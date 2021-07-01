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Они теперь безработные: Месси, Рамос, Лунев и другие свободные агенты

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 13:30
Лионель Месси и Серхио Рамос. Фото Getty Images Джанлуиджи Доннарумма. Фото Getty Images Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Серхио Рамос. Фото Getty Images Эльсеид Хюсай. Фото Getty Images Никола Максимович. Фото Getty Images Давид Луиз. Фото Getty Images Жером Боатенг. Фото Getty Images Патрик ван Анхолт. Фото Getty Images Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси и Серхио Рамос. Фото Getty Images
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30 июня истекли контракты у многих видных футболистов. Мы составили десятку тех, кто на данный момент официально не трудоустроен.

Джанлуиджи Доннарумма

Возраст: 22 года
Амплуа: вратарь
Стоимость: 60 миллионов евро*
Последний клуб: «Милан»
Вероятный маршрут: «ПСЖ»
* Здесь и далее по версии transfermarkt.com.

Голкипер сборной Италии попрощался с «Миланом» в конце сезона и вот-вот должен перейти в «ПСЖ». Всезнающий инсайдер Фабрицио Романо уже не раз подчеркивал детали сделки — контракт будет подписан до 2026 года, вратарь уже даже прошел медобследование перед трансфером. Однако официально о сделке все еще не объявлено, так что формально Доннарумма — свободный агент.

Джанлуиджи Доннарумма. Фото Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Getty Images

Андрей Лунев

Возраст: 29 лет
Амплуа: вратарь
Стоимость: 5 миллионов евро
Последний клуб: «Зенит»
Вероятный маршрут: «Зенит»

У чемпионов России непростая ситуация с вратарями. Изначально на первый сбор «Зенита» были вызваны только Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, а Андрей Лунев до сих пор в Санкт-Петербурге. Все дело в контракте: соглашение с «Зенитом» истекло 30 июня, и голкипер пока не хочет продлевать его на условиях, предложенных клубом. Скорее всего, стороны все-таки найдут компромисс, но время потеряют.

Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серхио Рамос

Возраст: 35 лет
Амплуа: защитник
Стоимость: 10 миллионов евро
Последний клуб: «Реал»
Вероятный маршрут: «ПСЖ», «Ювентус»

Маститый испанский защитник отдал мадридскому суперклубу 16 лет, но все-таки покинул его. В последнее время капитана «Реала» мучили травмы, и они с клубом не могли сойтись по условиям нового соглашения. Теперь Рамос свободный агент, но предложения у него уже есть. Пока самый вероятный вариант — «ПСЖ».

Серхио Рамос. Фото Getty Images
Серхио Рамос. Фото Getty Images

Эльсеид Хюсай

Возраст: 27 лет
Амплуа: защитник
Стоимость: 13 миллионов евро
Последний клуб: «Наполи»
Вероятный маршрут: «Лацио»

Этим албанским защитником зимой интересовался «Спартак», а еще весной Хюсай объявил об уходе из «Наполи». Вряд ли он отправится в Москву — сейчас у красно-белых занято место на правом фланге защиты. Скорее всего, Хюсай воссоединится с Маурицио Сарри в «Лацио».

Эльсеид Хюсай. Фото Getty Images
Эльсеид Хюсай. Фото Getty Images

Никола Максимович

Возраст: 29 лет
Амплуа: защитник
Стоимость: 10 миллионов евро
Последний клуб: «Наполи»
Вероятный маршрут: «Рома»

Бывший защитник «Спартака» в последний сезон нечасто играл за «Наполи» и покинул клуб, когда закончился контракт. Итальянские СМИ считают, что серб может перейти в «Рому» Жозе Моуринью.

Никола Максимович. Фото Getty Images
Никола Максимович. Фото Getty Images

Давид Луиз

Возраст: 34 года
Амплуа: защитник
Стоимость: 4 миллиона евро
Последний клуб: «Арсенал»
Вероятный маршрут: «Марсель»

Игра бразильца давно не впечатляет, и многие болельщики «Арсенала» с радостью восприняли новость о том, что Давид Луиз покинет клуб. Вместе с бразильцем лондонцы объявили о расставании с вратарем Мэтью Райаном и хавбеками Мартином Эдегором и Дани Себальосом. Ходят слухи, что Луиз уже согласовал контракт с «Марселем» и скоро присоединится к новой команде Хорхе Сампаоли.

Давид Луиз. Фото Getty Images
Давид Луиз. Фото Getty Images

Жером Боатенг

Возраст: 32 года
Амплуа: защитник
Стоимость: 8,5 миллиона евро
Последний клуб: «Бавария»
Вероятный маршрут: «Монако», «Герта», «Лацио», «Рома»

В конце мая болельщики «Баварии» красочным баннером попрощались со многими творцами последних побед. Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии, Хави Мартинес уехал в Катар, Дуглас Коста вернулся в «Гремио», Давид Алаба перешел в «Реал», а Жером Боатенг пока не нашел себе работу. Ганский немец отдал «Баварии» десять лет, выиграл с ней все что возможно не по одному разу, но скоро выйдет на пенсию.

Патрик ван Анхолт

Возраст: 30 лет
Амплуа: защитник
Стоимость: 7 миллионов евро
Последний клуб: «Кристал Пэлас»
Вероятный маршрут: «Арсенал», «Интер»

Защитник сборной Нидерландов неплохо сыграл на Евро-2020, так что, может быть, кто-то из именитых клубов в ближайшее время предложит ван Анхолту контракт. Ван Анхолт известен как крепкий фланговый защитник для середняков вроде «Кристал Пэлас», но и большим клубам голландец не помешает.

Патрик ван Анхолт. Фото Getty Images
Патрик ван Анхолт. Фото Getty Images

Лионель Месси

Возраст: 34 года
Амплуа: нападающий
Стоимость: 80 миллионов евро
Последний клуб: «Барселона»
Вероятный маршрут: «Барселона»

Лионель Месси.Все, Месси официально больше не игрок «Барселоны». Но это ненадолго

Эпопея с контрактом Месси продолжается уже несколько лет. Прошлым летом аргентинец едва не покинул «Барселону», но все-таки решил остаться, надеясь, что смена руководства в клубе на что-то повлияет. Однако футболист и клуб все еще не подписали новое соглашение, так что 1 июля Месси впервые с 2000 года остался без контракта с «Барселоной». Тем не менее президент сине-гранатовых Жоан Лапорта уверяет, что обе стороны хотят продолжения сотрудничества и найдут компромисс.

Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images

Стеван Йоветич

Возраст: 31 год
Амплуа: нападающий
Стоимость: 5 миллионов евро
Последний клуб: «Монако»
Вероятный маршрут: «Лацио»

Черногорский форвард играл за монегасков четыре года, но после разрыва крестообразных связок в апреле 2019 года превратился в запасного. Похоже, что больше с Александром Головиным Йоветич не сыграет — «Монако» не стал продлевать соглашение с форвардом, и он, видимо, вернется в серию А.

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Гоша Чернов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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