Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:00

«Ростов» нашел опорника, Варан покинет «МЮ», Киммих нарасхват в АПЛ

«Ростов» и «Пеньяроль» согласовали трансфер уругвайского полузащитника Саравии
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Родриго Саравия (справа) в составе сборной Гватемалы.
Фото Global Look Press
Ежедневный обзор трансферных слухов.

«МЮ» нацелился на Скальвини

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Аталанты» Джорджо Скальвини, сообщает журналист Альфредо Педулла. По данным инсайдера, клуб из Бергамо не хочет продавать 20-летнего итальянца зимой и намерен отложить переговоры до лета. В покупке Скальвини также заинтересован «Реал».

Роберт Ренан. Ренан — приоритетный вариант для «Реала», Лесовой едет в Израиль, «Зенит» дает 12 миллионов евро за Ариаса

Три английских гранда хотят купить Киммиха

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Fichajes. В списке претендентов на немецкого полузащитника три клуба: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Контракт 28-летнего немца с мюнхенским клубом заканчивается в 2025 году, однако стороны далеки от продления соглашения. Ранее Bild сообщал, что «Бавария» готова рассмотреть варианты продажи Киммиха, так как не хочет отпускать его бесплатно. В текущем сезоне хавбек провел 20 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Йозуа Киммих.
Фото Reuters

«Ростов» и «Пеньяроль» согласовали трансфер уругвайского полузащитника Саравии

«Ростов» договорился с «Пеньяролем» о переходе хавбека Родриго Саравии. По информации «РБ Спорт», сумма трансфера составит 2 миллиона долларов. На данный момент Саравия выступает за аргентинскую «Химнасию» на правах аренды, но она будет прервана.

Саравии 23 года, в текущем сезоне он провел за «Химнасию» 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Уругваец выступает на позиции опорного хавбека и станет вторым легионером в заявке ростовчан.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Зенита&raquo;. Кто нужен топ-клубам? «Спартаку» — нападающий, «Зениту» и «Краснодару» — правый вингер

Варан готов переехать в Саудовскую Аравию

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан покинет клуб, сообщает L'Equipe. По сведениям издания, 30-летний француз принял решение об уходе, так как недоволен игровым временем в Манчестере.

Одним из вариантов продолжения карьеры Варана называется Саудовская Аравия. Кроме того, Рафаэль может вернуться на родину — отмечается, что он может перебраться в «Ланс», где начинал игровую карьеру.

Рафаэль Варан.
Фото Reuters

«Ювентус» хочет приобрести Крооса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в серии А, сообщает Tribal Football. По данным источника, в игроке заинтересован «Ювентус». Руководство туринского клуба хочет приобрести немца в зимнее трансферное окно.

Соглашение хавбека с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость Крооса составляет 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

Тони Кроос.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» согласовал контракт с 17-летним аргентинцем

«Манчестер Сити» в ближайшее время подпишет соглашение с аргентинским хавбеком «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри, сообщает журналист Николо Скира. Как отмечает инсайдер, горожане уже согласовали с 17-летним игроком контракт на пять лет. Сумма трансфера составит более 20 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что после подписания контракта с Эчеверри «Ман Сити» оставит его в аргентинском клубе на правах аренды.

Клаудио Эчеверри (слева) в форме сборной Аргентины.
Фото Global Look Press

Роке прилетит в Барселону в среду

Форвард «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке был замечен в аэропорту Куритибы. В среду игрок прилетит в Испанию для подписания контракта с «Барселоной», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонцы объявили о подписании контракта с 18-летним бразильцем в июле. По данным Transfermarkt, переход обошелся «Барселоне» в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ростов
ФК Ювентус
0
Читайте также
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
В Абхазии оппозиция собралась у парламента на акцию протеста
МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Матч Россия — Камерун, по статистике, был почти таким же интенсивным, как финал ЧМ». У нас правда слабый чемпионат?
Источник: «Интернасьонал» арендует Ренана у «Зенита» с опцией выкупа
7 российских игроков вошли в список «будущих чемпионов» Международного центра спортивных исследований
Стало известно расписание матчей Зимнего кубка РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова»
Полузащитник ЦСКА Файзуллаев признан лучшим футболистом года в Узбекистане
«Зенит» назвал соперников по матчам на сборах в Абу-Даби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ренан — приоритетный вариант для «Реала», Лесовой едет в Израиль, «Зенит» дает 12 миллионов евро за Ариаса

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости