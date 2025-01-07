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Сегодня, 14:30

Топ-7 лучших трансферов 2024 года. Список без Мбаппе и Ольмо

Названы топ-7 лучших трансферов 2024 года
Даниил Матвеев
Корреспондент
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Футболисты Джейдон Санчо, Мэйсон Гринвуд, Майкл Олисе
Джейдон Санчо, Мэйсон Гринвуд, Майкл Олисе.
Фото Global Look Press, Getty Images
Только точные попадания.

Лето-2024 по ощущениям было не таким насыщенным на топовые трансферы — навскидку из громких переходов можно вспомнить разве что Килиана Мбаппе, наконец-то отправившегося в «Реал». На самом деле, было достаточно хороших приобретений, с которыми клубы попали в точку.

Посмотрим на лучшие переходы ушедшего года — многие из этих игроков сходу закрепились в основном составе новой команды и регулярно радуют фанатов топ-перфомансами.

Футболист Джейдон Санчо
Фото Getty Images

Джейдон Санчо (24 года, полузащитник, аренда из «МЮ» в «Боруссию» Д за 3,5 миллиона евро)

Не ждали? Этот трансфер произошел именно в 2024 году — возвращение опального Санчо в родной клуб должно было вернуть футболисту уверенность и продемонстрировать те навыки, за которые «МЮ» заплатил огромные деньги.

Да, Санчо не показал каких-то сумасшедших цифр, но нужно брать во внимание тот факт, что игрок к тому моменту уже очень долгое время не имел никакой игровой практики. Три гола, три голевые передачи — это вполне хороший результат.

Жаль, что Джейдон не смог развить свой успех именно в «Боруссии» — у команды летом просто не нашлось суммы, которую запрашивал «Юнайтед». Зато сейчас Джейдон неплохо чувствует себя в «Челси» — ощущение, что тот яркий тинейджер, который зажигал в бундеслиге, вот-вот вернется.

Футболист Лиам Делап
Фото Global Look Press

Лиам Делап (21 год, нападающий, из «МанСити» в «Ипсвич» за 17,85 миллиона евро)

Сын легендарного Рори Делапа вырвался из бесконечного арендного цикла «Манчестер Сити» и на полноценной основе перешел в «Ипсвич» прошедшим летом. Форвард стал главной надеждой клуба, цепляющегося за выживание, — Лиам уже наколотил семь голов и отдал две голевые передачи.

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Да, «Ипсвич» имеет мало шансов на сохранение прописки в АПЛ, но даже если клуб все-таки вылетит, Делап вряд ли задержится в чемпионшипе. Такой форвард пригодится любой команде в Англии.

Впереди еще ровно половина сезона. Битва в нижней части таблицы развернется нешуточная, и Делап может стать тем футболистом, который сделает разницу. Да он уже ее делает — это главный атакующий актив команды.

Футболист Мэйсон Гринвуд
Фото Global Look Press

Мэйсон Гринвуд (23 года, нападающий, из «МЮ» в «Марсель» за 26 миллионов евро)

Остаемся одной ногой в Англии. Летом 2024-го команду наконец-то сменил Мэйсон Гринвуд — это еще один опальный форвард «МЮ», но его отстранение было связано уже с репутационными рисками. Когда-то тинейджер показывал тот же потенциал, что и Ламин Ямаль — Transfermarkt выдал ему цену в 150 миллионов евро, а эксперты считали, что футболист станет для клуба новым Уэйном Руни.

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А потом случился тот самый скандал с домашним насилием и отстранение от футбола почти на полтора года. К слову, сейчас Гринвуд продолжает жить с той самой девушкой — пара уже ждет второго ребенка. Но это другая история.

На футбольном поле Мэйсон показывает лучшую игру — в этом сезоне он забил 11 мячей и отдал две голевые передачи. Уже ясно, что игрок из Гринвуда получается отменный — универсальный, опасный, с хорошим ударом и выбором позиции. Будем надеяться, что и как человек он исправился и больше не повторит ошибок молодости.

