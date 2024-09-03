Саудовская Аравия не только покупает, но и продает в Европу! «Рома» взяла экс-одноклубника Малкома и Неймара

Кто такой Сауд Абдулхамид?

Самый неожиданный трансфер этого лета в серии А — переход правого защитника «Аль-Хиляля» Сауда Абдулхамида (другой вариант транскрипции его фамилии: Абдельхамид) в «Рому». 25-летний игрок обошелся римлянам в 2,5 миллиона евро. Уже пишут, что он стал первым саудовским футболистом в топ-5 европейских лиг. Это не совсем так. Правильнее будет сказать, что Абдулхамид — первый саудовский футболист, который был клубом из топ-5 европейских лиг куплен и будет играть, а не стажироваться.

Да-да, шесть лет назад несколько испанских клубов внезапно проявили интерес к Саудовской Аравии. Тогда, весной 2018-го, с Аравийского полуострова в сторону полуострова Пиренейского проследовали сразу четверо игроков. Но это не были трансферы. Это была подготовка сборной Саудовской Аравии к чемпионату мира. Там, напомню, Саудовская Аравия проиграла в матче открытия 0:5 сборной России, потом уступила Уругваю, но в последнем туре вырвала победу у Египта. Влиятельные шейхи договорились, что нескольких футболистов сборной возьмут в Испанию на стажировку. Из четырех приехавших игроков трое попали в клубы сегунды. Один — Салем аль-Досари — угодил в «Вильярреал». Конечно, ни о какой борьбе за место в составе речи не шло, но Досари все же сыграл полчаса в матче ла лиги, причем против самого «Реала»! Это случилось в последнем туре. Игра турнирного значения не имела, состав выставили экспериментальный.

Сауд Абдулхамид в Риме. Фото Global Look Press

Сейчас Досари — живая легенда саудовского футбола. На ЧМ-2022 он забил Аргентине и Мексике. Гол в ворота будущих чемпионов мира помнят все, хотя мяч мексиканцам имел больший вес. Именно из-за него Мексика впервые за 30 лет осталась без плей-офф. Кроме того, Досари — капитан «Аль-Хиляля». То есть одноклубник Буну, Кулибали, Ренана Лоди, Малкома, Сергея Милинковича-Савича, Александра Митровича и, простите, Неймара. В прошлом сезоне «Аль-Хиляль» выиграл и чемпионат, и Кубок, и Суперкубок страны, попутно соорудив рекордную в истории футбола серию побед, которая продолжалась с конца сентября до середины апреля.

Еще одним важнейшим игроком команды в прошлом сезоне был как раз Сауд Абдулхамид. Крайний правый защитник. Выносливый парень, запомнившийся тем, что как часы подключался к атакам, но не только навешивал и простреливал, а порой и завершал их, врываясь с фланга во вратарскую. С оборонительными навыками у Сауда не все хорошо. Позиционно он часто ошибается, но может компенсировать это скоростью. А вот его подключения в атаку — оружие страшное. В матчах Саудовской Про-Лиги он свой фланг буквально рвал. Это не значит, что он будет рвать фланг и в серии А. Но свой чемпионат 25-летний защитник определенно перерос, и ему надо искать лигу посильнее, просто чтобы развиваться.

Отдельный нюанс: Абдулхамид играл под 66-м номером. Нет, я не могу утверждать, что его ориентир — Трент Александр-Арнольд, ибо сам Абдулхамид каких-либо заметных комментариев про свой номер никогда не давал (в Саудовской Аравии интервью с игроками явление вообще нечастое). Но номер явно неслучаен, да и манера игры... Складывается полное ощущение, что Абдулхамид учится играть, изучая матчи с участием Трента.

Сауд Абдулхамид и Лионель Месси. Фото Global Look Press

При чем тут звезды?

Мы уже привыкли, что в Саудовскую Аравию массово едут немолодые европейские и южноамериканские звезды. Пример Абдулхамида показывает, что проследовать можно и в обратном направлении.

