Рамос и Альба могут воссоединиться с Месси. Буффону дают 30 миллионов евро. Бонгонда все ближе к «Спартаку»

Главные новости трансферного рынка — в обзоре «СЭ».

Рамос и Альба едут к Месси

Испанские ветераны Серхио Рамос и Жорди Альба находятся на продвинутой стадии переговоров с «Интер Майами». Как пишет Diario Sport, у Альбы были переговоры с «Бенфикой», «Атлетико», «Интером» и клубом из Саудовской Аравии, но все они не увенчались успехом. Рамосом также интересуются клубы с Ближнего Востока и из Испании, но оба футболиста склоняются к переезду в США. Напомним, этим летом в «Интер Майами» перебрался Лионель Месси.

А еще президент американского клуба Хорхе Мас заявил, что может быть подписан и другой экс-партнер Месси — Луис Суарес. Более детальная информация должна появиться после 15 июля.

«Спартак» все ближе к трансферу Бонгонды

Красно-белые близки к подписанию вингера «Кадиса» Тео Бонгонды, по которому вел переговоры в последнюю неделю. По информации Relevo, тренер москвичей Гильермо Абаскаль считает сделку почти закрытой. Сообщается, что сделка может обойтись «Спартаку» в 10 миллионов евро с учетом бонусов. Напомним, что летом 2022-го «Кадис» приобрел Бонгонду за 3 миллиона.

Буффона зазывают в Саудовскую Аравию

Ни дня без новости о переезде европейской звезды в этот чемпионат. Как пишет La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон получил предложение от клуба из этой страны — за два года на Ближнем Востоке 45-летний вратарь может заработать 30 миллионов евро. Буффон раздумывает над предложением, несмотря на еще год действующего контракта с «Пармой».

«Тоттенхэм» закупается

После подписания Джеймса Мэддисона «шпоры» продолжают активничать на трансферном рынке. Клуб уже объявил о переходе испанского крайнего защитника Педро Порро, за которого «Спортингу» заплатили 40 миллионов евро. Англичане арендовали его еще в январе, а сейчас активировали опцию выкупа.

Также в скором времени в «Тоттенхэме» может оказаться полузащитник «Фулхэма» Манор Соломон. Медосмотр 23-летнего израильтянина должен состояться на этой неделе.

«Барселона» нацелилась на турецкого таланта

Как пишет Mundo Deportivo, «Барселона» ведет переговоры с «Фенербахче» по трансферу 18-летнего атакующего полузащитника Арды Гюлера, которого называют турецким Месси. В ходе переговоров спортивный директор каталонцев Деку предложил «Фенербахче» по частям выплатить сумму отступных в 17,5 миллиона евро, так как испанский клуб сейчас находится в затруднительном финансовом положении.

Также «Барселона» рассчитывает вернуть на «Камп Ноу» воспитанника Ориоля Ромеу. По информации As, Хави видит в 31-летнем опорнике бюджетную замену Серхио Бускетсу. Проблема в том, что «Барса» готова предложить за Ромеу 5-6 миллионов евро, однако «Жирона» требует за своего игрока минимум 10 миллионов.

Что происходит на рынке еще

«Ювентус» собирается подписать вингера «Сассуоло» Доменико Берарди. В нем видят замену Анхелю Ди Марии. Сделка оценивается в 30 миллионов евро.

Сеяд Колашинац переходит в «Аталанту». 30-летний защитник, находящийся в статусе свободного агента, подпишет контракт на два года.

«ПСЖ» близок к подписанию полузащитника «Мальорки» Ли Кан Ина. 22-летний кореец должен пройти медосмотр на этой неделе.

«Милан» предложил «Челси» 14 миллионов евро за Кристиана Пулишича. The Athletic сообщает, что лондонцы, приобретшие игрока за 64 миллиона, оценивают его дороже.