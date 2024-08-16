Сын Роналдиньо ушел из «Барселоны» в «Бернли». Он реально талант или все решают связи?

История странная.

Недавно футбольная общественность резко вспомнила про 19-летнего сына легендарного Роналдиньо. Причина проста — сын футбольного волшебника покинул ряды «Барселоны» спустя всего год в клубе и отправился покорять английский чемпионшип.

Кто он вообще такой и чем знаменит (кроме того, что является потомком легенды)?

Великий предок

Жоао Мендеш — сын Роналдиньо и бразильской танцовщицы Джанайны Мендеш. Они никогда не были женаты, и, кажется, их роман в принципе получился коротким. Джанайна открыла профиль в популярной соцсети всего три года назад и после этого рассказала в комментариях, что познакомилась с Роналдиньо на танцевальном шоу. Подробностей не привела, добавила только, что теперь они друзья и родители Жоао Мендеша.

Трудно разобраться в семейных перипетиях, но очевидно, что Роналдиньо от сына не отказывался и старался помогать ему — по крайней мере позже, когда он решил начать заниматься футболом.

Роналдиньо и Жоао Мендеш. Фото из соцсетей Жоао Мендеша

Первые шаги в футболе

Жоао начал работать с мячом в четыре года — в интервью для бразильского Globo он рассказал, что именно тогда попросил маму записать его в футбольную секцию. В 10 лет парень оказался во «Фламенго», успел поиграть в футзале за «Васко да Гама», а затем ненадолго заглянул в «Боавишту» (бразильскую, а не португальскую).

В 13 лет Роналдиньо-младший попал на просмотр в «Крузейро». Тогда он очень старался скрыть от других игроков на просмотре и от руководства клуба тот факт, что является сыном легенды, потому что «хотел честно заслужить место в команде». В «Крузейро» его взяли, правда, журналисты того же Globo раскопали ту историю и рассказали об этом просмотре всей стране.

Журналист, раскрывший секрет Жоао, уверял, что футболист «очаровал» скаутов, но оказался слишком молодым, чтобы подписывать контракт. Через год это все же случилось — в 2019-м Мендеш подписался сразу на шесть лет. Похоже, он действительно подавал надежды: например, сразу после перехода забил за молодежку «Крузейро» два гола на турнире в Китае.

Фото из соцсетей Жоао Мендеша

Странный просмотр в «Барселон е »

В феврале 2022 года Жоао Мендеш покинул «Крузейро». За четыре года в команде он так и не успел дебютировать ни в бразильской серии А, ни даже в чемпионате штата. Контракт с клубом был прекращен по соглашению сторон.

Что произошло — доподлинно неизвестно. Мендеш не рассказывал о том, почему он ушел из «Крузейро», зато активно делился фотографиями из путешествий. Почти через год после ухода из команды он попал на просмотр в клуб побольше и поизвестнее — в «Барселону».

Вообще, Жоао связывали с каталонцами уже давно — еще с 2020-го. В 2023-м он наконец-то был приглашен на просмотр — кажется, не без участия своего отца. Говорят, не впечатлил тренеров, так что в дело вмешался лично Жоан Лапорта и попросил дополнительный просмотр для сына Диньо.

7 февраля 2023-го Роналдиньо на вечеринке от Mundo Deportivo заявил, что с приходом его сына в «Барселону» он будет больше участвовать в делах клуба — грубо говоря, этим подтвердив слухи о переходе Жоао. Правда, официально он случился только в начале марта, но до подписания соглашения Роналдиньо-младший успел сыграть в товарищеском матче с молодежью «Манчестер Юнайтед». После игры Лапорта подтвердил, что клуб сделает предложение Мендешу и оставит его в команде.

Тяжело оценить успехи бразильца за прошедший год, потому что статистику по его выступлениям найти ну очень сложно. Один из источников в Twitter подсказывает, что к февралю 2024-го Мендеш отыграл в 19 матчах за молодежку «Барселоны», но провел на поле всего 238 минут. Комментаторы справедливо заметили, что в этих матчах он в основном выходил на позиции правого защитника — при этом основное его амплуа, вообще-то, правый вингер. Кстати, о голах — их, похоже, нет. Да и на профессиональном уровне к 19 годам Жоао так и не дебютировал, хотя время от времени тренировался с первой командой.

Жоао Мендеш с футболкой «Бернли». Фото Соцсети

Потянет ли чемпионшип?

Мендеш этим летом подписался с «Бернли» — переход, кажется, был бесплатным. Журналисты говорят, что контракт заключен на два года. Вряд ли футболист с ходу будет играть в основном составе — скорее всего, получит шанс в матчах за молодежную команду, а там уже как пойдет.

Как мы уже сказали, амплуа Мендеша — правый вингер, также может выйти на позиции центрального нападающего. В прошедшем сезоне он нередко появлялся справа в защите, так что пока неизвестно, в каком амплуа его видят в «Бернли». В клубе сейчас играет бразилец Витиньо — 25-летний правый защитник перешел пару лет назад из «Брюгге».

Стоит не забывать о том, что Роналдиньо-младший не сыграл ни одного матча на взрослом уровне, так что оценивать его потенциал сейчас очень сложно. Transfermarkt на данный момент даже не смог выдать Мендешу трансферную стоимость — в этой графе стоит прочерк.

В общем, те, кто его видел в деле, говорят, что сын все-таки очень далек от магии, которую показывал его отец. Тем не менее у Мендеша есть большой опыт в самых разных клубах и даже в другом виде спорта — футзале. Не будем задирать планку и торопить парня — только время покажет, усилился ли «Бернли» талантливым футболистом или же просто привлек к себе медийное внимание.