«Спартак» подписал Барко, Азмун покидает «Байер», Лукаку может перейти в «Наполи»

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Барко — в «Спартаке»

«Спартак» объявил о переходе в клуб аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт». Соглашение футболиста рассчитано на три года, сумма трансфера составит порядка 14 миллионов евро.

«Мы приветствуем Эсекьеля в России, желаем ему скорейшей адаптации в новой стране, яркой игры и больших побед со «Спартаком»!» — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

В 2024 году Барко забил два гола и сделал семь результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт».

Тюкавин не интересен «Болонье»

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для «СЭ» опроверг слова агента нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексея Сафонова об интересе к своему клиенту со стороны итальянского клуба. «Нет, это неправда», — сказал Сартори. Ранее Сафонов рассказал об интересе «Болоньи» к Тюкавину журналисту Нобелю Арустамяну.

В минувшем сезоне 22-летний Тюкавин сыграл 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач.

Кардосо — в «Ахмате»

Теперь официально: нападающий «Каза Пия» Фелиппе Кардосо перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба российского клуба. 25-летний бразилец начинал профессиональную карьеру в «Понте Прете», позже он перешел в «Сантос». С 2023-го форвард играл за португальский клуб «Каза Пия».

В прошедшем сезоне Кардосо провел за «Каза Пия» 35 матчей, в которых забил девять мячей.

Фабрисио Бустос. Фото Global Look Press

Бустос — в «Краснодаре»?

«Краснодар» заинтересован в переходе защитника «Интернасьонала» Фабрисио Бустоса, сообщает UOL.

По данным источника, 28-летний аргентинец является приоритетным трансфером «быков». Контракт игрока с бразильским клубом истекает в конце февраля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бустоса в 7 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 защитник провел за «Интернасьонал» 34 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Кон будет играть за «Спартак»?

Агент защитника «Галатасарая» Деррика Кона Эрсин Акан в разговоре с «СЭ» подтвердил интерес «Спартака» к защитнику. «Действительно ли есть интерес от «Спартака»? Да, мы общаемся. Это топ-игрок», — сказал Акан «СЭ». Ранее журналист Эртан Сюзгюн сообщил, что «Спартак» предложил «Галатасараю» 8 миллионов евро за переход 25-летнего левого защитника из Германии.

В прошедшем сезоне футболист провел 13 матчей в местном чемпионате, забил гол и отдал два ассиста.

Рядно — в «Родине»

Защитник ЦСКА Михаил Рядно арендован «Родиной», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 18-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25. Контракт не предусматривает опции выкупа.

В прошедшем сезоне Рядно провел за ЦСКА 12 матчей, в которых забил один гол.

«Лион» зовет Ренана

Защитник «Зенита» Роберт Ренан, выступающий на правах аренды за «Интернасьональ», может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Бруно Андраде. По данным источника, на 20-летнего бразильца претендует «Ренн». Французский клуб начал переговоры с петербуржцами. Сине-бело-голубые хотят получить за защитника 15 миллионов евро. Также на игрока претендуют «Марсель», «Бешикташ» и «Порту».

4 января «Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьональ» на правах аренды до конца 2024 года. За бразильскую команду он в 26 матчах сделал две голевые передачи.

Азмун уходит из «Байера»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун перейдет в «Шабаб Аль-Ахли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, эмиратский клуб заплатит за 29-летнего иранца пять миллионов евро. В понедельник, 29 июля, форвард пройдет медосмотр.

Азмун прошлый сезон провел в «Роме» на правах аренды, однако клуб не воспользовался опцией выкупа футболиста. Он сыграл 29 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Ромелу Лукаку. Фото AFP

Лукаку перейдет в «Наполи»?

«Наполи» ведет переговоры с «Челси» о возможном переходе нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Джанлука Ди Марцио. Итальянский клуб предложил за игрока 25 миллионов евро, однако англичане просят 35 миллионов.

При этом «Наполи» уже согласовал контракт с 31-летним нападающим. По трехлетнему договору Лукаку в случае перехода будет получать 6 миллионов евро в год. Сам футболист готов сменить команду.

Лукаку вернулся в «Челси» в 2021 году. В минувшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Рому». Он провел за римлян 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал четыре результативные передачи.

Хуммельс сомневается насчет «Болоньи»

Защитник Матс Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонье», сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, 35-летний немец взял время на размышление, несмотря на то что «Болонья» оплатила игроку билеты в Италию, а также организовала прохождение медобследования.

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

«Барселона» подписала Виктора

Нападающий «Жироны» Пау Виктор перешел в «Барселону», сообщает пресс-служба сине-гранатовых. 22-летний испанец подписал соглашение на пять лет — до лета 2029-го. Портал Transfermarkt оценил сделку в 2,7 миллиона евро.

Прошлый сезон Виктор провел в аренде в «Барселоне Б». В 39 матчах он забил 20 голов и сделал шесть результативных передач.

Эмерик Ляпорт. Фото AFP

«Реал» возьмет Ляпорта?

Защитник сборной Испании и «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт может стать игроком мадридского «Реала», сообщает AS.

По данным источника, саудовский клуб готов расстаться с 30-летним футболистом, однако планирует выручить за него потраченные 27 миллионов евро. Сам Эмерик воодушевлен возможностью перехода в «Реал» и ради этого может расторгнуть контракт со своим нынешним клубом.

Ляпорт перешел в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» в августе прошлого года, подписав трехлетний контракт. В 27 матчах чемпионата Саудовской Аравии-2023/24 он забил четыре мяча и отдал один ассист.

Адейеми перейдет в «Ювентус»?

«Ювентус» начал переговоры с представителем нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, сообщает Фабрицио Романо. Туринский клуб отправил 22-летнему игроку контрактное предложение. Никаких переговоров с самой «Боруссией» пока не было.

Адейеми выступает за «Боруссию» с июля 2022 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Серхио Регилон. Фото Global Look Press

Регилон хочет в «МЮ»

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо. По данным источника, переговоры пока не ведутся, но сам игрок хотел бы продолжить карьеру в «МЮ».

27-летний футболист играл в команде на правах аренды в первой половине прошлого сезона. В 12 матчах Регилон не отметился результативными действиями.