фото Global Look Press

Мемфис Депай, 30 лет, нападающий

Еще один бывший актив «Атлетико», с которым расстались ради экономии. Да и выступление голландца в прошлом сезоне не убедило: частые травмы, кислые 1223 минуты на поле во всех турнирах и лишь 5+1 в ла лиге. При этом летом Мемфис с ветерком съездил на Евро: не выпадал из основы полуфинальных Нидерландов и зарядил 1+1 в шести играх. Главная проблема в поиске нового клуба — жирная зарплата. Например, «Интер», по информации La Gazzetta dello Sport, отклонил кандидатуру форварда из-за запрошенных пяти миллионов евро в год. Акции Депая среди больших команд обрушились. По данным Relevo, Мемфиса хочет президент «Райо Вальекано», тоже базирующегося в Мадриде. Пока футболист не торопится и выкладывает видео с упорными тренировками.

Жоэль Матип, 33 года, защитник

Центральный защитник покинул «Ливерпуль» спустя восемь лет. Здоровый Матип играл на элитном уровне: по-осьминожьи разрушал и мастеровито продвигал мяч в атакующую треть передачами и дриблингом. Но частые травмы смазали впечатление: лишь в одном из пяти последних сезонов он сыграл больше 1100 минут в АПЛ. За все лето почти никто не связывался со стеклянным Матипом: Фабрицио Романо рассказывал о переговорах с «Байером», но камбэка в бундеслигу пока не случилось. Сейчас вокруг Жоэля информационная тишина. Возможно, придется завершать карьеру.

Виссам Бен Йеддер. Фото Global Look Press

Виссам Бен Йеддер, 34 года, нападающий

Нападающий освободил для Александра Головина капитанскую повязку и 10-й номер в «Монако», забетонировав вторую строчку в списке лучших бомбардиров в истории команды (118 голов). Виссам бегал в княжестве пять лет и был ультраполезен, но контракт с ним не продлили — возраст и проблемы с законом. Вероятно, новый клуб страйкер найдет не скоро — сначала надо решить вопросы с дамами, обвиняющими Бен Йеддера в изнасиловании. Таких нашлось сразу две. А в июле L'Equipe выкатил детективный эксклюзив незаконных дел форварда, в которых все не так однозначно — кажется, он зря рассорился с агентом Мейсса Н'Диайе. Медиа писало, что футболист даже платил 1,6 миллиона евро за молчание другой девушке — якобы еще одной жертве насилия.

Деле Алли, 28 лет, полузащитник

Вроде бы преодолевший психологические проблемы англичанин собрался ехать на следующий чемпионат мира, но пока не может даже найти билет в новый клуб. Летом с ним расстался «Эвертон», в котором не пошло: на поле в сезоне-2023/24 Алли так и не дождались. Последний раз он выходил на поле в феврале 2023-го за «Бешикташ», с тех пор — вакуум. Новостей о заинтересованности в атакующем полузащитнике тоже нет. Кажется, это финиш.

Матс Хуммельс. Фото Global Look Press

Матс Хуммельс, 35 лет, защитник

Один из главных скульпторов прошлогоднего чуда «Дортмунда» тоже пока не может найти новый клуб. Ветеран на пути «Боруссии» в финал ЛЧ растворял юных форвардов соперников, а его отсутствие в заявке сборной на Евро-2024 выглядело возмутительно. Казалось, что Матс вот-вот подпишется с «Реал Сосьедад» на «1+1», однако немец сам отказался от варианта, сославшись на личные проблемы. По данным As, Хуммельс может пропустить этот сезон или вообще завершить карьеру. Также докладывали об интересе «Брайтона» и «Мальорки».

Виллиан, 36 лет, нападающий

Герой «Анжи» провел два плотных сезона в АПЛ с «Фулхэмом», дважды пробив показатель в 2000 минут в премьер-лиге. В прошлой кампании пожилой бразилец удивил «5+2» за 37 игр во всех турнирах и не выглядел немощным в самом упертом чемпионате мира. «Дачники» предложили ему контракт еще на год, но бразилец отказал — передумал оставаться еще зимой после разговора с семьей и агентом. Сам Виллиан говорил, что хочет играть до 40 и открыт к любым предложениям, однако пока не планирует возвращаться в Бразилию.

Серхио Рамос. Фото Global Look Press

Серхио Рамос, 38 лет, защитник

«Старичок» здорово смотрелся в прошлом сезоне за «Севилью»: после затруднительного старта выдал 37 матчей во всех турнирах, в которых заколотил 7+1. Рамос без больших проблем тянул уровень Лиги чемпионов и периодически появлялся с капитанской повязкой. Казалось, что его даже могут взять на Евро, но Луис де ла Фуэнте все же предпочел других. Защитник рассказал, что сам принял решение уйти из родного клуба, хотя ему предлагали пожизненный контракт. Кажется, Серхио сосредоточился на жизни шоумена: делился в соцсетях фотками совместной тренировки с чемпионом UFC Илией Топурией и, по информации журналиста Саши Тавольери, собрался в саудовскую «Аль-Орубу».

Кейлор Навас, 37 лет, вратарь

Костариканец в прошлом сезоне посидел на скамейке «ПСЖ» (шесть игр во всех турнирах) и еще в мае анонсировал уход из клуба. В июле Маттео Моретто, Джанлука Ди Марцио и другие итальянские журналисты сообщали, что Кейлор перейдет в «Монцу» на зарплату в 1,5 миллиона евро в год. Но клуб арендовал 22-летнего Стефано Турати из «Сассуоло» и забыл о трехкратном победителе Лиги чемпионов. С тех пор вокруг Наваса как-то тихо.