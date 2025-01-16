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Внезапная трансферная сага зимы: Араухо передумал уходить из «Барсы» в «Ювентус». Повлиял разговор с Деку

Араухо отказался переходить из «Барселоны» в «Ювентус»
Даниил Матвеев
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо.
Фото Global Look Press
В Турине предлагали 50 миллионов евро.

Главный трансферный сериал недели — потенциальный уход Рональда Араухо в «Ювентус». Туринцы уже якобы приготовили оффер на 50 миллионов евро, а сам футболист, по данным журналиста Жоана Фонтеса, решил не продлевать контракт с «Барселоной» и сообщил Флику о нежелании выходить на поле в матче с «Реалом». Но в последний момент передумал и, похоже, останется в каталонском клубе.

Почему Араухо вообще захотел уйти?

В этом сезоне Рональд сыграл лишь в двух матчах — в Кубке Испании и в победном финале Суперкубка. Все из-за травмы — еще летом уругваец повредил подколенное сухожилие в четвертьфинале Кубка Америки. Поначалу футболист должен был пропустить 4-6 недель, но в итоге ему потребовалась операция, поэтому восстановление затянулось.

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Конечно, сменить клуб Араухо захотел не из-за отсутствия игровой практики, тем более что место в составе освободил Иньиго Мартинес, который тоже отправился в лазарет. Вероятнее всего, дело в статусе уругвайца в команде. И в зарплате.

По данным сайта Capology, Араухо получает семь миллионов евро в год — это около 135 тысяч в неделю. Неплохие деньги: на уровне с Гави (130 тысяч в неделю) и Тер Штегеном (120 тысяч в неделю). Но стоит принять во внимание и ситуацию с контрактом: через полтора года Араухо станет свободным агентом, а предложение продлить соглашение ему до сих пор не поступало.

В новом клубе он мог бы сразу стать одной из главных звезд и выбить себе более солидные условия. Да и смена обстановки сказалась бы благоприятно — сейчас футболисту крайне важно регулярно играть.

Фото Global Look Press

Что повлияло на решение остаться?

О решении Араухо продолжить выступать за «Барселону» написала Mundo Deportivo — по данным источника, решающую роль сыграла встреча со спортивным директором Деку, который лично убедил игрока в том, что он нужен клубу.

Португалец потратил на это весь вечер и после продолжительной беседы с Рональдом, а также его представителями все-таки убедил футболиста поменять решение.

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Помимо Деку, Араухо уговаривали партнеры по «Барселоне», Ханси Флик и Жоан Лапорта, сообщивший, что очень хочет видеть уругвайца в клубе.

Очевидно, что Рональду пообещали продление контракта на хороших условиях. Детали, срок и размер зарплаты пока неизвестны, но как минимум защитник может рассчитывать на увеличение оклада до 200 тысяч евро в неделю — столько получает его конкурент за место в старте Иньиго Мартинес.

Фото Global Look Press

Зачем Араухо «Ювентусу»?

У туринцев, несмотря на длительную серию без поражений (до сих пор не проиграли ни одного матча в серии А), есть проблемы в обороне. Еще осенью с разрывом крестов выбыл Бремер, и сейчас из опций у бьянконери остались только Гатти, Калулу и Данило.

Подписание Араухо точно бы облегчило ситуацию — на приобретении уругвайца настаивал лично Тиаго Мотта.

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Впрочем, «Барселона» сейчас тоже не в лучшем положении — эпидемия травм началась еще летом. Половину сезона в центре обороны отыграли 17-летний Кубарси и 33-летний Мартинес: Араухо и Кристенсен были в лазарете. Последний вообще сейчас вне заявки: датчанина исключили из нее после травмы, чтобы зарегистрировать трансфер Дани Ольмо.

Араухо вернулся, но теперь из обоймы выпал Мартинес — защитник получил повреждение в финале Суперкубка Испании и не сыграет как минимум до середины февраля. При этом у него и раньше были проблемы со здоровьем: в сезоне-2023/24 он пропустил 15 матчей, а за год до этого — аж 24.

Фото Global Look Press

Что дальше?

Трансферная сага еще не окончена — пока мы опираемся только на слухи и инсайды, а не на официальную информацию. Судя по последним данным (в том числе от Фабрицио Романо), Араухо настроен остаться в «Барселоне», а «Ювентус» в связи с этим не будет даже предпринимать попытки его приобрести и переключится на другие трансферные цели.

Окончательно же можно будет закрыть историю только после того, как Рональд подпишет новый контракт. А значит, впереди переговоры и торги по условиям соглашения.

Ждем официального анонса. Ну или трансферного дедлайна. Правда, второй сценарий лишь спровоцирует новую полемику вокруг Араухо. На этот раз — про уход ближайшим летом.

Футбол
ФК Барселона
ФК Ювентус
Рональд Араухо
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