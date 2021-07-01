Они теперь безработные: Месси, Рамос, Лунев и другие свободные агенты

30 июня истекли контракты у многих видных футболистов. Мы составили десятку тех, кто на данный момент официально не трудоустроен.

Джанлуиджи Доннарумма

Возраст: 22 года

Амплуа: вратарь

Стоимость: 60 миллионов евро*

Последний клуб: «Милан»

Вероятный маршрут: «ПСЖ»

* Здесь и далее по версии transfermarkt.com.

Голкипер сборной Италии попрощался с «Миланом» в конце сезона и вот-вот должен перейти в «ПСЖ». Всезнающий инсайдер Фабрицио Романо уже не раз подчеркивал детали сделки — контракт будет подписан до 2026 года, вратарь уже даже прошел медобследование перед трансфером. Однако официально о сделке все еще не объявлено, так что формально Доннарумма — свободный агент.

Джанлуиджи Доннарумма. Фото Getty Images

Андрей Лунев

Возраст: 29 лет

Амплуа: вратарь

Стоимость: 5 миллионов евро

Последний клуб: «Зенит»

Вероятный маршрут: «Зенит»

У чемпионов России непростая ситуация с вратарями. Изначально на первый сбор «Зенита» были вызваны только Михаил Кержаков и Даниил Одоевский, а Андрей Лунев до сих пор в Санкт-Петербурге. Все дело в контракте: соглашение с «Зенитом» истекло 30 июня, и голкипер пока не хочет продлевать его на условиях, предложенных клубом. Скорее всего, стороны все-таки найдут компромисс, но время потеряют.

Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серхио Рамос

Возраст: 35 лет

Амплуа: защитник

Стоимость: 10 миллионов евро

Последний клуб: «Реал»

Вероятный маршрут: «ПСЖ», «Ювентус»

Маститый испанский защитник отдал мадридскому суперклубу 16 лет, но все-таки покинул его. В последнее время капитана «Реала» мучили травмы, и они с клубом не могли сойтись по условиям нового соглашения. Теперь Рамос свободный агент, но предложения у него уже есть. Пока самый вероятный вариант — «ПСЖ».

Серхио Рамос. Фото Getty Images

Эльсеид Хюсай

Возраст: 27 лет

Амплуа: защитник

Стоимость: 13 миллионов евро

Последний клуб: «Наполи»

Вероятный маршрут: «Лацио»

Этим албанским защитником зимой интересовался «Спартак», а еще весной Хюсай объявил об уходе из «Наполи». Вряд ли он отправится в Москву — сейчас у красно-белых занято место на правом фланге защиты. Скорее всего, Хюсай воссоединится с Маурицио Сарри в «Лацио».

Эльсеид Хюсай. Фото Getty Images

Никола Максимович

Возраст: 29 лет

Амплуа: защитник

Стоимость: 10 миллионов евро

Последний клуб: «Наполи»

Вероятный маршрут: «Рома»

Бывший защитник «Спартака» в последний сезон нечасто играл за «Наполи» и покинул клуб, когда закончился контракт. Итальянские СМИ считают, что серб может перейти в «Рому» Жозе Моуринью.

Никола Максимович. Фото Getty Images

Давид Луиз

Возраст: 34 года

Амплуа: защитник

Стоимость: 4 миллиона евро

Последний клуб: «Арсенал»

Вероятный маршрут: «Марсель»

Игра бразильца давно не впечатляет, и многие болельщики «Арсенала» с радостью восприняли новость о том, что Давид Луиз покинет клуб. Вместе с бразильцем лондонцы объявили о расставании с вратарем Мэтью Райаном и хавбеками Мартином Эдегором и Дани Себальосом. Ходят слухи, что Луиз уже согласовал контракт с «Марселем» и скоро присоединится к новой команде Хорхе Сампаоли.

Давид Луиз. Фото Getty Images

Жером Боатенг

Возраст: 32 года

Амплуа: защитник

Стоимость: 8,5 миллиона евро

Последний клуб: «Бавария»

Вероятный маршрут: «Монако», «Герта», «Лацио», «Рома»

В конце мая болельщики «Баварии» красочным баннером попрощались со многими творцами последних побед. Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии, Хави Мартинес уехал в Катар, Дуглас Коста вернулся в «Гремио», Давид Алаба перешел в «Реал», а Жером Боатенг пока не нашел себе работу. Ганский немец отдал «Баварии» десять лет, выиграл с ней все что возможно не по одному разу, но скоро выйдет на пенсию.

Hansi Flick, Jerome Boateng, Miroslav Klose ,all say goodbye to Bayern Munich pic.twitter.com/e8zAb4mIy8 — The Empire_ (@TheEmpires_blog) May 22, 2021

Патрик ван Анхолт

Возраст: 30 лет

Амплуа: защитник

Стоимость: 7 миллионов евро

Последний клуб: «Кристал Пэлас»

Вероятный маршрут: «Арсенал», «Интер»

Защитник сборной Нидерландов неплохо сыграл на Евро-2020, так что, может быть, кто-то из именитых клубов в ближайшее время предложит ван Анхолту контракт. Ван Анхолт известен как крепкий фланговый защитник для середняков вроде «Кристал Пэлас», но и большим клубам голландец не помешает.

Патрик ван Анхолт. Фото Getty Images

Лионель Месси

Возраст: 34 года

Амплуа: нападающий

Стоимость: 80 миллионов евро

Последний клуб: «Барселона»

Вероятный маршрут: «Барселона»

Эпопея с контрактом Месси продолжается уже несколько лет. Прошлым летом аргентинец едва не покинул «Барселону», но все-таки решил остаться, надеясь, что смена руководства в клубе на что-то повлияет. Однако футболист и клуб все еще не подписали новое соглашение, так что 1 июля Месси впервые с 2000 года остался без контракта с «Барселоной». Тем не менее президент сине-гранатовых Жоан Лапорта уверяет, что обе стороны хотят продолжения сотрудничества и найдут компромисс.

Лионель Месси. Фото Getty Images

Стеван Йоветич

Возраст: 31 год

Амплуа: нападающий

Стоимость: 5 миллионов евро

Последний клуб: «Монако»

Вероятный маршрут: «Лацио»

Черногорский форвард играл за монегасков четыре года, но после разрыва крестообразных связок в апреле 2019 года превратился в запасного. Похоже, что больше с Александром Головиным Йоветич не сыграет — «Монако» не стал продлевать соглашение с форвардом, и он, видимо, вернется в серию А.