При этом раньше такого не случалось. Неплохие или даже просто добротные игроки в Саудовской Аравии были, интерес от клубов из европейских топ-лиг — отсутствовал. Не дождался приглашения «саудовский Марадона» Саид аль-Увайран, автор знаменитого гола в ворота сборной Бельгии на ЧМ-94. Тот выстрел вывел Саудовскую Аравию в плей-офф, но это были еще времена лимита на легионеров, что автоматически поставило крест на надеждах 28-летнего игрока на европейскую карьеру. А вот нападающий Мохаммед ас-Сахлави — лучший, наряду с Левандовски, бомбардир квалификации ЧМ-2018 — интереса у клубов из Европы не вызвал.

Тут велик соблазн сказать: нет интереса из топ-лиг, значит, футболисты просто слабые. Но это не совсем так. Скаутские сети охватывают не все населенные пункты планеты, а лишь отдельные страны или даже регионы этих стран. Так что если ты — молодой аргентинский талант и пылишь в одном из клубов Буэнос-Айреса, Авальянеды, Росарио или Ла-Платы, то твои шансы уехать в Европу очень высоки. Но в той же Аргентине есть крупные города Кордоба и Мендоса. Там есть клубы, а в них — очень достойные игроки. Приглашений из Европы они ждут дольше, нередко — ждут тщетно. Просто скауты заглядывают туда реже. Пару сезонов назад в «Годой Крусе» из Мендосы блистал молодой Мартин Охеда. Фантазия, прекрасный пас, волшебная левая, большой набор финтов. Был лучшим ассистентом сезона. Приглашение получил, но из МЛС. Играй он так в «Ривере», уехал бы как минимум в Португалию.

Так и с Саудовской Аравией. Там есть неплохие футболисты. Вот, например, нападающий Фирас иль-Брейкан (или Бурайкан) из «Аль-Ахли» в прошлом сезоне усадил на лавку Роберто Фирмино, а в итоге стал лучшим бомбардиром лиги среди саудовцев. Но скауты в Саудовскую Аравию не ездили. Лига европейскими клубами изучена была плохо, контактов и связей не существовало. Короче говоря, в ту сторону просто не смотрели.

Криштиану Роналду, Бензема и Неймар одним фактом своего приезда подняли интерес. И неважно, что Неймар сыграл полтора матча, а Бензема только и делал, что бегал от тренеров. Важно, что лигу стали смотреть. И внезапно выяснилось, что там есть на кого обратить внимание!

Неймар и Жоау Канселу. Фото ФК «Аль-Хиляль»

Так вырос ли уровень футбола в Саудовской Аравии?

Неплохие игроки есть везде. Я уверен, что и на Науру — острове без столицы — можно отыскать достойного футболиста. Общий уровень — другая история. Сауд Абдулхамид, Салем аль-Досари, Фирас аль-Брейкан — это исключение. А средний класс саудовских футболистов, скажем так, средненький. Но футболисты из топ-клубов растут, перенимая опыт от крутых легионеров. И все же мы говорим о чемпионате, который в прошлом сезоне разрывали не только Криштиану и Митрович, но и Фешн Сакала. Да-да, тот самый, у которого один матч за «Спартак».

Уровень футбола в Саудовской Аравии от приезда Роналду сильно не поднялся. Иначе Криштиану было бы очень сложно забить 35 голов. Большинство защитников просто разбегаются, когда Криштиану прыгает. Часто можно увидеть коллективный отбор, решения на поле принимаются медленно. Скорости сами по себе невысокие, в том числе и потому, что в сорокоградусную жару носиться весь матч невыносимо тяжело. Хотя у Абдулхамида-то получалось.

В общем, чемпионат сильнее не стал. А отдельные игроки подросли. И, думаю, саудовцев в Европе мы еще увидим.

Едва ли это будет «саудовское вторжение», но Абдулхамиду хочется пожелать удачи. Он молодец! Просто молодец!