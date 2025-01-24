Рэшфорд — в «Барселоне», Шешко — в «Арсенале» и еще 7 ожидаемых трансферов зимы

Ждем эти сделки до закрытия трансферного окна.

Последняя неделя трансферного окна в Европе — самое напряженное время для фанатов. Пока топ-команды ждут многомиллионных подписаний, которые должны «спасти» их сезон, болельщики клубов попроще молятся, чтобы их звезды не ушли за большим контрактом.

«СЭ» собрал самые ожидаемые переходы последней недели перед дедлайном. Рэшфорд, Гарначо, Шешко — здесь все футболисты, которых уже давно связывают с другими клубами.

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Лука Сучич: из «Реал Сосьедад» в «Интер»

22 года, центральный полузащитник. Цена: 18 миллионов евро (здесь и далее — оценка Transfermarkt.de)

«Интер» собирался подписать хорвата еще из «Зальцбурга», но проиграл конкуренцию «Сосьедаду». Казалось, Сучич принял правильное решение и ушел за игровой практикой, но на деле переход неудачный: полузащитник маловато играет и пока отметился лишь одним голом и одной результативной передачей.

В «Интере» сейчас нехватка качественных (и главное — молодых) центрхавов, заточенных на атаку — если Индзаги знает, как вписать хорвата в игру команды, то за шанс нужно хвататься обеими руками. Правда, придется хорошо заплатить — у Сучича с испанцами контракт аж до 2029 года.

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Патрик Доргу: из «Лечче» в «МЮ»

20 лет, левый защитник. Цена: 20 миллионов евро

Доргу знают все фанаты Football Manager — у молодого датчанина огромный потенциал, он обязательно дорастает до топ-клубов. Правда, в симуляторе он левый защитник, а в реальности уже успел переквалифицироваться в правого вингера и принести «Лечче» как минимум семь важных очков: забил победные мячи в матчах с «Вероной» и «Венецией», а также помог сыграть вничью с «Пармой».

Очевидно, почему Доргу приглянулся «МЮ» — футболист умеет обороняться и при этом неплохо поддерживает атаку. А это то, что нужно Амориму в его требовательной схеме 3-4-3. Вообще, позиция левого защитника у «Юнайтед» проблемная — и Доргу мог бы закрыть этот вопрос на долгие годы вперед.

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Фикайо Томори: из «Милана» в «Ювентус»

27 лет, центральный защитник. Цена: 22 миллиона евро

«Ювентусу» позарез нужно усиление в оборонительную линию, и после провала с Араухо бьянконери изучают другие опции. Выбор пал на Фикайо Томори — англичанин провел несколько качественных сезонов в «Милане» и незаслуженно пролетел мимо Евро-2024. Возможно, это его и подкосило, ведь по ходу текущего чемпионата Томори выпал из основного состава и пока никак не может набрать форму.

Бывает так, что именно смена обстановки позволяет футболистам найти свою игру. Возможно, и Томори это пошло бы на пользу — посмотрим, сможет ли «Ювентус» выхватить защитника у конкурента и какую роль он займет в команде Мотты.

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Сантьяго Хименес: из «Фейеноорда» в «Милан»

23 года, нападающий. Цена: 37 миллионов евро

Мощный форвард, который уже засиделся в эредивизи и рвется в чемпионат постатуснее. 26 голов в прошлом сезоне, 15 мячей в текущем — мексиканец вот-вот должен оказаться в топ-клубе.

Приютить Хименеса может «Милан», у которого в атаке сейчас пыхтят только Пулишич и Леау. Мората с Абрахамом закинули всего по шесть голов, Йович уже забыл, что такое футбол, а Камарда пока никак не может заявить о себе. Услуги Хименеса тут точно не помешают — «Милану» нужно поскорее закрывать эту сделку.

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Андреа Камбьязо: из «Ювентуса» в «Манчестер Сити»

24 года, левый защитник. Цена: 40 миллионов евро

Для того чтобы справиться с игровым кризисом, Гвардиола уже купил Хусанова и Витора Рейса, почти закрыл сделку по Мармушу и уже заглядывается на вундеркинда из «Ювентуса». Проблема в том, что ни один из этих футболистов не опорный полузащитник, способный заменить Родри.

