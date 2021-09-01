Мечта о «Реале» отложена на год. Мбаппе придется поиграть вместе с Месси

Одна из главных трансферных саг лета завершилась провалом.

Мечта важнее денег

А сколько милых историй было заготовлено! Про фото маленького Кильяна Мбаппе в своей комнате, увешанной плакатами с Криштиану Роналду в форме мадридского «Реала». Про то, как накануне своего 14-летия французский талант во время каникул получил предложение потренироваться в «Королевском клубе». Представляете, какие эмоции испытали Мбаппе и его семья, услышав, как его папе сообщили, что сына хочет видеть в Мадриде занимавший в тот момент пост генерального директора Зинедин Зидан? А что творилось в голове Кильяна, когда Зизу лично встретил его на своей машине и растерявшийся от такого внимания юный футболист вдруг спросил, надо ли ему снимать обувь, прежде чем сесть в авто кумира своего детства?

И зидановский пятый номер времен выступлений на «Сантьяго Бернабеу», под которым собрался играть за сливочных Мбаппе, тоже обсудили бы. Однако неизбежный переезд Кильяна в Мадрид снова откладывается. Как и в прошлые годы, когда мы не раз и не два видели новости, что Зидан убедил форварда перебраться в испанскую столицу. Однако Кильян все равно придет к своей мечте вопреки обещаниям президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи запереть главный талант Франции в парижской золотой клетке и безумной даже по меркам этого клуба летней трансферной кампании.

«Мбаппе говорил, что хочет играть в отличной команде. Прямо сейчас у нас отличная команда, лучшая в мире. У него нет причин отказывать «ПСЖ». Я сказал Кильяну, что оправданий быть не может и он должен остаться», — говорил Аль-Хелаифи после перехода Лионеля Месси. Тогда в этой фразе читалась уверенность в благополучной развязке контрактной саги, а потом она стала восприниматься иначе. Как последняя попытка изменить позицию Мбаппе, который отверг три предложения о новом контракте, а недавно не согласился еще с двумя вариантами. 125 миллионов на пять лет не понравились длинным сроком, но и попытка «ПСЖ» продлить отношения всего лишь до 2024 года не вызвала у Кильяна энтузиазма.

Грубый ответ

Состоявшаяся вскоре встреча форварда с руководством клуба ничего не поменяла, а еще через несколько дней Мбаппе обратился с просьбой отпустить его в Мадрид. И практически сразу из испанской столицы во французскую пришло официальное предложение на 160 миллионов долларов, которое было жестко отвергнуто. «Ответ получился грубым», — заявил президент «Реала» Флорентино Перес, и по сути это было обозначением позиций сторон в начинавшемся торге.

Инсайдеры с обеих сторон сообщали, что даже внутри клубов поначалу не сформировалось единого мнения о цене вопроса. В Париже некоторые считали возможным раскрутить «Реал» на сумму, сопоставимую с трансфером Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро. В Мадриде называли французов сумасшедшими, которые отказываются от 160 миллионов за 130 дней до даты, когда Мбаппе получит право подписать контракт с новым клубом и уйти следующим летом в статусе свободного агента.

Истина, как водится, была где-то посередине, так как в деле присутствовал фактор «Монако». А именно необходимость независимо от суммы сделки выплатить 35 миллионов бывшему клубу Мбаппе. И, естественно, не обходилось без взаимных обвинений. Как утверждали во Франции, Кильян напоминал руководству, что в 2017-м ему обещали не чинить препятствий в случае ухода. А спортивный директор «ПСЖ» Леонардо утверждал, что форвард давал гарантии не уходить бесплатно и парижане не отпустят его за сумму, меньше уплаченной в свое время монегаскам (180 миллионов).

«Мы сделали Мбаппе два важных предложения. Мы хотим доказать ему, что он важный игрок. В центре проекта, но не над ним. Этим летом мы создали мечту и не позволим никому ее разрушить. Для Мбаппе «ПСЖ» сделал все, что мог. Все трансферное окно было вокруг него. Мы недовольны. Но если игрок хочет уйти, мы не будем его сдерживать, однако уйдет он на наших условиях», — заявил Леонардо.

Так что в Париже даже не посчитали нужным вступать в переговоры после второго запроса из Мадрида — уже на 180 миллионов. Между тем L'Equipe информировал, что принципиально вопрос с расставанием решен, а отношения Мбаппе с руководством прошли точку невозврата.

Парижская оборона

В минувшую субботу, когда форвард принял участие в тренировке «ПСЖ» перед игрой в Реймсе и словно нехотя обнялся у кромки поля с Леонардо, Мадрид начал второе наступление. «Реал», как утверждал Le Parisen, был категорически против участия Мбаппе в воскресной игре. Якобы мадридцы довели до сведения парижан информацию об отказе от сделки, если она не будет согласована до вечера 29 августа. Но Париж просто не реагировал. Зато главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино анонсировал выход Мбаппе на поле. И Кильян, несмотря на утверждения Sky Sports о его недовольстве тем, что клуб не выполняет обещания и не отпускает его за уплаченную «Монако» сумму, показал себя образцовым профессионалом. Оформил победный дубль и стал бы главным героем вечера, если бы не долгожданная премьера Месси.

? Kylian Mbapp? and Leonardo in PSG training today. Looks mad awkward. pic.twitter.com/E1kPvEnyQR — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 28, 2021

Впрочем, это была лишь отсрочка, и новая неделя началась с ураганного потока новостей. Итальянский инсайдер Никола Скира объявил об условиях личного контракта Мбаппе с «Реалом», который будет рассчитан до 2027 года с годовым окладом 35 миллионов евро. Сразу несколько источников сообщили о начале переговоров клубов и уже о 200 миллионах из Мадрида. Но если «ПСЖ» хотел полную сумму, то сливочные предлагали 170 и еще 30 в виде бонусов. Только все это опровергли. Зато «Реал», по данным Sky, снова угрожал выйти из сделки, если все не решится в понедельник. Параллельно давил на парижан и Мбаппе, подтвердивший: он не подпишет новый контракт и если его не отпустят сейчас, уйдет через год свободным агентом. И вариант все же остаться с самой высокой в команде 40-миллионой зарплатой тоже был отвергнут.

К вечеру понедельника, когда пошли сообщения о свертывании переговоров, RMC сообщил: прибывший в расположение сборной Франции Мбаппе смирился с тем, что остается в Париже еще на год. Хотя Marca еще пыталась сохранить интригу сообщениями о непрекращающихся попытках «Реала». А приближенный к «Реалу» ведущий программы El Chiringuito Хосеп Педрероль даже 31 августа уверял, что надежда жива. При этом различные инсайдеры говорили, что официально запроса на 200 миллионов нет, но если Париж их потребует, все еще возможно. Только «ПСЖ» ушел в глухую оборону и держал ее до закрытия трансферного окна. Даже не ответил на последнее предложение, которое, по версии Sky, достигло 220 миллионов.

В последний день сделка была невозможна из-за того, что найти замену и тем более выдернуть из Дортмунда Эрлинга Холанна было нереально. Возможно, катарские владельцы пошли на принцип, но скорее они хотят все же выиграть Лигу чемпионов со связкой Месси — Неймар — Мбаппе. «Реал» же показал Кильяну, насколько он нужен клубу, и подпись под контрактом будет поставлена в январе. Пока же сливочные утешатся другим французским талантом — Эдуардо Камавинга. Год назад «Ренн» уперся и не стал продавать его ни за 50, ни за 80 миллионов. Теперь — за год до окончания контракта — отпускает за 31, но это уже совсем другая история.