Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:00

«Оренбург» подписал защитника «Галатасарая», Калафьори перешел в «Арсенал», Чалов едет в ПАОК?

Чалов может завершить переход в ПАОК во вторник
Семен Волков
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Чалов станет игроком ПАОКа?

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в ближайшее время станет игроком ПАОК, сообщает Sport24.gr. По информации источника, команды находятся в завершающей стадии переговоров. 26-летний форвард во вторник, 30 июля, прибудет в Салоники. Сообщается, что он будет выступать за греческую команду под девятым номером.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года.

В прошлом сезоне Чалов провел 41 матч во все турнирах, забил 16 мячей и отдал пять результативных передач.

Федор Чалов. Чалов едет в ПАОК. В чем логика перехода в более слабый чемпионат?

Обмены Пиняева на Соболева не будет?

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» отреагировал на слухи о возможном обмене полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева на нападающего «Спартака» Александра Соболева. Ранее об этом сообщил агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат».

По его словам, окружение Пиняева «вынуждает» игрока перейти в «Спартак»: взамен «Локомотив» может получить Соболева, который «точно уйдет» от красно-белых.

«Это слухи и вброс, не более того», — сказал Нагорных «СЭ».

Напомним, 23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основным составом.

19-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Эсекиэль Барко, Клаудиньо и&nbsp;Иван Илич. Трансферы РПЛ: «Спартак» подписал Барко, «Зенит» ждет Илича, а Клаудиньо хочет уехать

Исмаэл — в «Ахмате»

Теперь официально: бывший полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва вернулся в грозненский клуб, сообщает пресс-служба команды. 29-летний бразилец подписал контракт по схеме «1+1».

Ранее Силва уже выступал за «Ахмат» с 2017 по 2021 год. Он провел за команду 114 матчей, забил семь голов и сделал 17 результативных передач. С 2021 года полузащитник играл за «Аль-Файсали» из Саудовской Аравии.

Маркиньос (справа).
Фото Global Look Press

Куда перейдет Маркиньос?

Венгерский журналист издания Nemzeti Sport Бенефито Бензе сообщил «СЭ», что полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос не отправился с командой на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против валлийского «Нью Сэйнтс». «Маркиньос не полетел с командой на матч», — сказал Бензе.

Ранее СМИ писали о переговорах «Спартака» и «Локомотива» по трансферу игрока. «СЭ» сообщал, что Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив». Но в дальнейшем переговоры с железнодорожниками зашли в тупик, отмечает инсайдер Иван Карпов.

В прошедшем сезоне Маркиньос сыграл 48 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, забил семь голов и сделал десять результативных передач.

Рафаэль Варан. «Динамо» подписывает форварда из Марокко, Азмун — в ОАЭ, Варан перешел в «Комо»

Караташ — в «Оренбурге»

«Оренбург» объявил о переходе защитника «Галатасарая» Казымджана Караташа. 21-летний футболист будет выступать за российскую команду до окончания нынешнего сезона.

Караташ провел сезон-2023/24 в «Анкарагюджю» на правах аренды. Футболист принял участие в 24 матчах и не отметился результативными действиями.

Самородов — в «Ахмате»

Форвард «Актобе» и сборной Казахстана Максим Самородов перейдет в «Ахмат», сообщает Sport24.

По данным источника, сумма трансфера составит 1 миллион евро. Соглашение будет рассчитано на четыре года. В середине недели футболист пройдет медосмотр в Грозном.

В текущем сезоне Самородов провел в чемпионате Казахстана 12 матчей, забил пять голов и отдал две передачи.

Кейлор Навас.
Фото Global Look Press

Навас — в «Монце»

Вратарь Кейлор Навас заключил соглашение с «Монцей», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. На этой неделе костариканец пройдет медосмотр.

37-летний вратарь на данный момент является свободным агентом после истечения срока действия контракта с «ПСЖ».

За парижан он провел 114 матчей. Ранее Навас выступал за «Реал», «Леванте», «Ноттингем Форест», «Саприссу» и «Альбасете».

Риккардо Калафьори. Новый козырь «Арсенала» в чемпионской гонке. Артета подписывает одного из главных талантов Италии

Калафьори — в «Арсенале»

Защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори перешел в «Арсенал», сообщает пресс-служба английского клуба. Сроки соглашения с 22-летним итальянцем не уточняются.

Калафьори выступал за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил два гола и сделал пять результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.

«Барселона» нацелилась на Ольмо

«Барселона» продолжает общаться с окружением полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает журналист Фабрицио Романо. По данным источника, каталонцы готовят новое предложение по футболисту. Сторонам необходимо согласовать сумму компенсации.

В прошлом сезоне хавбек в 25 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах забил восемь голов и сделал три голевые передачи.

Рафа Юсте, Жоан Лапорта, Ханси Флик и&nbsp;Деку. «Барса» проваливает трансферное окно. В клубе по-прежнему бардак с финансами

Хиль — в «Жироне»

Форвард «Тоттенхэма» Брайан Хиль перешел в «Жирону» на правах аренды, сообщает пресс-служба испанского клуба. 23-летний испанец будет выступать за каталонцев до конца сезона-2024/25.

Хиль играл в Испании за «Севилью», «Леганес», «Эйбар» и «Валенсию». В прошлом сезоне вингер провел 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Матиас Суле в «Фрозиноне».
Фото Global Look Press

Суле переходит в «Рому»

Форвард «Ювентуса» Матиас Суле близок к переходу в «Рому», сообщает журналист Николо Скира. По сведениям источника, 21-летний аргентинец подпишет контракт до лета 2029 года.

В прошедшем сезоне Суле был арендован «Фрозиноне». На его счету 11 голов и три результативные передачи в 39 матчах.

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК ПАОК
Риккардо Калафьори
1
1
Читайте также
Знаменосцу сборной Израиля на Олимпиаде-2024 угрожают убийством
Ильин день в России отметят 2 августа
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Маркиньос не полетел на матч Лиги чемпионов с «Ференцварошем»
Трансфер нападающего Тиссодали в ПАОК не повлияет на возможный переход Чалова
Мостовой заявил, что «Спартак» смешит людей трансфером Барко
Кузнецов — об интересе «Севильи» к Чалову: «В Испании ему будет тяжело играть, там надо биться за место в составе»
Лунев: «Пожал бы руку Александру Медведеву. Все было в прошлом. С «Зенитом» сейчас хорошие отношения»
«Севилья» проявляет интерес к Чалову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» подписывает форварда из Марокко, Азмун — в ОАЭ, Варан перешел в «Комо»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости