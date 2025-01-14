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Хвича переходит в «ПСЖ» к Сафонову за 70 миллионов! Получит контракт с космической зарплатой

Кварацхелия перейдет в «ПСЖ» за 70 миллионов
Роман Кольцов
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Остались формальности.

«ПСЖ» и «Наполи» достигли принципиальной договоренности о трансфере Хвичи Кварацхелии. По данным L'Equipe и Le Parisien, сумма сделки составит около 70 миллионов евро без учета бонусов. В ближайшее время экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» вылетит во Францию.

В Париже подсуетились первыми

Переход звезды сборной Грузии в топ-клуб предрекали еще летом — о желании уехать в другую команду говорили и агент Хвичи Мамука Джугели, и отец футболиста.

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«Не хочу, чтобы люди думали, что Квара намерен остаться в «Наполи». Мы хотим уйти, но ждем окончания Евро, чтобы не тревожить Хвичу. В приоритете — команда, которая играет в Лиге чемпионов, — сказал Джугели Sport Imedi еще во время Евро-2024. — У «Наполи» большие планы с Антонио Конте. Они явно выйдут в еврокубки и поборются за чемпионство. Но это не означает, что Хвича хочет остаться, ведь это будет для него худший исход. Он просто потеряет год».

Но Квару не отпустили по требованию Конте — итальянец считал его ключевой фигурой для успешного старта кампании. Однако к зиме все изменилось: Хвича больше не незаменимый, поэтому ему дали зеленый свет на переговоры. Первым подсуетился «ПСЖ», хотя ходили слухи о вариантах из Англии.

Что известно о деталях сделки

Парижане играют в Лиге чемпионов, так что для самого Хвичи это самый привлекательный вариант. Кроме того, у грузина значительно вырастет зарплата. В Италии Квара получал чуть больше 1,5 миллиона евро после уплаты налогов, а во Франции, как пишут местные журналисты, он будет зарабатывать до 7-7,5 миллиона в год. Контракт — до лета 2029 года. Данные Фабрицио Романо немного иные: соглашение на пять лет с зарплатой не менее 8 миллионов в год.

Часть денег от трансфера получат его два бывших клуба — «Рубин» и «Локо»: в рамках механизма солидарных выплат казанцы заработают 1,05 миллиона евро, москвичи — 350 тысяч.

Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Сам игрок уже объявил о своем выборе одноклубникам.

Фото Global Look Press

Как Хвича играл за «Наполи» в этом сезоне

Второй и третий сезоны в Неаполе у Кварацхелии получились не такими яркими, как первый чемпионский. Но даже сейчас у вингера приличные 5+3 в 17 матчах серии А.

«Наполи» под руководством Конте идет на первом месте в чемпионате, оторвавшись от ближайшего преследователя — «Интера» — на четыре очка. Правда, у миланцев еще есть две игры в запасе.

Теперь команда продолжит борьбу за скудетто без Хвичи. А результативные баллы Кварадона будет набирать в Париже, составив компанию нашему Матвею Сафонову. Основным конкурентом грузина на левом фланге атаки в «ПСЖ» будет Брэдли Барколя.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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