Но самого Камбьязо это должно мало волновать — такой именитый тренер точно найдет ему правильное применение. Номинальный левый защитник уверенно играет обеими ногами и может выйти даже на правом фланге атаки. В голове уже представляются переходы итальянца в полузащиту и его подключения в финальную треть поля — этот трансфер обещает стать очень интересным.

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Алехандро Гарначо: из «МЮ» в «Наполи» или «Челси»

20 лет, левый вингер. Цена: 50 миллионов евро

Гарначо совсем недавно был главной надеждой «Юнайтед» и одним из самых горячих проспектов в европейском футболе, но теперь проигрывает конкуренцию молодому Диалло, который воспользовался шансом и не планирует расставаться с местом в старте. Гарначо все еще хорош и способен играть качественно, но, похоже, уже не в «МЮ».

За подписание футболиста борются сразу несколько клубов. Предметный интерес обозначили в «Наполи», но итальянцев пока отпугивает высокая цена. Хотя аргентинец мог бы вписаться в построение неаполитанцев и заменить ушедшего Хвичу.

В гонку за Гарначо вступил и «Челси» — пока неясно, чью позицию вингер мог бы занять в составе, но у лондонцев точно найдутся деньги на эту дорогую покупку.

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Кристофер Нкунку: из «Челси» в «Баварию»

27 лет, нападающий. Цена: 50 миллионов евро

Нкунку тоже заочно можно записать в когорту сбитых летчиков. Футболист подавал большие надежды и разрывал бундеслигу, но намучился из-за травм и сбавил темп. В «Челси» он долго не мог заиграть, однако в текущем сезоне потихоньку набирает свои минуты и регулярно выходит забивать в Лиге конференций.

И все же Нкунку наверняка хочется бороться за трофеи покруче. В «Баварии» это гарантируют: команда, в отличие от «Челси», — главный фаворит на победу в чемпионате и при этом может заманить игрока Лигой чемпионов. Харри Кейн с Томасом Мюллером не вечные, на флангах тоже бывают проблемы — Нкунку мог бы занять любую позицию в атаке мюнхенцев.

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Беньямин Шешко: из «Лейпцига» в «Арсенал»

21 год, нападающий. Цена: 50 миллионов евро

Микель Артета упорно игнорирует огромную дыру, возникшую на позиции форварда, и продолжает верить в Кая Хаверца. Раньше можно было изредка давать поиграть Габриэлю Жезусу, но футболист, только набрав форму, получил разрыв «крестов» и вылетел до конца сезона.

Если «Арсенал» хочет претендовать на все трофеи, то ему позарез нужен свой голеадор впереди. Шешко выглядит идеальным вариантом. К тому же «Лейпциг» вряд ли будет завышать на него цену — команде нужно как-то возместить потери от вылета из Лиги чемпионов. По всем параметрам это идеальная сделка. Артета, пора действовать!

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Маркус Рэшфорд: из «МЮ» в «Барселону»

27 лет, нападающий. Цена: 55 миллионов евро

Главная трансферная сага сезона — судьба Маркуса Рэшфорда. Золотой мальчик «МЮ» и самый знаковый продукт академии клуба в последнее время сам не свой. Несмотря на плохую форму, Рэшфордом интересуются... в «Барселоне»! Правда, есть несколько нюансов.

Во-первых, каталонцам проблематично потянуть даже половину зарплаты футболиста. А ведь еще ему нужно будет найти место в заявке, которая и так переполнена.

Во-вторых, «Барса» настаивает на аренде без обязательства выкупа, тогда как «МЮ» мечтает избавиться от игрока. Если не сейчас, то спустя некоторое время — но нужны гарантии.

В-третьих, для регулярной игровой практики Рэшфорду придется сильно напрячься. Прямо сейчас он явно не в той форме, чтобы выкинуть из основы Ямаля, Рафинью или Левандовского.