Футболист Майкл Олисе
Фото Getty Images

Майкл Олисе (23 года, полузащитник, из «Кристал Пэлас» в «Баварию» за 53 миллиона евро)

Олисе уже давно перерос окружение в «Кристал Пэлас» — переход напрашивался. Несмотря на интерес со стороны практически всех английских топ-клубов, лучшее предложение сделала «Бавария». И как здорово, что француз выбрал именно эту команду.

Вокруг перехода было много сомнений: «Бавария» только что впервые за много лет не смогла взять ни одного трофея, на место опытного Тухеля назначили выскочку Компани, а в самой команде еще и огромная конкуренция на флангах атаки. Олисе правильно поступил, когда отбросил эти сомнения в сторону.

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«Баварии», похоже, нужен был такой холодный душ, чтобы скорректировать стратегию развития и идти дальше. Олисе идеально вписался в новую концепцию — он быстро забрал место в старте и уже оформил 18 голевых действий: девять голов и девять голевых. Ждем продолжения этой феерии уже в 2025-м.

Футболист Матео Ретеги.
Фото Global Look Press

Матео Ретеги (25 лет, нападающий, из «Дженоа» в «Аталанту» за 22 миллиона евро)

«Бока Хуниорс» сейчас явно кусает локти. Итальянский форвард аргентинского происхождения провел всю молодость в Аргентине и только в предыдущем сезоне наконец-то переехал на историческую родину. Его приняли в «Дженоа» — футболист забил солидные семь голов и привлек внимание других команд.

Прошедшим летом Ретеги приютила «Аталанта», и форвард отплатил за доверие сполна — на его счету уже 12 голов в серии А и еще два мяча в Лиге чемпионов. Голы нападающего помогли команде занять (хоть и временно) первую строчку в таблице и сделать реальную заявку на чемпионство.

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В 2025-м мы ждем от Ретеги продолжения банкета. Многим хотелось бы жить в той вселенной, в которой «Аталанта» в мае выиграет первое в своей истории скудетто. Если это случится, то Матео явно сыграет в этом главную роль.

Футболист Джовани Ло Чельсо.
Фото Global Look Press

Джовани Ло Чельсо (28 лет, полузащитник, из «Тоттенхэма» в «Бетис» за 5 миллилнов евро)

Ло Чельсо уже играл за «Бетис» шесть лет назад — там он провел целый год в аренде из «ПСЖ». После этого был переход в «Тоттенхэм», который после удачного старта обернулся серией аренд — снова в «Бетис» и в «Вильярреал».

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В 2024-м мучения аргентинца закончились — он вернулся в «Бетис» на постоянной основе и внезапно пережил настоящий ренессанс. Сейчас на счету полузащитника уже восемь мячей — это лучший результат команды в текущем сезоне.

В карьере футболиста было много взлетов и падений. Будем надеяться, что в свои 28 лет Ло Чельсо выходит на пик своих возможностей. Главное — задержаться в этот раз в «Бетисе» подольше.

Футболист Жоау Невеш.
Фото Getty Images

Жоау Невеш (20 лет, полузащитник, из «Бенфики» в «ПСЖ» за 60 миллионов евро)

«Бенфика» умеет набивать цену на своих молодых футболистов — прошедшим летом мы снова увидели топ-трансфер на выход. В этот раз команду покинул Жоау Невеш — его услуги пригодились «ПСЖ».

Казалось, что французы и в этот раз просто позарились на то, что блестит, но на самом деле Невеш идеально вписался в игру парижан и по праву считается ключевым игроком команды. Только взгляните на его статистику на каком-нибудь FBref — португалец прямо сейчас является одним из лучших игроков Европы по атакующим действиям!

Невеш сочетает в себе самые лучшие качества: отличное видение игры, точный пас, изумительное продвижение мяча и даже великолепный отбор. Да, нужно делать скидку на то, что в соперниках у него футболисты из Лиги 1, но он явно не затерялся бы и в любом другом европейском топ-клубе. Однозначно один из лучших трансферов 2024 года.

Джейдон Санчо
Майкл Олисе
Футбол
Жоау Невеш
Мейсон Гринвуд
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