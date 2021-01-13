Промесу предрекают возвращение в «Спартак», ЦСКА выбирает полузащитника и может отпустить Гайча

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

У Квинси не все ладно в Голландии?

Возможное возвращение Квинси Промеса в «Спартак» активно обсуждают не только в России, но и в Голландии. Об этом в интервью «СЭ» рассказал журналист Сандер Берендс, который отметил в том числе и критику в адрес 29-летнего футболиста.

«Промес потерял место в стартовом составе, — подчеркнул Берендс. — В прошлом сезоне у них была неплохая связка с Зиехом, а сейчас у Квинси нет такого же партнера, чтобы разыгрывать комбинации. Поведение Промеса — отдельный вопрос. Он перестал быть популярным в Голландии из-за своих странных фотографий и видео в Instagram, ареста в прошлом месяце и двух дней, проведенных в тюрьме. С тех пор критика в его адрес только растет. А он не находит ничего лучше, чем записывать рэп. Рэп получается у него лучше чем-то, что он показывает на футбольном поле. Уход Промеса будет лучшим решением для всех».

Между тем, у форварда не самая плохая статистика: в 20 матчах текущего сезона он забил шесть мячей. Уже после ареста в минувшие выходные Промес отличился в принципиальном противостоянии с ПСВ, которое началось для «Аякса» с шокирующих 0:2 к 21-й минуте. Квинси начал игру с первых минут, и с его точного удара начался путь амстердамцев к спасительной ничьей (2:2).

У ЦСКА два варианта

Появившаяся накануне информация об интересе ЦСКА к полузащитнику «Ниццы» Данило Барбозе получила продолжение. В интервью «СЭ» факт переговоров подтвердил представитель футболиста Матеус Магальянес.

— Это правда, что мы общаемся с ЦСКА по поводу перехода Данило, — подчеркнул агент. — Игрок будет рад возможности поиграть за такой клуб. Там может появиться очень сфокусированный и конкурентоспособный футболист. Если трансфер произойдет, то он будет прямой, а не аренда.

Но разговоры о переходе бразильца не означают, что следует ставить точку в истории с другим центральным полузащитником — игроком «Фенербахче» Озаном Туфаном. Как утверждает турецкий журналист Экрем Конур, переговоры о трансфере 25-летнего футболиста продолжаются. В качестве одного из главных аргументов фигурирует утверждение, что в приобретении Туфана заинтересован главный тренер армейцев Виктор Гончаренко. Напомним: ранее сообщалось, что «Фенербахче» может расстаться с одной из своих звезд, получив компенсацию в районе 10 миллионов евро.

Гайч пойдет по стопам норвежского снайпера?

Тему ЦСКА и Турции продолжает информация издания Taka Gazete, согласно которой нападающий армейцев Адольфо Гайч, которого слухи отправляли в «Бока Хуниорс», может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Как утверждает источник, 21-летний нападающий, у которого возникли проблемы с адаптацией в РПЛ, может быть отдан в турецкий клуб в аренду на полтора года с правом последующего выкупа.

Не факт, что этот вариант заинтересует армейцев, которые приобрели Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8 миллионов евро. Тем более, впереди зимние сборы, где можно встроить латиноамериканца в игровые схемы. С другой стороны, «Трабзонспор» известен умением перезапускать карьеру нападающих и выводить их на более высокий уровень.

Последний пример — норвежец Александр Серлот. У скандинава не пошли дела в АПЛ, из-за чего «Кристал Пэлас» дважды отдавал его в аренду. И если в бельгийском «Генте» все было достаточном скромно, то в Трабзоне форвард за один сезон забил 33 мяча. После этого англичане минувшим летом продали его в «Лейпциг» за 20 миллионов. Это вдвое больше, чем им в свое время пришлось заплатить за Серлота «Мидтьюлланну».

Крал — идеальная замена Райса?

Переход в «Спартак» полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса вызвал жаркие дискуссии. В том числе о будущем другого игрока средней линии — Алекса Крала. Тем более, он никогда не скрывал, что в будущем мечтает перебраться в один из ведущих европейских чемпионатов, и многие предположили, что Хендрикс — замена чешскому легионеру. Известно, что за Кралом внимательно следит «Вест Хэм», где уже выступают два его соотечественника.

Один из них — защитник Владимир Цоуфал — подтвердил это в интервью sport.aktualne.cz. «У нас нет замены Деклану Райсу или Томашу Соучеку, — заметил футболист. — Это правда. Мне нравится Алекс Крал. Было бы здорово, если бы он перешел в «Вест Хэм». Меня спрашивали о нем, о его характере и других вещах. Полагаю, что пока ему не готовы сделать предложение. Однако Алекс — именно тот футболист, который мог бы заменить Деклана, если он уйдет».

Между тем, Райс давно находится на прицеле грандов АПЛ, и английским толстосумам придется ради его трансфера заплатить порядка 80 миллионов фунтов стерлингов. Правда, как утверждают в Англии, 21-летний полузащитник уже отказал «МЮ», так как не хочет покидать Лондон. Скорее всего, Райс мечтает вернуться в воспитавший его «Челси». Осложнить данную сделку могут две вещи: высокая стоимость футболиста, а также возможное увольнение Фрэнка Лэмпарда, который хотел бы приобрести Райса уже в январе.

Если допустить, что Крал сейчас или летом окажется в «Вест Хэме», ему не потребуется много времени на адаптацию. С успешно играющим за «молотобойцев» Соучеком они действовали в связке как в пражской «Славии», так и в сборной Чехии.

Иванов пока не определился

Покинувший «Ахмат» 34-летний полузащитник Олег Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о собственном будущем, согласно которым интерес к нему проявляют «Химки», «Арсенал», «Уфа» и «Урал».

— Как на духу — пока ни с кем переговоры не веду. Еще не все клубы из отпуска вышли. Думаю, ясность наступит через неделю-другую.

— Кажется, в сентябре вы были в шаге от перехода в «Урал».

— Не совсем так. Предложение из Екатеринбурга действительно поступило, но узнал о нем уже после закрытия трансферного окна. В тот момент «Ахмат» не хотел меня отпускать. Да и я не горел желанием менять команду. Думал, все наладится. К тому же была цель — обогнать Уциева и стать рекордсменом «Ахмата» по количеству матчей в РПЛ. Чтобы потом над Резваном подшучивать. Не судьба...

https://www.instagram.com/p/CJ3cHEAlrvO/

Коновалов сменил Казань на Тулу

Еще недавно Игоря Коновалова называли одним из самых перспективных центральных полузащитников РПЛ. Однако в какой-то момент прогресс 24-летнего футболиста застопорился, и он потерял место в стартовом составе «Рубина». В этом сезоне, например, принял участие всего в семи матчах с учетом всех турниров и преимущественно выходил на замену.

Теперь у Коновалова будет возможность перезапустить карьеру в «Арсенале», где он сменит вернувшегося в киевское «Динамо» Кадири. Речь идет об арендном соглашении, причем, как уже сообщал «СЭ» в начале января, у туляков не будет возможности выкупить трансфер игрока. Очевидно, что в Казани рассчитывают на Коновалова в будущем, так как в августе с ним был подписан новый четырехлетний контракт.