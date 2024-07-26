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«Спартак» подписал Барко, Азмун покидает «Байер», Лукаку может перейти в «Наполи»

«Спартак» подписал полузащитника «Ривер Плейт» Барко
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
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Сердар Азмун.
Фото Global Look Press
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Барко — в «Спартаке»

«Спартак» объявил о переходе в клуб аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт». Соглашение футболиста рассчитано на три года, сумма трансфера составит порядка 14 миллионов евро.

«Мы приветствуем Эсекьеля в России, желаем ему скорейшей адаптации в новой стране, яркой игры и больших побед со «Спартаком»!» — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

В 2024 году Барко забил два гола и сделал семь результативных передач в 28 матчах за «Ривер Плейт».

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Тюкавин не интересен «Болонье»

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в комментарии для «СЭ» опроверг слова агента нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексея Сафонова об интересе к своему клиенту со стороны итальянского клуба. «Нет, это неправда», — сказал Сартори. Ранее Сафонов рассказал об интересе «Болоньи» к Тюкавину журналисту Нобелю Арустамяну.

В минувшем сезоне 22-летний Тюкавин сыграл 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач.

Кардосо — в «Ахмате»

Теперь официально: нападающий «Каза Пия» Фелиппе Кардосо перешел в «Ахмат», сообщает пресс-служба российского клуба. 25-летний бразилец начинал профессиональную карьеру в «Понте Прете», позже он перешел в «Сантос». С 2023-го форвард играл за португальский клуб «Каза Пия».

В прошедшем сезоне Кардосо провел за «Каза Пия» 35 матчей, в которых забил девять мячей.

Фабрисио Бустос.
Фото Global Look Press

Бустос — в «Краснодаре»?

«Краснодар» заинтересован в переходе защитника «Интернасьонала» Фабрисио Бустоса, сообщает UOL.

По данным источника, 28-летний аргентинец является приоритетным трансфером «быков». Контракт игрока с бразильским клубом истекает в конце февраля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бустоса в 7 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 защитник провел за «Интернасьонал» 34 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Кон будет играть за «Спартак»?

Агент защитника «Галатасарая» Деррика Кона Эрсин Акан в разговоре с «СЭ» подтвердил интерес «Спартака» к защитнику. «Действительно ли есть интерес от «Спартака»? Да, мы общаемся. Это топ-игрок», — сказал Акан «СЭ». Ранее журналист Эртан Сюзгюн сообщил, что «Спартак» предложил «Галатасараю» 8 миллионов евро за переход 25-летнего левого защитника из Германии.

В прошедшем сезоне футболист провел 13 матчей в местном чемпионате, забил гол и отдал два ассиста.

Рядно — в «Родине»

Защитник ЦСКА Михаил Рядно арендован «Родиной», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 18-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25. Контракт не предусматривает опции выкупа.

В прошедшем сезоне Рядно провел за ЦСКА 12 матчей, в которых забил один гол.

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«Лион» зовет Ренана

Защитник «Зенита» Роберт Ренан, выступающий на правах аренды за «Интернасьональ», может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Бруно Андраде. По данным источника, на 20-летнего бразильца претендует «Ренн». Французский клуб начал переговоры с петербуржцами. Сине-бело-голубые хотят получить за защитника 15 миллионов евро. Также на игрока претендуют «Марсель», «Бешикташ» и «Порту».

4 января «Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьональ» на правах аренды до конца 2024 года. За бразильскую команду он в 26 матчах сделал две голевые передачи.

Азмун уходит из «Байера»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун перейдет в «Шабаб Аль-Ахли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, эмиратский клуб заплатит за 29-летнего иранца пять миллионов евро. В понедельник, 29 июля, форвард пройдет медосмотр.

Азмун прошлый сезон провел в «Роме» на правах аренды, однако клуб не воспользовался опцией выкупа футболиста. Он сыграл 29 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

Ромелу Лукаку.
Фото AFP

Лукаку перейдет в «Наполи»?

«Наполи» ведет переговоры с «Челси» о возможном переходе нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Джанлука Ди Марцио. Итальянский клуб предложил за игрока 25 миллионов евро, однако англичане просят 35 миллионов.

При этом «Наполи» уже согласовал контракт с 31-летним нападающим. По трехлетнему договору Лукаку в случае перехода будет получать 6 миллионов евро в год. Сам футболист готов сменить команду.

Лукаку вернулся в «Челси» в 2021 году. В минувшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Рому». Он провел за римлян 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал четыре результативные передачи.

Хуммельс сомневается насчет «Болоньи»

Защитник Матс Хуммельс сорвал медосмотр в «Болонье», сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, 35-летний немец взял время на размышление, несмотря на то что «Болонья» оплатила игроку билеты в Италию, а также организовала прохождение медобследования.

В сезоне-2023/24 футболист провел 40 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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«Барселона» подписала Виктора

Нападающий «Жироны» Пау Виктор перешел в «Барселону», сообщает пресс-служба сине-гранатовых. 22-летний испанец подписал соглашение на пять лет — до лета 2029-го. Портал Transfermarkt оценил сделку в 2,7 миллиона евро.

Прошлый сезон Виктор провел в аренде в «Барселоне Б». В 39 матчах он забил 20 голов и сделал шесть результативных передач.

Эмерик Ляпорт.
Фото AFP

«Реал» возьмет Ляпорта?

Защитник сборной Испании и «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт может стать игроком мадридского «Реала», сообщает AS.

По данным источника, саудовский клуб готов расстаться с 30-летним футболистом, однако планирует выручить за него потраченные 27 миллионов евро. Сам Эмерик воодушевлен возможностью перехода в «Реал» и ради этого может расторгнуть контракт со своим нынешним клубом.

Ляпорт перешел в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» в августе прошлого года, подписав трехлетний контракт. В 27 матчах чемпионата Саудовской Аравии-2023/24 он забил четыре мяча и отдал один ассист.

Адейеми перейдет в «Ювентус»?

«Ювентус» начал переговоры с представителем нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, сообщает Фабрицио Романо. Туринский клуб отправил 22-летнему игроку контрактное предложение. Никаких переговоров с самой «Боруссией» пока не было.

Адейеми выступает за «Боруссию» с июля 2022 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Серхио Регилон.
Фото Global Look Press

Регилон хочет в «МЮ»

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо. По данным источника, переговоры пока не ведутся, но сам игрок хотел бы продолжить карьеру в «МЮ».

27-летний футболист играл в команде на правах аренды в первой половине прошлого сезона. В 12 матчах Регилон не отметился результативными действиями.

Ромелу Лукаку
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Байер
ФК Наполи
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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